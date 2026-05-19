やる気スイッチグループと野村不動産グループが連携し「教育の持続可能性」を追求　教育プラットフォーム「アストルム.net」を野村不動産グループへ展開

野村不動産ホールディングス株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/934_1_41fc6d9503e84fad357e403701ba34c6.jpg?v=202605190751 ]

総合教育サービス事業を展開する株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司 以下、やる気スイッチグループ）と、野村不動産ホールディングス株式会社(https://www.nomura-re-hd.co.jp/)（東京都港区、代表取締役社長：新井聡/以下野村不動産ホールディングス）は、野村不動産ホールディングスのグループ各社の会員組織に対して、やる気スイッチグループの教育プラットフォーム「アストルム.net」の導入を決定、順次展開を開始いたしました。

4月より、野村不動産の住宅・オフィスの会員向けサービス「野村のクラスマ」※１、「NOMURA WORK-LIFE PLUS（ノムラワークライフプラス）」※2へ導入しており、５月18日（月）より野村不動産ライフ＆スポーツが運営するアフタースクールの会員さま向けにも導入、提供を開始いたしました。

幼児～高校生までのお子さまを対象にした1万本の映像授業や教育情報を「アストルム.net」で展開

※１ 野村のクラスマ : https://www.kurasumai.jp/

※２ NOMURA WORK-LIFE PLUS ： https://www.wl-plus-web.com/

本取り組みの背景

野村不動産ホールディングスは2022年12月にやる気スイッチグループHDへ出資を行い、資本業務提携契約を締結いたしました。今回の「アストルム.net」の導入は、住宅やオフィスビルのサービスを入り口に、お客様やそのお子さまの日常のあらゆる瞬間に寄り添い、長期的なパートナーシップを構築する試みです。

これからも両社が保有する知見・ノウハウ・顧客基盤を活用することで、未来を担う子どもたちの「学び」への貢献を目指してまいります。

「アストルム.net」

◆コンテンツ

幼児から高校生までの教育を手がける「やる気スイッチグループ」が提供する、お子さまの教育や子育てに役立つ総合情報プラットフォームです。大きく分けて「教育・子育て情報の提供」と「1万本以上の映像授業」の2つのメインコンテンツで構成されています。それぞれの詳しい内容は以下の通りです。

1. 教育・子育て情報の提供

情報があふれる現代において、教育の専門家による高い信頼性と専門性を備えた情報を発信しています。

・ 子育てのアドバイス： デジタル端末（タブレットやスマートフォンなど）との向き合い方、きょうだい育ての「もやもや」、小学校入学を期待に変えるための準備など、保護者が抱える日々の気がかりを解消するヒントを提供しています。

・ 最新の英語・英検(R)情報： 英検4級に向けたトライアル記事や、日本英語検定協会へのインタビューに基づいた新設「準2級プラス」の難易度・誕生背景、高校・大学受験における英検(R)準2級の活用法などを詳しく解説しています。

・ 中学受験情報： 志望校選びのポイント（実際に足を運んでみる重要性など）や合同説明会の歩き方に加え、直前期である12月に整えておくべき出願手続き、当日の持ち物・動きのシミュレーションまで、実践的なサポート情報が揃っています。

・ お仕事図鑑（進路情報）： 一般的な職業から近年人気の職業まで、約150種類の職業を網羅しています。職業名、働く人、やりたいことの3つの入り口から検索でき、高校卒業後の進学ルートや必要な資格、働く人の1日のスケジュール（例：警察官の交番勤務の流れなど）を具体的に知ることで、将来の進路を考えるのに役立ちます。

2. 1万本以上の映像授業が見放題

未就学児から高校生までを対象に、指導経験豊富なプロ講師による質の高い授業を無料で提供しています。

・ 全教科を網羅した豊富なラインナップ： 日々の予習・復習から定期テスト対策、受験対策まで幅広く対応しています。

小学生： 国語、算数、理科、社会、英語

中学生： 英語（英文法・英会話・英検(R)対策）、数学、国語（現代文・古典）、理科、社会（地理・歴史・公民）

高校生： 英語（英文法・英文読解・英作文）、数学（IA・IIB・IIIC）、国語（現代文・古文・漢文）、理科（物理・化学・生物・地学）、社会（日本史・世界史・地理・論理・公共）と、高度な内容まで細分化されています。

・ 継続学習をサポートする便利な機能： 学年や目的（英検(R)対策・幼児向けなど）に合わせて簡単に検索できます。また、「今月の視聴完了数」や「レベル」が表示されるためモチベーションを高めやすく、「視聴履歴」や「お気に入り」機能によって繰り返しの反復学習が行いやすい設計になっています。

利用者からは、「記事や映像授業を楽しく利用している」「ずっと使い続けたい」といった声が寄せられており、保護者と子どもの双方にとって満足度の高いサービスとなっています。

◆「アストルム.net」を通じた新たなパートナーシップの形

やる気スイッチグループは「全世界の一人ひとりの“宝石”を見つけ、輝かせる」という理念のもと、誰もが質の高い教育を受けられる環境づくりを推進しています。本件のようにパートナー企業様と共に「質の高い教育コンテンツ」を社会へ広く提供していくことは、私たちが目指す「教育の持続可能性」の実現に近づくための重要な一歩です。

「アストルム.net」の利用者（保護者さま）にとっても「暮らしのすぐそばにプロの教育支援がある」という環境が整うことは、日々の安心感や満足度の向上に直結します。こうしたつみ重ねが、社会全体で子どもたちの成長を温かく支える豊かな環境を築く力になると信じています。 以上

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/

野村不動産グループ

野村不動産グループは、国内および海外において、住宅事業、都市開発事業、資産運用事業、仲介・CRE事業、運営管理事業などを展開する不動産デベロッパーです。持ち株会社である野村不動産ホールディングス傘下の20社を超えるグループ会社が、不動産のデベロップメント分野からサービス・マネジメント分野まで幅広い事業を通じて、住まい、働き、集い、憩う人々それぞれの暮らしに対する「個に寄り添う姿勢」を大切にしながら、持続的な価値創造を行っています。