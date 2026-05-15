AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」、「箱に詰めて送るだけ」でまとめて査定・現金化できる新機能を提供開始

IVA株式会社

IVA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相原 嘉夫、以下「IVA」）は、写真を撮るだけで手元のアイテムを即現金化できるAI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」において、新たにアイテムをまとめて送るだけで査定・売却が完了する「箱ごと査定（まとめてチャリン）」の提供を開始しました。

「Chalyn」はこれまで、撮影して送るだけで売却できる手軽さから、多くのユーザーにご利用いただいてきました。本機能の追加により、従来の1点ごとの出品に加えて「まとめて送る」という新たな選択肢が加わり、より幅広いシーンで活用いただけるようになります。

■背景

近年、フリマアプリや買取サービスの普及により、不要品を手軽に売却する文化が広がっています。「Chalyn」においても「スマホで写真を撮って送るだけ」で売却が完了するシンプルな体験が支持され、多くのユーザーにご利用いただいています。

一方で、利用の拡大に伴い、「引越しや整理のタイミングで複数の商品をまとめて売りたい」「一点ずつではなく一括で手放したい」といったニーズも寄せられるようになりました。

こうした声を受け、「Chalyn」では従来の手軽な操作はそのままに、さらにまとめて売却できる新たな選択肢として、段ボールに詰めて送るだけで査定が完了する「箱ごと査定（まとめてチャリン）」の提供に至りました。

■箱に詰めて送るだけで完結する、シンプルで柔軟な買取体験

「箱ごと査定」は、売りたいアイテムを段ボールにまとめて梱包し、発送するだけで査定から買取までが完結する仕組みです。これにより、個別に撮影・出品を行うことなく、複数アイテムを一度に手放すことが可能になります。

発送方法は、自宅への集荷依頼、自分での発送、持ち込みなどから選択でき、ユーザーのライフスタイルに合わせた利用が可能です。また、集荷時には配送業者から段ボールを受け取ることもできます（有料）。

査定結果の受け取り方法についても、「査定額の自動承諾」または「査定後の確認」を選択できます。査定額を確認したうえで判断したいユーザーはもちろん、手間なくスピーディーに売却を完了させたいユーザーのニーズにも対応した設計となっています。

発送後はロジスティクスセンターに商品が到着次第査定が行われ、査定額提示・承諾後、ウォレットに即時反映されるため、スムーズな現金化が可能です。

<買取の流れ>

１. 売りたい商品を段ボールにまとめて梱包（※1）

２. アプリから申込を行い、発送方法を選択（集荷／持ち込み／自分で発送）

３. 商品を発送

４. センターに商品到着後、順次査定を実施

５. 査定額を提示

６.（選択に応じて）査定額を確認・承諾（※2）（※3）

７. ウォレットに即時反映

※1：すべての商品はまとめての買取となり、一部のみのキャンセル・返品はできません

※2：査定額の確認を選択した場合、提示から7日以内に回答が必要です。期限内に回答がない場合は、査定額に同意したものとみなされます

※3：査定額を拒否した場合、商品は着払いで返送されます

「Chalyn」はユーザーのみなさまの多様なライフスタイルやニーズに寄り添い、「すぐ現金化できる」という日常の新しい選択肢を提供するサービスとして、今後もより快適にご利用いただけるようアップデートを重ねてまいります。

◼️「Chalyn（チャリン）」について

「Chalyn」は、手元のアイテムの写真を撮るだけでAIが自動査定し、即時現金化を実現する手数料無料の買取アプリです。従来のフリマアプリのような取引手数料がかからないことに加え、出品や梱包、購入者とのやり取りは一切不要。梱包材を持参した宅配業者がご自宅で集荷するため、ユーザーは手間なく不用品を即時売却することができます。

＜特長＞

1.出品・梱包・やり取り不要

・商品を撮影するだけで、AIが自動査定し瞬時に金額を提示。発送後すぐに現金化が可能（※4）

・配送業者が梱包資材を持って自宅まで集荷に来るため、発送のための外出や梱包材は不要（※5）

・挨拶や値段交渉といった、ユーザー間のやり取りは発生しない

2.独自の安心・安全な仕組み

・すべてのユーザーに対してeKYC本人確認を行うことで、悪意あるユーザーによる不正や偽造品の流通を防止

・高額品や真贋鑑定が必要な商品は、商品到着後にChalyn独自の真贋鑑定を行い、金額を確定

3.待ち時間のない即時買取

・サービスを運営するIVAが商品を買い取るため、ユーザーは買い手がつくのを待つ必要がなく、すぐに現金化が可能

・商品が売れるまでの保管にかかる手間やコストを削減

4.小売事業者の仕入れ課題も解決

・豊富な種類と膨大な量の商品を安定的に供給し、小売事業者の仕入れをサポート

・高額品は1点ずつ実物を査定し、主要マーケットプレイスやオークションの相場を参照し、適正な価格で買取し提供

◼️サービスの流れ

１. 商品を撮影

２. AIによる自動査定（商品状態などの情報を選択することで、より正確な査定額を表示）

３. 査定額を確認

４. 買取を申し込む

５. 宅配員が商品を自宅まで集荷、発送（※5）

６. 商品到着、検品

７. 最終査定額が決定

８. 最終査定額に同意すると、残りの査定額が振込申請可能に

※4：商品がセンターに到着し、最終査定を行った後に金額が確定します

※5：査定金額によって集荷の条件が異なります

◼️Chalyn（チャリン）アプリ・サービス概要

アプリ名称：チャリン｜目の前のモノがすぐお金になる

対応端末：iPhone、Android

対応言語：日本語

価格：ダウンロード無料

開発・運営：IVA株式会社

iOS版アプリ :https://apps.apple.com/jp/app/id6749562396Android版アプリ :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iva.chalynWebサイト :https://www.chalyn.com

◼️Chalyn（チャリン）公式SNSアカウント

公式Xアカウント：https://x.com/chalyn_official

公式Threadsアカウント：https://threads.com/chalyn_jp

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/chalyn_jp

公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@chalyn_official

公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@chalyn_official

◼️代表取締役CEO プロフィール

相原 嘉夫（Yoshio Aihara）

1995年生まれ。青山学院大学大学院国際マネジメント研究科を卒業し、MBAを取得。学生時代に自身一社目となるアパレル関連の事業を展開。そこで成長を続けるスニーカー市場と、市場の長年抱える「フェイク問題」というペインに目をつけ、2019年にAIと鑑定士を掛け合わせることで高い精度を実現した真贋鑑定サービス「FAKEBUSTERS」を立ち上げ、IVA株式会社を設立。日本語・中国語のバイリンガル。「Forbes JAPAN 30 Under 30 2023」、「Forbes 30 Under 30 Asia 2024」選出。

Xアカウント：https://x.com/YoshioAihara

【会社概要】

IVA株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 45F

代表取締役：相原 嘉夫

事業内容：AI即金アプリ「Chalyn（チャリン）」の運営

URL：https://iva-corp.com/