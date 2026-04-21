株式会社ワクト、Salesforce AppExchange 上で AntiSocial Checker(R) を発表

株式会社ワクト

株式会社ワクトは本日、パートナーアプリと専門家向けの主要なエンタープライズマーケットプレイス

Salesforce AppExchange 上で AntiSocial Checker(R) を発表しました。これにより、お客様が Salesforce 上で取引先登録と同時にシームレスかつ高精度な反社会的勢力チェックを行い、コンプライアンス業務の大幅な効率化とリスク管理の強化を達成できるよう支援します。

本アプリは、日本信用情報サービス株式会社が提供する独自の警察関連情報を含む「JCIS WEB DB(R) Ver.3」と直接連携し、Web 検索では到達できない過去の地方紙情報まで網羅した、確実性の高いスクリーニングを実現します。

法務省推奨データベース型 反社チェック「AntiSocial Checker(R)」

Salesforceと直接連携されたAntiSocial Checker(R)は、現在AppExchangeの

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=f02bd70e-aa29-4322-be2e-6e81944924f7 から入手いただけます。

AntiSocial Checker(R) の主な特徴

本アプリケーションは、Salesforceでのレコード登録時の自動チェック（ゼロクリック）やCSVによる一括処理により、日々の業務フローを変えることなく反社チェックの手間とコストを大幅に削減できることが最大のメリットです。さらに、重要なリスク結果の画面簡易表示や定期的な自動再反社チェックなど、高度なデータ運用がSalesforce内で完全に完結するため、直感的かつ確実な継続的モニタリングとリスク管理を実現します。

他サービスとの決定的な違いは、追加の裏取り検索が不要な高精度データを持ち、独自の警察関連情報や地方紙の過去データまで網羅した「JCIS WEB DB(R)」を採用している点です。この圧倒的な情報網羅性と信頼性を誇るデータベースが、AppExchangeを通じてSalesforceにシームレスに統合されるアプリであるため、ユーザーは外部システムに頼ることなく、最高レベルのリスクチェック環境を即座かつ安全に構築できるという独自の価値を提供します。

[Salesforce のコメント]

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長浦野敦資は次のように述べています。

「AntiSocial Checker(R) が AppExchange に追加されたことを歓迎します。独自の警察関連情報を含む「JCIS WEB DB(R) Ver.3」の参照により、高精度な検知と運用コストの最小化を両立。判定結果を「最重要ステータス」として可視化することで、専門知識や閲覧権限を問わず、誰もが Salesforce 上でリスクを即座に判断できる環境により、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させます。AppExchange は、お客様のビジネスニーズに合ったアプリケーションやエキスパートをお客様とつなぐために、常に進化し続けています」

Salesforce、AppExchange などは salesforce.com, inc.の商標です。

Salesforce AppExchange について

Salesforce AppExchange は世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。2006 年のローンチ以降、8,000 件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,300 万件の顧客導入を有するAppExchange は、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションや Salesforce 認定コンサルタントとお客様を結びつけます。

追加リソース

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株式会社ワクトについて

会社名 ：株式会社ワクト

所在地 ： 〒107-0051 東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービル 14F

代表者 ：代表取締役 千葉幹夫

事業内容：Salesforce 導入支援・スマホアプリ開発・システム開発