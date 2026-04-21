日常にアソビを生み出すクリエイティブユニット『HOWNEVER』が公式サイトを本日公開。ライオン本社で開催中の『どうしてこうなった展』は6日で延べ1,000人動員、GWの会期延長決定。

アソビクリエイティブユニット『HOWNEVER（ハウネバー）』

HOWNEVER

『HOWNEVER』は、イベントからグッズまでを少数精鋭で一貫して作りあげる、アソビクリエイティブユニットです。日常のどんな場所にでも新しいアソビを生み出し、盛り上げ、思い出に残す活動をしてまいります。

人生を、もっと遊ぶための遊びを開発するブランド。同じ思想を持った人が集うコミュニティも運営中。

公式ブランドサイト

(https://shop.hownever.com/)

現在、ライオン株式会社本社にて開催されている『どうしてこうなった展』では、昨年の開催と合わせて6日で延べ1,000人を動員し、SNSを中心に盛り上がりを見せています。



4/25（土）4/26(日）に加えて、5/2（土）-5/4（月・祝）まで開催延長が決定







SNSで話題！どうしてこうなった展とは？

昨今、○○展というイベントが話題を呼んでいますが、本イベントはただの展示ではございません。

謎解きクリエイター/体験型のエンタメを創ってきたメンバーだからこそ作れる、「みるだけでは終わらない、展示の皮をかぶった新しいエンタメ」となっています。



参加者の感想１.

参加者の感想２.

参加者の感想３.

参加者の感想４.



その他、参加者の感想はこちら(https://x.com/hashtag/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%B1%95?src=hashtag_click&f=live)





大好評につき、5/2-5/4まで会期が延長されました。

GWのお出かけ先として、ぜひお越しください。

他では恐らく作れない？超豪華なグッズ

『HOWNEVER』が作るイベントの特徴に、超豪華なグッズラインナップがあります。



私たちは、グッズを展示の記念品としてはとらえていません。

楽しかったイベントの思い出にもなりつつ、日常づかいできるお洒落なものを、かつ自分たちが本気で好きになれるものを、原価率度外視で本気で制作しています。

『どうしてこうなった展』のグッズも充実しており、多くの参加者から、こだわりすぎたグッズに対する声がSNSで上がっています。

Poster T-shirt（Banana）

Howdidthishappen Work Shirt

Chenille Embroidery Coach Jacket

Howdidthishappen Sticker Set





LOOK BOOK1LOOK BOOK2LOOK BOOK3LOOK BOOK4

グッズに関して、『HOWNEVER』は以下の思想を掲げています。

・大量生産は絶対にしない

・現地に来ていただいた方に感謝し、オンライン販売はごく少数に絞る



既に完売しているグッズも出てきていますので、ぜひお早めに現地で手に入れてください。

オンライン販売は展示会期終了後に実施予定です。

HOWNEVER今後の活動

クリエイター自身が、本当におもしろいと思う体験を作りだして一般公開し、

記念品ではなく本当にいいものを手に入れていただく。

こういった文化を日本のお出かけ/エンタメシーンに広げていくために、私たちはこれからも活動してまいります。



私たち『HOWNEVER』に対するご相談として、

●イベントにおける体験作りや満足度の高いイベント企画のご相談

●イベントテーマに合わせた本気のグッズ制作のご相談

なども承っており、早速いくつかのお話をいただいております。



ご興味がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

Xアカウント：https://x.com/doushite1010(https://x.com/doushite1010)

メールアドレス：hownever1010pop@gmail.com