雨の日こそ、忍里日和。 「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭2026」 イベント情報まとめ
５月９日（土）より開催
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな、忍の世界を満喫できる4つの企画を用意した「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭2026」を５月９日（土）より開催いたします。
イベント情報第1弾「忍里 雨の日ステッカー」新デザイン配布開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage1】
五月雨祭の開催を皮切りに5月9日（土）より、雨の日にご来場された方限定で手に入れられるニジゲンノモリオリジナルノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」に新デザインが追加されます。本ステッカーは、『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の作中で登場する“あの有名な”雨にまつわる名シーンを切り取ってデザインいたしました。既存の9種のステッカーに3種のデザインを追加し、全12種を来場者全員にランダムでプレゼントいたします。今回新たに登場するのは、終末の谷での千手柱間とうちはマダラの雨降る名シーン。そして、霧に包まれた波の国での、白の印象的なワンシーンが加わります。 さらに、過去に大好評を博した“雨隠れの里”の3人の名シーンも待望の復活。
■雨の日ステッカー概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～
※無くなり次第、配布終了
営業時間：
10:00~22:00（最終受付20:00）
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります
内容：
雨の日にご来場された方限定で手に入れられるニジゲンノモリオリジナルノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」に、5月9日より新デザインが追加されます。
※ステッカー配布は、気象庁による前日17時時点の発表で、対象日10時～20時の降水確率が50％以上の場合に実施いたします。
※本キャンぺーンは、ステッカーがなくなり次第終了となります。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
イベント情報第２弾『雨の日彩る 和傘イルミネーション』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage2】
昨年ご好評をいただいた「和傘イルミネーション」がさらに進化して登場。色鮮やかな和傘が並ぶ幻想的な空間に、新たに“鏡”の演出を導入いたしました。鏡越しに広がる忍の世界が奥行きを生み出し、まるで無限に続くかのような光景を創り出します。雨粒きらめく忍里で、現実と反射が交差する幻想空間でここだけしか撮影できない写真や動画をお楽しみいただけます。
■雨の日彩る 和傘イルミネーション 概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
営業時間：
10:00～20:00
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります。
内容：
昨年ご好評をいただいた“和傘イルミネーション”が今年はさらに進化。 色鮮やかな和傘の幻想空間に鏡演出を加え、反射が生み出す奥行きと無限に広がる景色を創出します。思わず写真に収めたくなる、雨と光が織りなす特別な五月雨の忍里をお楽しみください。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
イベント情報第3弾「忍里 運勢を占え！水みくじ」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage3】
忍里限定のおみくじ「忍里 運勢を占え！水みくじ」が、5月9日（土）～7月12日（日）の期間限定で登場いたします。今回販売する“おみくじ”には、とある“仕掛け”がされており、水に浮かべることで、うずまきナルトや、うちはサスケといった『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の人気キャラクターとともに、あなたの運勢が浮かび上がります！
期間中には、地の巻エリア内に設置された「忍里神社」の一角に、和傘やアジサイを彩った専用の水みくじスペースを設置。雨が滴る梅雨の季節にピッタリの体験型おみくじは、仲間との旅行を演出してくれること間違いなし！日本最古の“国生み神話”が眠る淡路島で、あなたの運勢を占ってはいかがでしょうか。
■水みくじ概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
営業時間：
10:00～20:00
料金：
300円（税込）
※別途、アトラクション入場券が必要となります。
内容：
梅雨シーズン限定で、「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のオリジナルおみくじを販売。
おみくじは水に濡らすことで、ナルトやサスケといった『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の人気キャラクターとともに占いの結果が浮かび上がる「水みくじ」で運勢を占うことができます。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
イベント情報第4弾『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage4】
本キャンペーンでは、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の雨の日の風景や、ミッションラリーアトラクション「地の巻」エリアを色とりどりの和傘で装飾したフォトスポットにて撮影した写真・動画 に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくことで、「雨の日ステッカー」をランダムで1枚プレゼントいたします。
本ステッカーは通常、雨の日限定で配布している人気アイテムですが、本キャンペーン期間限定で天候に関わらず手に入れることができます。梅雨の季節だけに広がる、幻想的な“和”の世界「忍里」。雨に濡れた情緒あふれる景色の中で、ここでしか撮れない特別な一枚を撮影し、限定特典もお楽しみください。
■「忍里 雨の日ステッカー」がもらえる『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
内容：
雨の日の様子や、和傘イルミネーションなどエリア内のフォトスポットで撮影した写真・動画に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくと、通常は雨の日限定で配布している人気の「雨の日ステッカー」を、本キャンペーン限定で天候に関わらずプレゼント。
※ステッカーはなくなり次第終了
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな、忍の世界を満喫できる4つの企画を用意した「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭2026」を５月９日（土）より開催いたします。
イベント情報第1弾「忍里 雨の日ステッカー」新デザイン配布開始
五月雨祭の開催を皮切りに5月9日（土）より、雨の日にご来場された方限定で手に入れられるニジゲンノモリオリジナルノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」に新デザインが追加されます。本ステッカーは、『NARUTO-ナルト-』『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』の作中で登場する“あの有名な”雨にまつわる名シーンを切り取ってデザインいたしました。既存の9種のステッカーに3種のデザインを追加し、全12種を来場者全員にランダムでプレゼントいたします。今回新たに登場するのは、終末の谷での千手柱間とうちはマダラの雨降る名シーン。そして、霧に包まれた波の国での、白の印象的なワンシーンが加わります。 さらに、過去に大好評を博した“雨隠れの里”の3人の名シーンも待望の復活。
■雨の日ステッカー概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～
※無くなり次第、配布終了
営業時間：
10:00~22:00（最終受付20:00）
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります
内容：
雨の日にご来場された方限定で手に入れられるニジゲンノモリオリジナルノベルティ「忍里 雨の日ステッカー」に、5月9日より新デザインが追加されます。
※ステッカー配布は、気象庁による前日17時時点の発表で、対象日10時～20時の降水確率が50％以上の場合に実施いたします。
※本キャンぺーンは、ステッカーがなくなり次第終了となります。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
イベント情報第２弾『雨の日彩る 和傘イルミネーション』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage2】
昨年ご好評をいただいた「和傘イルミネーション」がさらに進化して登場。色鮮やかな和傘が並ぶ幻想的な空間に、新たに“鏡”の演出を導入いたしました。鏡越しに広がる忍の世界が奥行きを生み出し、まるで無限に続くかのような光景を創り出します。雨粒きらめく忍里で、現実と反射が交差する幻想空間でここだけしか撮影できない写真や動画をお楽しみいただけます。
■雨の日彩る 和傘イルミネーション 概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
営業時間：
10:00～20:00
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります。
内容：
昨年ご好評をいただいた“和傘イルミネーション”が今年はさらに進化。 色鮮やかな和傘の幻想空間に鏡演出を加え、反射が生み出す奥行きと無限に広がる景色を創出します。思わず写真に収めたくなる、雨と光が織りなす特別な五月雨の忍里をお楽しみください。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
イベント情報第3弾「忍里 運勢を占え！水みくじ」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage3】
忍里限定のおみくじ「忍里 運勢を占え！水みくじ」が、5月9日（土）～7月12日（日）の期間限定で登場いたします。今回販売する“おみくじ”には、とある“仕掛け”がされており、水に浮かべることで、うずまきナルトや、うちはサスケといった『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の人気キャラクターとともに、あなたの運勢が浮かび上がります！
期間中には、地の巻エリア内に設置された「忍里神社」の一角に、和傘やアジサイを彩った専用の水みくじスペースを設置。雨が滴る梅雨の季節にピッタリの体験型おみくじは、仲間との旅行を演出してくれること間違いなし！日本最古の“国生み神話”が眠る淡路島で、あなたの運勢を占ってはいかがでしょうか。
■水みくじ概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
営業時間：
10:00～20:00
料金：
300円（税込）
※別途、アトラクション入場券が必要となります。
内容：
梅雨シーズン限定で、「NARUTO＆BORUTO 忍里」限定のオリジナルおみくじを販売。
おみくじは水に濡らすことで、ナルトやサスケといった『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の人気キャラクターとともに占いの結果が浮かび上がる「水みくじ」で運勢を占うことができます。
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
イベント情報第4弾『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348760/images/bodyimage4】
本キャンペーンでは、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の雨の日の風景や、ミッションラリーアトラクション「地の巻」エリアを色とりどりの和傘で装飾したフォトスポットにて撮影した写真・動画 に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくことで、「雨の日ステッカー」をランダムで1枚プレゼントいたします。
本ステッカーは通常、雨の日限定で配布している人気アイテムですが、本キャンペーン期間限定で天候に関わらず手に入れることができます。梅雨の季節だけに広がる、幻想的な“和”の世界「忍里」。雨に濡れた情緒あふれる景色の中で、ここでしか撮れない特別な一枚を撮影し、限定特典もお楽しみください。
■「忍里 雨の日ステッカー」がもらえる『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
内容：
雨の日の様子や、和傘イルミネーションなどエリア内のフォトスポットで撮影した写真・動画に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくと、通常は雨の日限定で配布している人気の「雨の日ステッカー」を、本キャンペーン限定で天候に関わらずプレゼント。
※ステッカーはなくなり次第終了
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
ニジゲンノモリは、兵庫県立淡路島公園内に位置するアニメパークです。神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか約5分。東京ドーム約28個分の広大な敷地を誇る大自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”体験を提供しています。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームなどの「二次元コンテンツ」を五感で満喫できる体験型アトラクションを展開。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツの世界観を再現し、大自然の中で全身を使って遊べる新感覚アニメパークです。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ