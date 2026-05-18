【5/28実務セミナー】中国・韓国事業者様へ 改正PSE/PSC対応「国内管理人」登録を母国語資料でイチから丁寧に解説
法改正から約半年。いま直面する「想定外の審査落ち」を防ぐために。
2025年12月の施行から数ヶ月が経過し、多くの事業者が「国内管理人」の選任を終えました。しかし、日本市場の現場では今、新たな問題が浮き彫りになっています。
「登録は済ませたはずなのに、ECモールから修正指示が止まらない」「いつの間にか販売停止になっていた」。
本セミナーでは、言語の壁や解釈の相違によって生じている「登録のズレ」を解消し、日本でのビジネスを確実に継続するための最新実務ガイドラインを公開します。
【セミナー申し込みはこちら】5月28日（木）
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
■本セミナーの注?ポイント
● 「審査不備の即時解消」に特化
直近のサポート実績から得られた、間違いやすいポイントを具体的に提?
● 主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。
今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
● 中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。
複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年5?28?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【プログラム（予定）】
・製品安全4法改正の振り返り
・実務フローの点検?PSEマークの正しい記載?法
・モール対応?楽天市場への申請と対応
・?援サービス紹介?コマースロボティクスが提供する「国内管理?サービス」
・Q&Aセッション
【PSE・PSC国内管理?サービス詳細】
https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が?本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の?本進出をイチからお?伝いいたします。
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349224/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
2025年12月の施行から数ヶ月が経過し、多くの事業者が「国内管理人」の選任を終えました。しかし、日本市場の現場では今、新たな問題が浮き彫りになっています。
「登録は済ませたはずなのに、ECモールから修正指示が止まらない」「いつの間にか販売停止になっていた」。
本セミナーでは、言語の壁や解釈の相違によって生じている「登録のズレ」を解消し、日本でのビジネスを確実に継続するための最新実務ガイドラインを公開します。
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
■本セミナーの注?ポイント
● 「審査不備の即時解消」に特化
直近のサポート実績から得られた、間違いやすいポイントを具体的に提?
● 主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。
今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
● 中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。
複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年5?28?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【プログラム（予定）】
・製品安全4法改正の振り返り
・実務フローの点検?PSEマークの正しい記載?法
・モール対応?楽天市場への申請と対応
・?援サービス紹介?コマースロボティクスが提供する「国内管理?サービス」
・Q&Aセッション
【PSE・PSC国内管理?サービス詳細】
https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が?本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の?本進出をイチからお?伝いいたします。
【セミナー申し込みはこちら】
参加をご希望の?は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349224/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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