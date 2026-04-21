日常にアソビを生み出すクリエイティブユニット『HOWNEVER』が公式サイトを本日公開。ライオン本社で開催中の『どうしてこうなった展』は6日で延べ1,000人動員、GWの会期延長決定。
アソビクリエイティブユニット『HOWNEVER（ハウネバー）』
『HOWNEVER』は、イベントからグッズまでを少数精鋭で一貫して作りあげる、アソビクリエイティブユニットです。日常のどんな場所にでも新しいアソビを生み出し、盛り上げ、思い出に残す活動をしてまいります。
人生を、もっと遊ぶための遊びを開発するブランド。同じ思想を持った人が集うコミュニティも運営中。
公式ブランドサイト
(https://shop.hownever.com/)
現在、ライオン株式会社本社にて開催されている『どうしてこうなった展』では、昨年の開催と合わせて6日で延べ1,000人を動員し、SNSを中心に盛り上がりを見せています。
4/25（土）4/26(日）に加えて、5/2（土）-5/4（月・祝）まで開催延長が決定
SNSで話題！どうしてこうなった展とは？
昨今、○○展というイベントが話題を呼んでいますが、本イベントはただの展示ではございません。
謎解きクリエイター/体験型のエンタメを創ってきたメンバーだからこそ作れる、「みるだけでは終わらない、展示の皮をかぶった新しいエンタメ」となっています。
参加者の感想１.
参加者の感想２.
参加者の感想３.
参加者の感想４.
その他、参加者の感想はこちら(https://x.com/hashtag/%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%B1%95?src=hashtag_click&f=live)
大好評につき、5/2-5/4まで会期が延長されました。
GWのお出かけ先として、ぜひお越しください。
他では恐らく作れない？超豪華なグッズ
『HOWNEVER』が作るイベントの特徴に、超豪華なグッズラインナップがあります。
私たちは、グッズを展示の記念品としてはとらえていません。
楽しかったイベントの思い出にもなりつつ、日常づかいできるお洒落なものを、かつ自分たちが本気で好きになれるものを、原価率度外視で本気で制作しています。
『どうしてこうなった展』のグッズも充実しており、多くの参加者から、こだわりすぎたグッズに対する声がSNSで上がっています。
Poster T-shirt（Banana）
Howdidthishappen Work Shirt
Chenille Embroidery Coach Jacket
Howdidthishappen Sticker Set
LOOK BOOK1
LOOK BOOK2
LOOK BOOK3
LOOK BOOK4
グッズに関して、『HOWNEVER』は以下の思想を掲げています。
・大量生産は絶対にしない
・現地に来ていただいた方に感謝し、オンライン販売はごく少数に絞る
既に完売しているグッズも出てきていますので、ぜひお早めに現地で手に入れてください。
オンライン販売は展示会期終了後に実施予定です。
HOWNEVER今後の活動
クリエイター自身が、本当におもしろいと思う体験を作りだして一般公開し、
記念品ではなく本当にいいものを手に入れていただく。
こういった文化を日本のお出かけ/エンタメシーンに広げていくために、私たちはこれからも活動してまいります。
私たち『HOWNEVER』に対するご相談として、
●イベントにおける体験作りや満足度の高いイベント企画のご相談
●イベントテーマに合わせた本気のグッズ制作のご相談
なども承っており、早速いくつかのお話をいただいております。
ご興味がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
Xアカウント：https://x.com/doushite1010(https://x.com/doushite1010)
メールアドレス：hownever1010pop@gmail.com