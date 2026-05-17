【国内初の診断ツール※】あなたはどのマッチョ？ 800名以上のデータを元に開発した「マッチョ16タイプ診断」を正式リリース

株式会社COMPASS

ボディメイクコーチ養成スクール「COMPASS」を運営する株式会社COMPASSは、簡単な質問に答えるだけで自分の"マッチョタイプ"が16通りの中から判明する無料Web診断ツール 「マッチョ16タイプ診断」 を、2026年5月に正式リリースいたしました。

本診断は、ボディメイクコーチ養成スクールが監修・開発した16タイプ式マッチョ診断として 国内初※ となるサービスです。正式発表前から累計1,000人以上が体験し、品川で開催された日本最大級のフィットネスイベント「NABBA JAPAN」では来場者から大きな反響を集めました。MBTIなどの性格診断のように、自分のタイプを"キャラクター化"して楽しめるエンタメ性に、診断後に受け取れる本格的なトレーニング・栄養管理コンテンツを掛け合わせ、ボディメイク初心者からトレーニー上級者まで楽しめる設計になっています。

▼診断はこちらから（無料・登録不要）

https://compass-bodymake.com/wp-content/themes/swell_child/matcho-check/index.html

※2025年7月自社調べ。ボディメイクコーチ養成スクールが監修・開発し、トレーニング計画・食事管理ツールと連動した16タイプ式マッチョ診断として。

■ ポイント

- 国内初※：ボディメイクコーチ養成スクールが開発した16タイプ式マッチョ診断- 800名以上の筋トレ好きのデータを集約- 1,000人以上が先行体験：正式リリース前から話題に- NABBA JAPANで大反響：日本最大級のフィットネスイベントで先行公開- 無料・登録不要：誰でも今すぐ診断できる- 豪華3大特典：診断後にトレーニング計画・PFC自動作成ツールなどを無料プレゼント- 報道用ビジュアル素材あり：16タイプ一覧画像、診断画面、イベント風景写真等を提供可能

■「あなたはどのマッチョ？」 16タイプで自分の体タイプが分かる、新感覚フィットネス診断

「自分はどんな体質で、どんな鍛え方が向いているのか」。 ボディメイクに取り組む多くの人が、最初にぶつかるのがこの問いです。

「マッチョ16タイプ診断」は、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、自分のマッチョタイプを16通りの中から判定する無料診断ツールです。性格診断が一大ブームとなる中、ボディメイクの世界にも"16タイプ時代"が到来。自分のタイプを"キャラクター化"して楽しめるエンタメ性が特徴で、診断結果はそのままSNSでシェア可能です。

「私は◯◯マッチョだった」「友達と全然タイプが違って面白い」「家族でやったら全員バラバラだった」――。会話のきっかけが自然に生まれる設計になっており、筋トレ歴の有無を問わず誰でも気軽に楽しめます。ジムに通うトレーニーだけでなく、これから運動を始めたい人、家族や友人とシェアして遊びたい人まで、幅広い層が体験しています。

■「国内初」と位置づけられる理由：800名超の指導知見を凝縮した、養成スクール監修の独自設計

「マッチョ16タイプ診断」が国内初と位置づけられる最大の理由は、ボディメイクコーチを育成する養成スクール「COMPASS」が監修・開発している点にあります。

世の中には体質診断や性格診断は数多く存在しますが、その多くが「エンタメに振り切ったもの」か「専門的に振り切ったもの」のどちらかでした。本診断は、累計800名超の受講生・指導事例から得られた知見を背景に、「楽しめる入口」と「本質的なトレーニング・栄養管理」を一つの体験として設計した、これまでにない新しいカテゴリのフィットネスコンテンツです。

なお、本診断を提供する株式会社COMPASSは、「ボディメイクコーチ」の名称で 特許庁による正式な商標登録を取得 している、国内におけるボディメイクコーチング領域のパイオニア企業です。

■ 開発の背景：「楽しい」が、最強のフィットネス入口になる

日本のフィットネス人口は年々増加傾向にある一方で、ジム入会者の多くが3ヶ月以内に脱落するというデータもあり、「続かない」「自分に合うやり方が分からない」という声は依然として根強く存在します。

COMPASSはこれまで3年間、累計800名を超える受講生に対し、トレーニング指導だけでなくマインドと習慣化のコーチングを融合させた独自プログラムを提供してきました。その中で見えてきたのは、「人は知識が足りないから続けられないのではなく、自分ごと化できる入口がないから続けられない」という事実です。

そこでCOMPASSは、ボディメイクのハードルを下げる"入口"として、エンタメ性を備えた診断ツールを開発。「面白いから試す」→「シェアしたくなる」→「結果を知って、もう少し本気で取り組みたくなる」という流れを生み出すことで、より多くの人にフィットネスを身近に感じてもらうことを目指します。

■ 診断後には、トレーニングを本格化させる「豪華3大特典」を無料プレゼント

「マッチョ16タイプ診断」は、エンタメ要素だけにとどまりません。診断完了後には、ボディメイクを本気で進めたい人のための実践的なコンテンツ3点を、無料で受け取ることができます。

特典１.｜知識ゼロからでもこれ1本で完璧！トレーニング計画完全解説

特典２.｜もう悩まない！科学的根拠に基づいた減量停滞時脱出戦略マスター講座

特典３.｜一瞬であなたに合った栄養バランスを弾き出す！PFCバランス自動作成ツール

「診断で自分を知る → 特典で次の一歩を踏み出す」という導線設計により、エンタメ体験で終わらせず、ユーザーのボディメイクを実際に加速させる仕組みになっています。

■ NABBA JAPANでの先行公開で大反響、SNSでも"診断シェア"が拡散中

「マッチョ16タイプ診断」は、NABBA JAPANというイベントで先行公開され、来場者から「自分のタイプが意外だった」「友達にもやらせたい」と多数の反響を集めました。会場では行列ができる場面もあり、フィットネスの新しいエンタメコンテンツとして来場者を魅了しました。

正式リリース前から累計1,000人以上が利用し、SNS上では結果画面のシェア投稿が広がっています。「MBTI診断のあとは、これだ」という声も上がっており、診断系コンテンツの新たな潮流として注目を集めています。

■ 運営：受講生800名超のボディメイクコーチ養成スクール「COMPASS」

「マッチョ16タイプ診断」を開発・運営する株式会社COMPASSは、ボディメイクコーチ養成スクール「COMPASS」を運営する企業です。

スクールは現在3年目を迎え、累計受講生は800名を突破。会社員・公務員から、トレーナー・理学療法士・ヨガインストラクターといった身体の専門家まで、幅広い層が受講しています。「ボディメイクコーチ」の名称については特許庁の審査を経て 正式に商標登録を取得 しており、独自の専門領域として体系化が進んでいます。

直近では、JR東日本のメディア、日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、Yahoo!ニュース、テレ東プラスなどに掲載されたほか、元オリンピック選手のG.G.佐藤氏をはじめとした業界の重鎮からも推薦を受けています。また、2025年に開催されたフィットネス大会「ジュラシックカップ2025」にオフィシャルパートナーとして参加するなど、業界内での存在感を高めています。

毎月開催される対面型研修プログラム「CORE」には毎回約50～100名が集まり、教育事業としての規模・影響力を拡大中です。

■ 代表コメント

株式会社COMPASS 代表取締役 西田優也

ボディメイクには、何歳からでも自分を変えられる力があると、私は本気で信じています。

体が変われば、自信がつく。自信がつけば、選択肢が広がる。これは机上の理屈ではなく、私たちが3年間で800名以上の受講生と向き合う中で、実際に目の当たりにしてきた現実です。20代の若い世代だけではありません。40代・50代になってから体を変え、子どもに「カッコいい」と言ってもらえるようになったお父さん。50代から始めて、自分の人生に何度でも挑戦できる感覚を取り戻したお母さん。そうした方々を、私たちはこの目で何人も見てきました。

テストで全員が100点を取ることはできません。1位を全員が取ることもできません。けれどボディメイクは、正しいやり方さえ知っていれば、誰もが自分の目指す場所に確実にたどり着くことができる。年齢も、性別も、これまでの経験も問わない。これほど平等に成果を返してくれるものは、他にないと考えています。

人生100年時代、活力ある大人が増えれば、家庭が変わり、職場が変わり、地域が変わる。そして最終的には、日本全体の活力につながっていく。ボディメイクは、単なる個人の趣味ではなく、この国に活力を取り戻すための、誰もが手に取れる手段だと私は思っています。

しかし現実には、情報が溢れすぎていて何から手をつけていいか分からない、そもそもフィットネスを敬遠してしまうという方が大勢いらっしゃいます。本当にその力を必要としている方にこそ、届いていない―これが、私がずっと感じてきたもどかしさでした。

「マッチョ16タイプ診断」は、そんな方々に向けた、最も気軽な入口です。診断を入口に、ボディメイクの本当の楽しさ、そしてその先にある可能性に触れていただきたい。一人でも多くの方に、何歳からでも自分は変われるという実感を持っていただくこと。それが、私たちの目指す未来です。

■ COMPASSが目指す未来

COMPASSは「ボディメイクを通して人生の転換点をつくる」を理念に掲げ、「ワクワク生きるカッコいい大人を増やす」というミッション、「子どもが大人になることを楽しみと思える社会」というビジョン の実現に向けて事業を展開しています。

「マッチョ16タイプ診断」は、その入口づくりの第一歩です。今後も、エンタメ性と本質性を両立させたコンテンツを通じて、本質的なフィットネスを世の中に広めてまいります。

■ サービス概要

・サービス名

マッチョ16タイプ診断

・提供形態

無料Web診断ツール

・利用料金

無料（登録不要）

・対象

年齢・性別・トレーニング経験を問わず、すべての方

・主な特典

１.トレーニング計画完全解説 ２.減量停滞時脱出戦略マスター講座 ３.PFCバランス自動作成ツール

診断URL

https://compass-bodymake.com/wp-content/themes/swell_child/matcho-check/index.html

※「国内初」表記について：2025年7月自社調べ。日本国内における、ボディメイクコーチ養成スクールが監修・開発し、トレーニング計画・食事管理ツールと連動した16タイプ式マッチョ診断として、当社が把握する範囲で先行事例は確認されていません。

■ 報道関係者の方へ：取材・素材提供のご案内

本件に関し、以下の対応が可能です。お気軽にお問い合わせください。

- 報道用ビジュアル素材の提供：16タイプ一覧画像、診断画面キャプチャ、代表者写真など- 取材対応：代表取締役 西田優也、運営責任者 西和良 へのインタビュー対応- 番組内体験コーナーへの協力：タレント・出演者の方による診断体験、結果に基づいたトレーニング体験などの取材協力可能- 業界専門家のコメント取得：受講生・推薦者を含む各分野の専門家への取材アレンジ可能

■ 会社概要

・会社名

株式会社COMPASS

・代表取締役

西田優也

・設立

令和5年5月29日

・所在地

兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号 カサベラ国際プラザビル707

・事業内容

ボディメイクコーチ養成スクール「COMPASS」運営（受講者800名越え）

・公式ホームページのURL

https://compass-bodymake.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社COMPASS

広報担当 メール：info@compass-bodymake.co.jp

TEL：080-4820-9153