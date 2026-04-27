全世界で累計1,700万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、『謎だらけの南極大陸からの脱出』を2026年7月24日(金)よりリアル脱出ゲーム岡山店で開催することを発表いたします。 ★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/nankyoku/

『謎だらけの南極大陸からの脱出』は、累計10万人以上を動員した「謎だらけ」シリーズの最新作。火星やピラミッドなど、誰もが知る空間が突如「謎だらけ」の冒険の舞台となり、そこからの脱出を目指す王道リアル脱出ゲームの人気シリーズとなっています。 そんなシリーズ最新作の舞台は、南極大陸。プレイヤーは、観光ツアーの参加者として、怪しげなガイドに導かれ氷の洞窟へと足を踏み入れます。そこで待ち受けていたのは、3,000万年眠っていた謎に満ちた数々の試練。喋るペンギンや氷のゴーレムがプレイヤーの前に立ちはだかります。最後には驚愕のマジック演出も用意されており、南極での大冒険を思う存分お楽しみいただけるリアル脱出ゲームとなっております。

■リアル脱出ゲーム岡山店で開催決定！

すでに東京と愛知の2会場で開催し、2万人が体験している本イベントが、この度、リアル脱出ゲーム岡山店にて2026年7月24日(金)から9月6日(日)の期間で開催されることが決定いたしました。チケットは少年探偵SCRAP団(FC)団員先行販売が5月2日(土)から、一般販売が5月9日(土)からスタートします。 すでにご参加いただいた方からは、「自由度が高く、仲間とわいわい楽しめた」「最後のエンディングまで演出盛りだくさんで大満足だった」など、ご好評の声を多数いただいている本イベント。 あなた自身のひらめきで極限状態から脱出する「物語体験」を、夏休みにぜひご体験ください。 ▼『謎だらけの南極大陸からの脱出』実際のイベントの様子

『謎だらけの南極大陸からの脱出』 岡山会場概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/nankyoku/ ◼︎ストーリー 南極大陸。 この地には、未だ解き明かされぬ謎と神秘が眠っている。 あなたは南極観光ツアーの参加者。 怪しげなガイドに連れられて、 謎めいた氷の洞窟に足を踏み入れてしまう。 そこで待ち受けていたのは、 三千万年眠っていた謎だらけの試練だった！ 永久凍土に封じられた試練の番人たちも目を覚ます。 氷の妖精、人語を操るペンギン、そして巨大な氷のゴーレム……！ はたしてあなたは、すべての謎を解き明かし、 この謎だらけの南極大陸から脱出することができるだろうか。 ◼︎プレイ形式 所要時間約120分／人数制限なし(2～3人推奨)／屋内イベント

◼︎開催会場、日程 会場：リアル脱出ゲーム岡山店 開催期間：2026年7月24日(金)～9月6日(日) ※そのほか大阪、北海道、宮城でも開催予定。詳細は特設サイトをご確認ください。 ◼︎チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団(FC)先行販売：2026年5月2日(土) 12:00～5月8日(金) 23:59 一般販売：2026年5月9日(土) 12:00～ ◼︎チケット料金 〈前売(平日)〉 一般：3,600円 〈前売(土日祝＆ハイシーズン)〉 一般：3,900円 ※当日チケットは料金が異なります。当日チケットを含む料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ◼︎主催／企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine