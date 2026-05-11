【Dify活用ウェビナー】株式会社バイタリフィ、「製造業向け【Dify活用】現場を救うAIエージェント導入術」を2026年5月27日（水）12:00に開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348865/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、製造業の業務改革支援に強みを持つエッジコンサルティング株式会社と共催で、無料オンラインウェビナー「製造業向け【Dify活用】現場を救うAIエージェント導入術」を2026年5月27日（水）12:00より開催いたします。
■ ウェビナー概要
深刻な人手不足が続く製造業界において、ベテランのノウハウ継承や業務効率化は急務となっています。しかし、多くの現場では「AIをどう実務に組み込むか」という具体的な出口が見えていないのが現状です。
本ウェビナーでは、製造現場の業務改善に強みを持つエッジコンサルティング社と、最新のAI実装支援を行うバイタリフィが共催し、その解決策を提示します。
「現場のどの業務をAIにどう活用するべきか」という整理から、ノーコードAI開発プラットフォーム「Dify」を用いた具体的なAIエージェント構築までを網羅。単なるツールの紹介ではなく、製造現場で「実際に動く、成果が出る」AI導入の秘訣を徹底解説します。
■ こんな方におすすめです
・現場DXを推進しているが、具体的な成果に結びついていない担当者様
・ベテラン社員のノウハウ（暗黙知）のデジタル化・継承に課題を感じている方
・ChatGPT等のAIを導入したものの、定型業務への組み込みに苦戦している方
・自社専用のAIエージェント構築（Dify活用）に興味がある経営者・IT部門の方
■ ウェビナー内容
・なぜ製造業のAI活用はPoCで止まるのか
・業務起点のAI活用設計
・成果を出すAI導入原則
・Difyの基本情報
・AIエージェント導入のロードマップ
・PoCで終わらせない導入・定着術
■ 登壇者
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348865/images/bodyimage2】
株式会社バイタリフィ 営業統括部
マネージャー 稲垣 健太
介護福祉業界、印刷業界の営業職を10年以上経験。バイタリフィに入社後、様々な業界における受託開発や自社AIチャットボット製品のサービス立ち上げ及び営業活動、オフショア事業の専任営業担当を経て、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。幅広い業界知識と経験を活かし、クライアントに寄り添う提案とサポートを実践している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348865/images/bodyimage3】
エッジコンサルティング株式会社
共同創業者 / DXコンサルタント 地主 亮
製造業を中心に20年以上、業務改革・開発プロセス改革に従事。自動車・電機・プラント・重工業界で延べ30社超のプロジェクトに参画。構想策定から現場実装まで一貫して推進。大規模案件では、複数ワーキンググループを統括し、組織横断での変革を牽引。近年は生成AIを軸に、中小企業や間接業務の高度化・効率化をはじめ、組織全体のDX推進と生産性向上も支援している。
■ 開催概要
タイトル ：製造業向け【Dify活用】現場を救うAIエージェント導入術
日程 ：2026年5月27日（水）12:00 ～13:00
会場 ：オンライン開催（Zoom）
費用 ：無料
定員 ：100名
主催 ：株式会社バイタリフィ、エッジコンサルティング株式会社
申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260527
※当日はzoomを使用いたします。ウェビナー開始までに閲覧できるようご準備ください。
※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。
※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。
■会社概要
【株式会社バイタリフィ】
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス(1)：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
サービス(2)：Dify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348865/images/bodyimage4】
【エッジコンサルティング株式会社】
商号 ：エッジコンサルティング株式会社（https://www.edgeconsul.com/）
代表者 ：代表取締役 高村健一
所在地 ：東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階
設立年月 ：2025年10月1日
■本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、製造業の業務改革支援に強みを持つエッジコンサルティング株式会社と共催で、無料オンラインウェビナー「製造業向け【Dify活用】現場を救うAIエージェント導入術」を2026年5月27日（水）12:00より開催いたします。
■ ウェビナー概要
深刻な人手不足が続く製造業界において、ベテランのノウハウ継承や業務効率化は急務となっています。しかし、多くの現場では「AIをどう実務に組み込むか」という具体的な出口が見えていないのが現状です。
本ウェビナーでは、製造現場の業務改善に強みを持つエッジコンサルティング社と、最新のAI実装支援を行うバイタリフィが共催し、その解決策を提示します。
「現場のどの業務をAIにどう活用するべきか」という整理から、ノーコードAI開発プラットフォーム「Dify」を用いた具体的なAIエージェント構築までを網羅。単なるツールの紹介ではなく、製造現場で「実際に動く、成果が出る」AI導入の秘訣を徹底解説します。
■ こんな方におすすめです
・現場DXを推進しているが、具体的な成果に結びついていない担当者様
・ベテラン社員のノウハウ（暗黙知）のデジタル化・継承に課題を感じている方
・ChatGPT等のAIを導入したものの、定型業務への組み込みに苦戦している方
・自社専用のAIエージェント構築（Dify活用）に興味がある経営者・IT部門の方
■ ウェビナー内容
・なぜ製造業のAI活用はPoCで止まるのか
・業務起点のAI活用設計
・成果を出すAI導入原則
・Difyの基本情報
・AIエージェント導入のロードマップ
・PoCで終わらせない導入・定着術
■ 登壇者
株式会社バイタリフィ 営業統括部
マネージャー 稲垣 健太
介護福祉業界、印刷業界の営業職を10年以上経験。バイタリフィに入社後、様々な業界における受託開発や自社AIチャットボット製品のサービス立ち上げ及び営業活動、オフショア事業の専任営業担当を経て、最近ではAI技術を活用したサービスの導入支援や顧客の業務効率化、事業推進に取り組んでいる。幅広い業界知識と経験を活かし、クライアントに寄り添う提案とサポートを実践している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348865/images/bodyimage3】
エッジコンサルティング株式会社
共同創業者 / DXコンサルタント 地主 亮
製造業を中心に20年以上、業務改革・開発プロセス改革に従事。自動車・電機・プラント・重工業界で延べ30社超のプロジェクトに参画。構想策定から現場実装まで一貫して推進。大規模案件では、複数ワーキンググループを統括し、組織横断での変革を牽引。近年は生成AIを軸に、中小企業や間接業務の高度化・効率化をはじめ、組織全体のDX推進と生産性向上も支援している。
■ 開催概要
タイトル ：製造業向け【Dify活用】現場を救うAIエージェント導入術
日程 ：2026年5月27日（水）12:00 ～13:00
会場 ：オンライン開催（Zoom）
費用 ：無料
定員 ：100名
主催 ：株式会社バイタリフィ、エッジコンサルティング株式会社
申込ページ：https://ma.vitalify.jp/form/webinar-20260527
※当日はzoomを使用いたします。ウェビナー開始までに閲覧できるようご準備ください。
※視聴用URLは開催日が近づきましたらご連絡する形を予定しています。
※同業種・個人のお客様からのご応募はお断りする場合がございますのでご了承ください。
■会社概要
【株式会社バイタリフィ】
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス(1)：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
サービス(2)：Dify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
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【エッジコンサルティング株式会社】
商号 ：エッジコンサルティング株式会社（https://www.edgeconsul.com/）
代表者 ：代表取締役 高村健一
所在地 ：東京都中央区日本橋2-1-17 丹生ビル2階
設立年月 ：2025年10月1日
■本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
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