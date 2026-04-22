CAMPFIREと全国道の駅連絡会が連携。クラウドファンディングで全国の道の駅を地域産業の育成拠点へ

国内最大級のクラウドファンディングを運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役 ：中島 真、以下「CAMPFIRE」）と、一般社団法人全国道の駅連絡会（代表理事会長：影治信良、以下「全国道の駅連絡会」）は、全国各地の道の駅を拠点とした地域活性化の取り組みを開始します。これにともない、2026年4月22日『道の駅の日』記念事業として、本日、本取り組みにおけるクラウドファンディングの特集ページを公開しました。

特設ページ：https://camp-fire.jp/highlights/michi-no-eki







■ 連携の背景

道の駅は現在、国土交通省の推進のもと、従来の休憩・情報発信のための場である「第1ステージ」から、道の駅自体を目的地とする「第2ステージ」を経て、自ら地域づくりに貢献し、地方創生を加速させる「第3ステージ」への進化の過程にあります。これまでCAMPFIREが地域に寄り添い培ってきた「共感を集めるノウハウ」と、道の駅が持つ「現場の熱意と信頼性」を融合させることで、地域の生産者や職人と共に新たな価値創出を試みます。

全国1,231箇所（※1）に広がる道の駅のネットワークと、CAMPFIREの仕組みを掛け合わせ、従来の「直売所」という枠組みを超え、道の駅が自ら地域の挑戦を支える「地域産業の育成拠点」へと進化することを目指します。 （※1：2025年12月時点の登録数）







■ 本取り組みにおける狙い

クラウドファンディングは、作り手の「想い」や「背景にある物語」をインターネットで発信し、共感した全国の支援者から資金や仲間を募る仕組みです。本企画は、この手法を全国の道の駅に導入することで、地域産業の持続的な成長を支援することを目的としています。今回の取り組みでは、地域を熟知する道の駅が目利きとなり、まだ世に出ていない地元の銘品や職人の技術、伝統食等を掘り起こします。それらを単に完成品として販売するのではなく、応援したくなる「挑戦の記録」として光を当て、発売前から全国のファンと共に育ててまいります。

今後、勉強会やイベントの開催を通じて、クラウドファンディングに馴染みのない生産者や自治体関係者への啓発を図り、本取り組みの全国的な波及に取り組んでまいります。

初号プロジェクトについて一部ご紹介

第一弾では、全国の酒蔵とスイーツを展開する事業者が参加し、「まち」の価値を共創する新たな挑戦を開始します。

福井県の道の駅「南えちぜん山海里」が、今庄4酒蔵の伝統を次世代へ繋ぐ限定酒セットを企画。貴重な地酒が届く支援コースのほか、道の駅で地元の味覚や試飲を堪能できる「体験型のリターン」も用意されています。

URL:https://camp-fire.jp/projects/view/922470

佐賀県の道の駅「鹿島」が、伝統的な白壁の町並みを守るため、地域の隠れた銘酒をプロデュース。地元の歴史を次世代へ繋ぐ支援を募ります。リターンには限定酒に加え、地域の自然体験も用意されています。

URL:https://camp-fire.jp/projects/view/929641

長野県の道の駅「信州大芝高原」が、100年続く伝統食「お多福豆」をを次世代へ繋ぐため、支援を募ります。リターンには特製スイーツなどが用意されています。

URL:https://camp-fire.jp/projects/928795/preview?token=2871ac3n（近日募集スタート予定）

■ 全国道の駅連絡会とCAMPFIREのコメント

一般社団法人全国道の駅連絡会

業務執行理事 川嶋 直樹

全国各地には様々な有力資源（酒、菓子、肉、温泉等々）があります。そのような「隠れた銘品」すなわち「地元力」を活用し、地元に根付く道の駅が「旗振り役」となりクラウドファンディングの企画支援や販促連携を行うことにより、地元事業者の熱意や夢の実現を後押しします。本取り組みは、クラウドファンディングを活用して道の駅の活性化とともに地域価値の共創を目指す、そんな『まちぐるみ』の取り組みを推進します。

株式会社CAMPFIRE

代表取締役 中島 真

本連携により、道の駅は地域の挑戦を支える地域産業の育成拠点へと進化します。各地のまだ知られていない名品や職人の技術をCAMPFIREを通じて全国へ届けることで、その土地ならではの魅力を発信し、市町村そのものの認知度向上に貢献してまいります。既存の道の駅ファンに加え、全国の支援者と共に地域の価値を高める「地域共創」の取り組みを全国へ広げてまいります。

▪『道の駅の日』とは

全国的に幅広く認知されている「道の駅」にも記念日を求める声が多く、第1回登録として1993年4月22日に全国103の道の駅が初めて登録されたことを記念して、2020年に制定されました。また、比較的気候が安定しており、観光等交流活動が活発になる時期であることからも、毎年4月22日から28日までを『道の駅週間』として制定しています。

一般社団法人全国道の駅連絡会について

「道の駅」に関する情報交換、「道の駅」相互の連携などにより、「道の駅」の質の確保や向上を図り、もって各地域の地域振興及び利用者サービスの向上に寄与することを目的としています。

法人名：一般社団法人全国道の駅連絡会

代表者：代表理事会長 影治 信良

所在地：東京都江東区木場2-15-12

設立日：2019年5月13日

URL：https://www.michi-no-eki.jp/

事業内容： 道の駅の「公益」・「経営」・「収益」の機能強化に関する取り組みに対する面的な支援及びブランド力の向上

株式会社CAMPFIREについて

「想いを起点に、あらゆる価値をめぐらせる」をミッションに掲げ、国内最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営しています。個人やクリエイター、企業、NPO、学校、地方自治体など様々な方に活用いただいています。

会社名：株式会社CAMPFIRE

代表者：代表取締役 中島真

所在地：東京都渋谷区猿楽町18－8ヒルサイドテラスF棟201

設立日：2011年1月14日

資本金：73億4,935万円（資本剰余金含む）※2026年1月末時点

URL：https://campfire.co.jp

事業内容：クラウドファンディング事業の企画・開発・運営





