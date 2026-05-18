「AIラジオ制作所」、クローズドβ版を公開。テストユーザー向けに先行提供を開始

株式会社SynergyAI

株式会社SynergyAI（本社：大阪府大阪市）は、AIを活用したラジオ番組自動生成サービス「AIラジオ制作所」のクローズドβ版を本日公開し、テストユーザー向けに先行提供を開始しました。プロンプト（指示文）を一行入力するだけで、AIが台本の構成から声当て・MP3出力まで一括して担い、約5分で本格的なラジオ番組を完成させます。正式リリースは近日中を予定しており、β版ユーザーのフィードバックをもとに機能の精度をさらに高めてまいります。

■ クローズドβ版について

■ 正式リリースに向けて

サービスの背景-「ラジオ制作」の高い壁を、AIが一気に解決

- 現在、限定ユーザーに対してクローズドβ版として先行提供中- 利用者のフィードバックをもとに機能改善を重ね、正式リリースに向けて精度を高めています- β版参加希望者はお問い合わせフォームより受付中（β枠は限定的なため抽選または先着）- 近日中の正式リリースを予定- 料金プラン、追加機能、サポート体制などは正式リリース時に発表予定- β版では確認されたユーザーニーズや実績データも、正式リリース時に合わせて公開します

従来のラジオ番組制作には、台本ライター・声優・録音エンジニアなど複数のプロフェッショナルが必要で、制作費と時間のハードルが高い状態が続いていました。「AIラジオ制作所」はこの課題をすべてAIが引き受け、個人・中小企業・コンテンツクリエイターでも手軽にラジオコンテンツを発信できる環境を提供します。現在はクローズドβ版として実証検証を進めており、実際のユーザーの声を反映しながらサービスの完成度を高めています。

3ステップで完成-シンプルな制作フロー

「AIラジオ制作所」は、たった3つのステップで番組を完成させます。まず、一行のアイデアとPDFやメモを貼り付けて指示を送ります。次に、AIが二人のホストの構成・対話・コールドオープンを日本のラジオらしい流れで組み立て台本を生成します。最後に、10種類以上の声のライブラリから好みの声を選ぶと、AIが収録を行いMP3ファイルとしてダウンロード可能な状態に仕上げます。

4つのラジオスタイル-日本のラジオの空気感を忠実に再現

生成する番組のトーンは4種類から選べます。オールナイトニッポン系の「深夜トーク」、J-WAVE風の「スタイリッシュFM」、文化放送・NHKラジオ第1系の「AMワイド情報」、COTEN RADIOやRebuild.fm系の「ポッドキャスト風」から選択でき、スタイルごとに構成・話し口・テンポが変わります。β版検証を通じて、各スタイルの精度をさらに磨いています。

10種類以上の声ライブラリ-試聴から選べるホストの声

ホスト1・ホスト2それぞれに異なる声を割り当てることができます。収録済みサンプルを事前に試聴してから番組作りに進める設計で、男性・女性・中年・若年など多様な声質が揃っています。PDF・TXTファイルのアップロードにも対応しており、資料や原稿をそのまま番組の素材として活用できます。

主な機能・スペック

会社概要

- 完成まで約4～5分（MP3ダウンロード対応）- 2人組ホストによる対話形式（2～4人まで拡張予定）- 4種類のラジオスタイル（深夜トーク／J-WAVE風FM／AMワイド情報／ポッドキャスト風）- 10種類以上の日本語音声合成ボイス（試聴対応）- PDF／TXTファイルのアップロード対応- 出力形式：MP3（台本のPDF以外にも対応）- 対応言語：日本語- ※現在クローズドβ版として先行提供中。フィードバック収集中のため、一部機能は正式リリース時に拡充予定

会社名：株式会社SynergyAI

所在地：大阪府大阪市

事業内容：AI活用サービスの開発・提供

サービスURL：https://radio.synlab-ai.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム：https://synlab-ai.com/(https://synlab-ai.com/#contact)