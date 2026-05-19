「オレンジ」で異業種5社が共創。クロワッサンが支援した、Pontaのガチャ施策の全容

株式会社on the bakery

この度、株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいたのは、株式会社ロイヤリティマーケティング様（サービス名：Ponta）。

導入事例インタビューはこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/1470/

同社が発見したのは、共通テーマのもとで複数企業が参加するキャンペーン設計と、それを支える仕組みを組み合わせることで、異業種を横断した一体的な体験を実現できるという点です。

今回の施策では、テーマ設計を「オレンジが心をつなぐ。」という前向き連鎖型のコンセプトに、景品配布の実装をクロワッサンの〈シリアルコード機能〉で担うという役割分担で設計。同一プラットフォーム上で、異業種5ブランド名を冠したガチャをそれぞれ同時展開し、クロワッサン導入企業のなかで過去最大級となる約100万回転※を記録。シリアルコード機能の初本格活用とともに、ガチャ運用に関する工数をほぼゼロに抑えながら約1ヶ月のキャンペーンを走り切った施策の全容を公開いたします。

※2026年3月時点、株式会社on the bakery調べ

導入背景：異業種を「一つのキャンペーン」に束ねる方法を探していた

新しい季節が始まる3月、「生活者が前向きな気持ちで春を迎えられるように」そんな思いから立ち上がったのが、今回のオレンジ夢ガチャキャンペーンです。Pontaのブランドカラーでもあるオレンジを起点に、異業種のブランドを巻き込んだ前向き連鎖型キャンペーンとして企画が始まりました。ただし、異業種の合同キャンペーンは景品の個別管理や配布自動化など運用上の論点が一気に増えます。この課題意識のなかで、クロワッサンの活用が検討されました。

活用の全体像：「オレンジ」と「シリアルコード機能」がつなぐ異業種の輪

「オレンジ」を共通項に据えたのは、明るさやポジティブさを象徴する色でありPontaのブランドカラーでもあるからです。このテーマと連動し、オレンジにゆかりのある企業に声をかけ、通信サービス・大手自動車用品チェーン・保険会社・フードテック企業など、異業種のブランド5社の参画が実現。業種はまったく異なる5社が、「オレンジ」にゆかりがあるという共通項で自然に束ねられました。

この設計を実装面で可能にしたのが、クロワッサンの「シリアルコード機能」です。参画企業それぞれのクーポンコードを、ガチャの当選結果に合わせて重複なく自動配布する仕組みで、今回のキャンペーンはこの機能が初めて本格活用された事例だと聞いています。

「シリアルコード機能については、キャンペーン開始前にCSVで投入するだけだったため、運用負荷はかなり削減されていたと考えます。」（ロイヤリティマーケティング様コメント）

さらに、ガチャの仕組みが決まった段階から、Pontaのガチャイラストをメインビジュアルとアニメーションに一気通貫で使用する設計を想定していました。クロワッサンのガチャ機能は演出のカスタマイズに対応しており、ブランドや企画の世界観をそのまま体験に落とし込めます。

キャンペーン設計の核は、「1日1回・無料・5種類のガチャを毎日引ける」仕様です。さらに全社共通の「シークレットパス（SNSキャンペーン達成時に追加される特典）」を組み合わせ、継続参加とSNS拡散の動機を同時に設計しました。

成果と評価：ガチャ運用にかかる工数ほぼゼロで、異業種5社を約1ヶ月動かし続けた

数値的成果

同一プラットフォーム上でそれぞれ展開された、異業種5ブランド名を冠した5種類のガチャを約1ヶ月間にわたって同時展開し、クロワッサン導入企業における過去最大級となる約100万回転※を記録。ガチャ本体の設計（5種類×7～10個のガチャ結果の設定）は決して軽い作業ではなかったものの、ノーコードの管理画面でわかりやすく操作できたことで完遂。稼働後のコード配布はすべて自動で、ガチャの運用に関する工数はほぼゼロの状態で約1ヶ月を走り切りました。

※2026年3月時点、株式会社on the bakery調べ

運用面での評価

特筆すべきは、この成果が5社合同という複雑な運用体制のなかで実現した点です。通常、複数社が独立した景品を提供する合同キャンペーンでは、在庫管理・コード配布の突合・参画企業ごとの個別対応などで負荷が膨らみます。今回は同一プラットフォーム上で5社の景品を独立管理しながら、配布は全自動で完結する体制を実現しました。

社内評価・参画企業からの評価

「『ガチャ』というゲーミフィケーションを持たせたキャンペーンは、多数のユーザーが参加したこと、異業種の企業5社に参画していただいたことは、社内でも評価されました。」（ロイヤリティマーケティング様コメント）

参画企業からも、次のような声が寄せられています。

想定外の効果：「今日もガチャを回す」が日課になった

- キャンペーンページやSNSでの露出機会も多く、ブランド認知拡大に貢献いただけた。- 多くのユーザーにご参加いただき、自社に触れていただく機会の創出につながった。

最も想定外だったのは、ガチャを引く行為がユーザーの「日課」として定着したことです。1日1回・毎日引ける設計が、毎日キャンペーンサイトを開く理由を自然に生み出しました。SNS上では次のような声が寄せられています。

- Pontaポイントが当たりますように- シークレットパスを狙って夢ガチャ回しまくる

この「日課化」は、ロイヤリティマーケティング社内でも起きていました。

「ガチャという仕組みで、ユーザーに楽しみながらキャンペーンに参加してもらえるため、社内でも楽しみながら参加している人が多い印象でした。日課のように「あ、今日ガチャ回してない」と言っているのを聞いた際は、嬉しく思いました。」（ロイヤリティマーケティング様コメント）

今後の展望：ユーザーと参画企業、双方にメリットのあるキャンペーンへ

今回の施策で「異業種合同×シリアルコード自動配布」の有効性が実証されたことで、次なる企画への足場が整いました。

「毎日1回、各ガチャを回せるという設計は、エントリー制のキャンペーンとは異なり継続性があるキャンペーンであったと思います。今後も、ユーザーが楽しむことができ、参加される企業にもメリットを感じてもらえるようなキャンペーンを、クロワッサンの仕組みを用いて実施できないか検討していきたいと考えています。」（ロイヤリティマーケティング様コメント）

まとめ

「オレンジ」にゆかりがあるという共通項で異業種を束ね、シリアルコード機能で景品配布を自動化する。この組み合わせを可能にしたのは、シリアルコード機能・ガチャ演出のカスタマイズ・ノーコードでの設定が一体となって機能したからです。複数社合同という複雑な運用体制を「仕掛けることに集中できる」環境に転換する。クロワッサンは、Pontaのエンゲージメント施策の基盤となりました。

貴社でも「異業種を束ねる合同キャンペーン」を、「クロワッサン」で実現してみませんか？

ご相談・デモ依頼はこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

＜会社情報＞

会社名：株式会社ロイヤリティマーケティング（サービス名：Ponta）

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア 7階

事業概要：共通ポイントサービス「Ponta」の運営、データマーケティング事業を展開。Ponta提携ネットワークは提携店舗34万店舗、提携社157社・229ブランド（2026年4月時点）。

公式サイトURL：https://www.loyalty.co.jp/

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

本件に関するお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/