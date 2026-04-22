Atmospheric G2、気象庁（JMA）の予報業務許可を取得





日本で無許可の気象予報に対する取り締まり強化の中、Atmospheric G2を法令順守の信頼できるプロバイダーとして位置づけ

ニューハンプシャー州マンチェスター, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- Atmospheric G2は本日、気象庁（JMA）から正式に予報業務許可を取得し、自社名義で日本向けの気象予報業務を行うことを発表しました。

今回のJMA予報業務許可の取得は、Atmospheric G2の日本のエネルギー市場への戦略的拡大を後押しするものであり、同社はJMAの規制要件に従って業務を行いながら、日本の商社、電力会社、エネルギー市場参加者に対し、許可に基づく気象予報および気象サービスを提供できるようになります。

CEOのTodd Navarra氏は、次のように述べています。「JMAの予報業務許可の取得は、日本のエネルギー取引コミュニティに対する当社の支援を一段と深めるうえで極めて重要な一歩です。天候は、電力、LNG、再生可能エネルギー、さらに幅広いコモディティ市場の変動を左右します。JMAの予報業務許可の下で業務を行うことで、日本企業がリスク管理とパフォーマンス最適化のために必要とする、信頼性が高く、法令に準拠した高精度の予報ソリューションを提供できます。」

日本は、世界でも特に天候の影響を受けやすいエネルギー市場の一つです。台風による供給混乱や大雨の影響から、気温による需要変動、再生可能エネルギーの発電量変動に至るまで、正確な気象インテリジェンスは、取引、調達、運用計画に不可欠です。

JMAの予報業務許可を取得したことで、Atmospheric G2は、日本のエネルギーエコシステムに対する長期的なコミットメントと、以下の分野を支援する用意があることを示しています。

・エネルギー取引およびリスク管理戦略



・LNGの調達および供給計画



・電力市場の需要予測



・再生可能エネルギーの発電予測と最適化



・異常気象への備えと業務継続力の強化

日本の規制枠組みの下では、日本向けに気象予報業務を行う組織は、JMAの予報業務許可の下で業務を行い、所定の運用要件および技術要件を満たす必要があります。

今後予定されている一段と厳格な規制措置により、特に日本向けの予報を配信する海外プロバイダーにとって、JMAの予報業務許可の下で業務を行う重要性がさらに明確になると見込まれます。

Atmospheric G2名義で許可を取得したことで、同社は日本の商社、電力会社、エネルギー市場参加者に対し、法令に準拠した気象予報および気象サービスを提供できるようになります。

この成果により、Atmospheric G2は日本市場における競争力を強化するとともに、より広範なグローバルミッションを改めて裏づけています。それは、気候変動による不安定性が増す環境において、エネルギー市場およびコモディティ市場の参加者が、より的確かつ迅速に意思決定を行えるよう、実用的な気象インテリジェンスを提供することです。

Atmospheric G2の詳細については、AtmosphericG2.comをご覧ください。

Atmospheric G2は、高度な予測、分析、意思決定支援ソリューションを世界中のエネルギー、コモディティ、企業顧客に提供するグローバルな気象インテリジェンス企業です。独自のモデリング、深い気象学の専門知識、高度な分析を組み合わせることで、Atmospheric G2は、組織がリスクを予測し、業務運営を最適化し、天候の変動を戦略的優位へと転換できるよう支援しています。

問い合わせ先：

Cyrena Arnold

+1-603-421-6922

ca@atmosphericg2.com

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2960749/5926068/Atmospheric_G2_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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