Qubitcore、JSTムーンショット目標6 第二期研究開発プロジェクトに参画

Qubitcore株式会社

Qubitcore株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役CEO 綿貫 竜太、以下「Qubitcore」）は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）のムーンショット型研究開発事業 目標6「2050年までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実現」（プログラムディレクター：北川 勝浩）の第二期研究開発プロジェクト（2026～2030年度）「スケーラブルな機能集積型イオントラップと多重光接続で実現する誤り耐性量子コンピュータ」（プロジェクトマネージャー：高橋 優樹）に参画しています。

本プロジェクトにおいて、Qubitcoreは、イオントラップ量子コンピュータシステムの開発および量子誤り訂正実験に関する研究開発課題を担当します。本プロジェクトへの参画を通じて、誤り耐性型汎用量子コンピュータ（FTQC）の実現に向けた研究開発を推進し、量子コンピュータの社会実装に貢献してまいります。

■ 本プロジェクトについて

Qubitcoreが参画する第二期研究開発プロジェクト「スケーラブルな機能集積型イオントラップと多重光接続で実現する誤り耐性量子コンピュータ」は、JSTムーンショット型研究開発事業 目標6のもとで採択された研究開発プロジェクトであり、イオントラップ方式による光接続型の誤り耐性量子コンピュータの実現を目指すものです。

本プロジェクトでは、2030年までに、100量子ビット規模の量子コンピュータを構築し、量子誤り訂正や論理演算の実証に取り組むとともに、1,000量子ビット超へ拡張可能な万能単位セル（UUC）や多重光接続などの基盤技術の確立を目指します。これらを発展させ、2050年には複数の量子処理ユニット（QPU）が連携する百万量子ビット級の大規模な量子スーパーコンピュータの実現を通じて、新素材開発、創薬、エネルギー最適化などの領域において、社会課題の解決を根本から変革する計算基盤の創出を目指します。

（参考）目標6 高橋 優樹PM プロジェクト紹介｜ムーンショット型研究開発事業 (https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal6/6G_takahashi.html)

■ Qubitcoreの担当課題

Qubitcoreは、本プロジェクトにおいて、量子コンピュータシステムの開発および量子誤り訂正実験に関する研究開発課題を担当します。具体的には、量子誤り訂正の早期実現に向けて、イオントラップ量子コンピュータシステムを開発し、同システムによる誤り訂正実験に取り組みます。さらに、本プロジェクトの他課題で進められている微小共振器を介した光接続、ラジオ波やマイクロ波を用いた近接場量子ゲート、光回路を用いた光配送などの先進機能を統合した量子コンピュータシステムの開発を進め、より高度な誤り訂正実験へと展開していきます。

■ コメント

課題推進者 宮西 孝一郎（Qubitcore Principal Researcher）

「ムーンショット型研究開発事業 目標6 第2期の研究プロジェクトに、Qubitcore社の課題推進者として参画できることを大変うれしく思います。前期ムーンショットでのイオントラップ量子コンピュータ開発で培った知見を基盤として、誤り訂正が可能な規模の量子コンピュータの実現に向け、研究開発を一層推進してまいります。」

プロジェクトマネージャー（PM） 高橋 優樹（沖縄科学技術大学院大学 准教授）

「Qubitcore社は当ムーンショットプロジェクトの中で、イオントラップ量子コンピュータの実機を構築し、稼働させる重要な役割を担います。Qubitcore社の参画によりイオントラップ量子コンピュータの社会実装がより一層加速されることを期待します。」

Qubitcore株式会社 代表取締役CEO 綿貫 竜太

「量子コンピュータが社会や産業を支える計算基盤となるためには、優れた要素技術の研究開発だけでなく、それらを統合し、実機として稼働させる力が不可欠です。Qubitcoreは、こうした統合と実装を事業として担うスタートアップであり、分散型の誤り耐性量子コンピュータの実現を目指して研究開発を進めています。今回、JSTムーンショット目標6 第二期研究開発プロジェクトに参画し、イオントラップ量子コンピュータシステムの開発と量子誤り訂正実験を担う機会を得たことを、大変意義深く受け止めています。本プロジェクトを通じて、研究成果を実際に稼働する量子コンピュータシステムへと結びつけ、日本発の誤り耐性型汎用量子コンピュータの実現に貢献してまいります。」

■ Qubitcoreについて

Qubitcore株式会社（キュービットコア）は、2024年7月に設立された、OIST発の量子コンピューティング・スタートアップです。沖縄科学技術大学院大学（OIST）の高橋優樹准教授が率いる量子情報物理実験ユニット（高橋ユニット）の研究成果を基盤に、イオントラップ技術と光量子接続を融合した分散型量子計算アーキテクチャの実現を通じて、誤り耐性型汎用量子コンピュータ（FTQC）の開発に取り組んでいます。本社は神奈川県横浜市、研究開発拠点はOIST内に設置しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/166227/table/9_1_bf61526e2eeebfc067a7d6dc16218a7b.jpg?v=202605130352 ]

Qubitcore株式会社 広報担当

コーポレート部 後藤 渓

TEL：045-900-0797

E-MAIL：info@qubitcore.jp

※ 本リリースに記載された会社名は登録商標です。