チャット指示でAIが工程表を操作!? 建設特化AIエージェント企業KENCOPAが「Kencopa工程AIエージェント」にて「AIチャット編集機能」を正式リリース

株式会社KENCOPA

建設現場の省人化・自動化に挑む株式会社KENCOPA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：安村 荘佑、以下 KENCOPA）は、当社が提供する建設業務特化型AIエージェント「Kencopa工程AIエージェント」の新機能として、『AIチャット編集機能』の提供を開始したことをお知らせします。

新機能実装の背景

工程表は、工事の着工から竣工までの段取りを共有するための中核です。工程表があることで、工期リスクや手戻りポイントを早期に発見でき、関係者間の合意形成や進捗管理も成立します。一方で、その工程表は一度作って終わりではなく、設計変更・人員制約などの変動に応じて更新が発生し続けるため、工程表を編集する作業が現場運営のボトルネックになりやすいという課題があります。

工程表の編集は、多くの場合は部分的な作業には留まりません。ある工程を数日ずらすだけでも、関連する作業の依存関係を崩さない形で調整する必要があります。結果として、操作が複雑になりやすく、編集のたびに複数の要素を考慮しつつ何度も手を入れることになり、熟練者の経験に依存しがちです。

また、工程表全体に関する調整が必要な際に一括での変更ができず、同じ作業を反復することになるケースもあります。そのため、更新が追いつかず工程表が実態と乖離したり、更新のための会議・確認が増えて意思決定が遅れるといった問題が発生します。

AIチャット編集機能は、工程表編集をチャット指示で行えるようにすることで、編集の負担を大幅に軽減します。現場担当者が「どう操作するか」ではなく「どのように変更するか」に集中できる状態をつくり、工程編集をより速く・確実に反映できるようにします。

『AIチャット編集機能』機能紹介

新機能『AIチャット編集機能』では、AIコパイロット（チャット）に指示することで、工程表の生成後も対話形式で工程編集を行えます。工程の移動や期間の調整といった日々の修正作業を、画面上で一つひとつ操作するのではなく、意図を言葉で伝えるだけで進められるようになります。

工程表全体の一括操作や、特定の工程パターンの繰り返し作成などが容易になり、生成後の調整・修正にかかる手間の削減に繋がります。たとえば、全体工程のスケジュール変更/工程の並び替え/工程の追加・分割といった作業もまとめて指示ができるため、変更内容の検討から反映までのスピードが上がります。

チャット指示でさまざまな編集パターンに対応できるため、工程表をより直感的に扱うことが可能です。これにより、ツールの操作方法ではなく工程をどう設計するかという本来の検討にリソースを割けるようになり、工程表の品質向上を後押しします。変更の背景や意図を言葉で残しながら編集できるため、関係者間での認識合わせや引き継ぎもしやすくなります。

また、並行工程の作成などでは、条件（数量・歩掛等の前提情報）に応じて所用期間の調整も支援し、工程作成の属人化の解消に繋げます。現場ごとの前提を踏まえながら編集の方向性を素早く試せるため、工程の検討と修正を繰り返す場面では大幅に負担を軽減できます。

機能イメージ

▪️AIチャット編集機能のデモ動画はこちら

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=7u3zbaK3s_I ]

全体工程の一括変更

AIコパイロットへの指示により、各工程の関係を維持したまま全体工程のスケジュールを特定の期間だけ前倒し/後ろ倒しに変更できます。

タクト工程の自動生成

指示をすることで工程線をAIに書かせることも可能です。

タクト工程を書く際に、1階の例を参考に2階以降のタクト工程を生成できます。

全体工程の短縮

工期短縮が必要になった際にも相談が可能です。

2班体制への変更を依頼することで、数量関係と歩掛を把握したAIエージェントが並行工程を生成します。

開発者チームコメント

「開発を進める中で、工程表編集の難しさは『操作方法』ではなく、『工事全体を俯瞰しながら、影響範囲を踏まえて設計し直すこと』にあると実感しました。単に工程同士の依存関係を整理するだけでなく、工期制約や現場条件、リソースの前提など複数の要素を同時に考えながら調整する作業は、どうしても熟練者の頭の中に閉じてしまいがちです。

そこで、AIエージェントが工程間の関係性だけでなく、こうした前提情報も踏まえながら編集をサポートし、誰もが意図を言葉で伝えるだけで工程を設計・調整できる仕組みを構築しました。編集操作から解放されることで、工程をどう組み立てるべきかという本質的な検討に、より多くの時間を割けるようになります。今後も、現場の知見とエンジニアリングをつなぐ存在として、技術の力で工程設計力そのものを引き出し・広げていけるよう、機能改善を続けていきます。」

■ Kencopa工程AIエージェントの概要

「Kencopa工程AIエージェント」は、工程表作成・実施工程運用にかかる時間の短縮のみならず、活用の中で自動で蓄積される設計図書と工程・歩掛・工事データを合わせた会社独自ナレッジデータベースの蓄積により、省人化と技術継承を同時で実現します。

設計図書 (図面、仕様書、見積調書)をアップロードするだけで、自社歩掛や過去工事を学習したAIが工程表を対話生成します(特許申請中)。作成後はAIが生成した工程表をたたき台に、通常アプリと同様アプリ上で直感的に編集・運用可能です。また、実績入力やPDFやExcelに指定のフォーマットはテンプレートとして登録することができ、各現場に応じて自由に出力が可能です。

また、独自の工程生成エンジンは建築・土木・プラント・設備など幅広い攻守に対応可能です。

Kencopa工程AIエージェント サービスサイトURL：https://kencopa.com/service-azuchi-3

お問い合わせ: https://kencopa.com/contact

■実際の工程表生成イメージ (一部機能において特許申請中)

担当者は一度設計図書をアップロードすれば、あとはAIエージェントの質問に回答するだけで工程表が作成できます。

1. 担当者が設計図書をアップロード

設計図書 (図面、仕様書、見積書)をドラッグ&ドロップもしくはファイル選択にてアップロードします。

2. AIが現場情報を整理

1.で読み取った資料に基づき、工期・工種・住所・数量といった現場の基本情報から、現場の周辺環境や制約条件等を詳細まで記載していきます。

3. AIが類似工事を提案

2.で整理された施工計画に基づき、様々な類似度指標に基づいて過去の類似工事を自動で提案してくれます。担当者は類似度が高い工事を選択することで、AIは選択工事を参考にしながら工程表を生成します。

4. AIが工程表を生成

施工計画や過去の類似工事の現場情報、天気情報等に基づきAIが工程表を生成します。必要に応じて工区分けや並行工程に関する相談などの対話を通じて工程表のたたき台を生成してくれます。

5. アプリ上で直感的に運用

生成された工程表はそのままアプリ上で編集・運用することができます。月間・週間工程表の作成、複数ユーザーでの同時編集、実績線の入力、出来高曲線表示、図形や画像の挿入、PDFや

Excelフォーマットでの出力 (自由にテンプレートを登録可能)など工程管理に必要な機能が備わっています。

また、AIへのチャット指示に基づいて工程線を一括でずらしたり、複数の作業に分割したりすることが可能です。

↓製品デモ動画はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CzTmKCCaEnc ]

■ 株式会社KENCOPAについて

株式会社KENCOPAは、「Copilot for Construction」をミッションに、建設現場の省人化・自動化の実現に挑戦する建設専門のAIスタートアップです。「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の提供を通じて、図面・仕様書・歩掛・施工データなど、これまで暗黙知に依存していた現場業務をAIが理解・処理し、工程作成・書類作成・知識検索まで自動化します。また、日々の利用を通じてデータが会社独自データが自然蓄積され、若手教育・技術継承に貢献します。

また、自社プロダクトの提供に加え、個社特有のニーズに合わせた共同研究・開発の「i-Con2.0共創」モデルも展開しています。これらの取組を通じて、建設業の未来に本気で挑戦します。

会社情報

代表者: 代表取締役CEO 安村 荘佑

本社所在地:東京都渋谷区広尾1丁目11-2 BLOCKS 恵比寿

設立: 2024年3月

累計調達額: 2.1億円

事業内容: 「Kencopa工程AIエージェント」「Kencopa建設AIエージェント」の開発・提供、建設専門のDX・AIの共同研究、共同開発

コーポレートサイト: https://kencopa.com/

受賞・採択実績:

大阪産業局主催関西スタートアップインキュベーションプログラム「起動」第3期

総務省主催研究開発支援プログラム「ICTスタートアップリーグ2025」

トライアングルエヒメ2.0「全国共創拠点連携枠」

大阪産業局主催「OIH Silicon Valley Gateway Program」採択

Microsoft for Startups、Manus for Startups