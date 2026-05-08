『本格派宝石図鑑立体シール』5月下旬に新発売！「貼れる宝石」をお手元に。書籍『宝石図鑑』著者KARATZ（カラッツ）が手掛ける美麗な写真と立体加工で本物を追求した大人のためのフォトシール

株式会社KARATZ

国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」（カラッツジェムマガジン：https://karatz.jp/）を運営し、書籍『宝石図鑑』の著者でもある株式会社カラッツ（本社：東京都台東区、代表取締役：小山慶一郎）は、本物の宝石写真を使用し、カットラインまで立体的に再現した『本格派宝石図鑑立体シール』を、5月下旬に新宿マルイ アネックス1Fで開催する「KARATZポップアップストア 」にて、先行販売いたします。

『本格派宝石図鑑立体シール』

宝石をもっと気軽に楽しめる新アイテムを、という思いから、「本格派宝石図鑑立体シール」が完成しました。

【制作背景】宝石をもっと身近に。写真だからこそ伝わる「本物」の輝き

これまで発売された宝石関連グッズの多くはイラストによるものでした。

しかしKARATZでは、「宝石をより身近に、そしてリアルに感じてほしい」という強い想いから、「宝石写真」を用いたグッズ開発に拘り、多く制作してきました。

そしてこの度、KARATZがこれまで撮影してきた膨大なフォトアーカイブの中から厳選した美麗な写真を使った「立体フォトシール」が完成いたしました。

【ポイント１.】本物志向の「質感再現」

写真のカットラインに沿って凹凸を施すことで、イラストでは表現しきれない光の反射や臨場感を再現。指先で触れるたびに、本物の宝石のようなエッジを感じられます。

宝石写真を使っているからこそ、色や質感も本物さながらに感じることができ、イラストとは違う趣を楽しめます。

【ポイント２.】世界中から買い付けた宝石の写真を使用

KARATZでは、スリランカ、タイ、香港、アメリカ・ツーソン、インドなど宝石の産地や集積地として有名な各国にて直接宝石や原石を買付、販売しています。

それらの宝石たちを専属のカメラマンが一枚一枚丁寧に愛情を込めて撮影してきた、膨大なアーカイブの中から厳選した写真を使用しています。

その宝石の魅力を極限まで引き出した写真から、美しい宝石の輝きを、質感を、よりリアルに感じて頂けます。

【ポイント３.】書籍「宝石図鑑」の著者ならではの豆知識を掲載

1万部超えの販売実績をもつ、書籍『宝石図鑑』の著者ならではの視線から、各宝石に合わせた豆知識を掲載。分厚い図鑑を開く時間がない方でも、日常の中で気軽に宝石の知識を深めることができます。

豆知識部分もシール加工を施しているため、シールブックに一緒に貼って自分ならではの図鑑を作成することもできます。

「宝石図鑑」の表紙もシールに！

【ポイント４.】大人も満足するハイクオリティ

宝石好きの方はもちろん、シールコレクションを楽しんでいる大人の方にも向けた、これまでにない「知育・文具」の枠を超えたアイテムです。

税込660円という手軽な値段で、本物感を再現した、究極の宝石コレクションが誕生したと自負しています。

シリーズ化の第一弾は「五大宝石」から

本シリーズの幕開けとして、まずは圧倒的な人気と知名度を誇る「五大宝石（ダイヤモンド、ルビー、サファイア、エメラルド、アレキサンドライト）」をラインナップいたしました。

今後も様々な美しい宝石をテーマにしたシリーズ展開を予定しております。ご期待ください。

販売について

KARATZポップアップストア

5月下旬に東京・新宿マルイ アネックス1Fにて開催する「KARATZポップアップストア in 新宿マルイ アネックス」にて、先行販売を予定しています。

開催日時等詳細は、決定次第、各種SNSおよびカラッツSTOREにてお知らせいたします。

・KARATZ STORE（カラッツストア）：https://store.karatz.jp/

・KARATZ公式X（旧Twitter）：https://x.com/karatz_official

・KARATZ公式Instagram：https://www.instagram.com/karatz_official

KARATZ代表・小山慶一郎より

KARATZは、創業当初より「宝石をより多くの方に楽しんでいただきたい」「宝石の輝きと共に皆様を笑顔にしたい」そんな思いを胸にさまざまな活動を行ってきました。

小学生を対象とした「宝石講座」や「原石みがき教室」、クラウドファンディングで制作した「宝石トランプ」、「宝石買付体験」、「宝石の本物と偽物見分け方セミナー」など

宝石好きな方も普段馴染みのない方も、皆が楽しく宝石を感じられるような試みを常に考え、実施してきました。

そして今回、また新たな試みとして、「本格派宝石図鑑立体シール」の制作・発売することにいたしました。

「本格派宝石図鑑立体シール」は、美麗な宝石写真を立体シールにすることで気軽に宝石に触れられるだけでなく、KARATZがこれまでに培ってきた宝石の知識を合わせて入れることで、普段忙しくて本を読む時間がない方も、気軽に楽しく学んで頂けたらと思っています。

ぜひ一度手に取って、宝石が織りなす色鮮やかな世界を、少しでも感じて頂けたら嬉しく思います。

商品概要

本格派宝石図鑑立体シール

volume1 五大宝石

制作・販売：KARATZ

定価：660円（税込）

KARATZ（カラッツ）とは

株式会社KARATZ(カラッツ）は、



「宝石をより多くの方に楽しんでいただきたい」「宝石の輝きと共に皆様を笑顔にしたい」



そんな願いとともに、宝石にまつわる多くの情報を発信している会社です。



web情報メディア、SNSでの発信だけでなく、米国宝石学会（GIA）や国際宝飾展（IJT)で講演をしたり、都内にて小学生講座や宝石好きの方を対象としたイベントを開催するなど、あらゆる方法にて多くの方に正しい知識を伝える活動を行っています。

また、近年書籍制作にも力を入れており、著書に「有名石から超希少石まで美しい写真でよくわかる宝石図鑑(https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b626891.html)」（日本文芸社）、「小さな宝石の本(https://liberalsya.com/11_978-4-434-34769-6/)」（リベラル社）があります。

KARATZ（カラッツ）の取り組み

株式会社KARATZ(カラッツ）は、宝石鑑定士が宝石の正しい知識を発信したり、誰もが気軽に相談できる場所を提供したいという思いから、設立以来、宝石専門情報メディア『KARATZ Gem Magazine（カラッツ・ジェムマガジン）』（https://karatz.jp/）を中心に、X（旧Twitter）、Instagram、facebookなどSNSも活用しながら、宝石にまつわる多くの情報を発信し続けてきました。

『KARATZ Gem Magazine（カラッツ・ジェムマガジン）』（https://karatz.jp/）は宝石の基礎知識だけでなく、本物と偽物の違いや見分け方、宝石業界の著名人へのインタビューなど多岐にわたり情報発信を続けています。



一般の方だけでなく、業界にも読者が多くいるのが特徴で、月間訪問者数は約20万人を超え宝石専門媒体としては国内最大級の規模です。



また、国内最大級の取り揃えを誇る、宝石専門通販サイト『KARATZ STORE（カラッツ・ストア）』（https://store.karatz.jp/）の運営に加え、2018年、2019年に都内で小学生を対象とした宝石講座を、2019年秋にはベネッセコーポレーション主催イベント「たまひよ ファミリーパーク」内で親子向けの宝石講座を、そして、2020年7月と9月には宝石好きの方を対象とした体験型イベントを主催し、宝石を身近に触れ、楽しんでもらいながら正しい知識を広めるための活動も行ってきました。

過去のイベントの様子

今後もインターネットやイベントなどを中心に同様の取り組みを続け、宝石を愛する全ての人が宝石とともに豊かな生活を送れるような環境づくりのための企業活動を行っていきたいと考えております。

株式会社カラッツ 会社概要

会社名：株式会社KARATZ（カラッツ）

代表者：代表取締役 小山慶一郎

本社所在：東京都台東区上野5丁目26番4号オフィスR4F

設立日：2017年11月29日

事業内容：宝石専門情報メディア、宝石通販サイト、宝石査定アプリの運営

会社HP：https://karatz.co.jp/

＜運営サービス＞

・KARATZ Gem Magazine（カラッツジェムマガジン）：https://karatz.jp/

・KARATZ STORE（カラッツストア）：https://store.karatz.jp/

・KARATZ AUCTION（カラオク）：https://karatz.jp/karaoku/

・KARATZ公式X（旧Twitter）：https://x.com/karatz_official

・KARATZ公式Instagram：https://www.instagram.com/karatz_official

・KARATZ公式Facebook：https://www.facebook.com/karatz.jp

・代表小山X（旧Twitter）：https://x.com/keiichiro_oyama

・代表小山note：https://note.com/keiichiro_oyama

・KARATZ公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCePLrhj37krb5gaoSJvOcVg