【4/26（日）書泉グランデにて発売記念イベントを開催！】あどけさなと色っぽさが共存！現役女子大生にしてセクシー女優のＪカップ美女・三木環奈

株式会社大洋図書4月26日（日）書泉グランデにて発売記念イベント開催！

あどけなさを残しつつもキリッとした美貌にＪカップ乳のムッチリボディ。日本男児なら誰もが好きであろう最胸ビジュのセクシー女優・三木環奈。

そんな彼女がファースト写真集『エッチ、愛、Ｊカップ！』の発売を記念して、来たる4月26日（日）に東京・神保町の書泉グランデにてイベントを開催します。

◎出演者：三木環奈

◎会場：書泉グランデ 東京都千代田区神田神保町1-3-2

◎日程：2026/4/26(日) 開演日時16:00

参加希望の方は、下記サイトからお申し込みください。

https://t.livepocket.jp/e/1hk0x

◎タイトル：三木環奈写真集『エッチ、愛、Ｊカップ！』

◎撮影：上野 勇

◎定価：4,400円(本体4,000円+税)

◎判型：A4版

◎ISBNコード：978-4-8130-7644-5 C0072

◎ページ数：96ページ

◎発行・発売：大洋図書

◎発売日：4月24日

【さんのきかんな】2025年2月20生まれ

身長161cm／スリーサイズ B102(J).W60.H89.

https://x.com/sannokikanna

https://www.tiktok.com/@kannna.neko