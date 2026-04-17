『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト第2期参加者決定！　本日より第3期参加者も募集開始

株式会社セガ

株式会社セガは、『龍が如く』シリーズのゲームプレイ動画を配信するゲーム配信者をサポートする「『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト」について、第2期参加者が決定したことをお知らせいたします。

また、本日4月17日（金）より第3期参加者の募集を開始しました。

『龍が如く』20周年特別企画の本プロジェクトでは、『龍が如く』シリーズのゲームプレイ配信を通して、『龍が如く』ブランドを一緒に盛り上げていただけるゲーム配信者を募集します。プロジェクトにご参加いただき、一定の条件を達成した方には、今後開発される「龍が如くスタジオ」タイトルのゲーム出演権を贈呈いたします。

プロジェクトの第2期募集期間は、2026年4月17日（金）から5月10日（日）までとなっています。皆さまのご参加をお待ちしております。

■『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト 特設サイト

https://ryu-ga-gotoku.com/ouen-project(https://ryu-ga-gotoku.com/ouen-project)

▼『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト第2期参加者決定！

運営事務局内で厳正な審査を行い、多数の応募者の中から9名を選出いたしました。

＜葛籠おり / Tsuzura Ori(https://www.youtube.com/channel/UCgyxG91nNr1hO4nsu2b6GxQ)＞

物語もやりこみも全力プレイ！ 各作品の亜門一族を倒し、いつか亜門のサングラス（実物）を手に入れたいというのが最近の願い。

『龍が如く』の魅力をできる限り伝えられる配信を目指して日々努力しています。ぜひ配信でお会いしましょう！

＜なならいぶ(https://www.youtube.com/@NANALIVE)＞

すたすぺ所属VTuber「なならいぶ」です！

『龍が如く』の漢たちの熱き生き様に魅せられ、如くシリーズ実況プレイ中！

喜怒哀楽すべてを拳に込めて叩き込め！

魂が震える物語、最後まで一緒に見届けてください！

＜岩佐夏芽なつめってぃチャンネル(https://youtube.com/@natsume_pizza?si=I49KTDu2eVcABkPN)＞

『龍が如く』愛好家！

ボイスが付いていないサブクエ等は声優である事を活かして、演じ分けアフレコしています。

何度負けても諦めない精神で亜門のような強敵にも挑んできました。

今後も『龍が如く』シリーズを通して笑い・泣き…感動を共有していきたいです。

＜暁月ホタル AKATSUKI HOTARU(https://www.youtube.com/@AkatsukiDHotaru)＞

この世のエンタメで遊び尽くしたい地獄の元海軍大将、暁月ホタルよ。

ゲームを中心に人間界で配信活動をしているけれど、配信を始めるきっかけといっても過言ではない『龍が如く』シリーズを、少しでも多くの人間諸君に広めたいわ。

ジャリンジャリン盛り上げるわよ～！

＜ナイキン / NK Channel(https://www.youtube.com/channel/UCwxLe4Fxe2cjlxy4_Cg_y_Q)＞

生配信を中心にゲーム実況や雑談など

色々やってる人です。とにかくよく喋ります！

『龍が如く』シリーズはナンバリング、外伝すべてプレイ済み。

一緒に『龍が如く』を楽しんでいきましょう！！

＜六鼠スミレ.ch-目指せSEGAへの道-(https://www.youtube.com/@osumire623)＞

セガゲーマーVTuber六鼠スミレと申しまうす！ 『龍が如く』シリーズは外伝含め全制覇するほど大好きな作品です。最推しは悦子で誕生日も同じ！ 自転車と奪ったチャカでサブクエや小ネタも一緒に楽しもう！

＜天硝路ろまん【StellArt.】(https://www.youtube.com/@RomanTenshoji)＞

物語やキャラクターの魅力をじっくり味わうゲーム配信を中心に活動中！

『龍が如く』シリーズのストーリーやキャラクターたちに魅了され、感情を振り回されながらプレイしています。

笑って。泣いて。驚いて。物語の一瞬一瞬をリスナーさんたちと一緒に全力で楽しんでいます！

なお「好きになったキャラクターはだいたい死ぬ」で定評あり。

＜くまのりんご Kumano Ringo(https://www.youtube.com/@kumanoringo_VT)＞

よく笑い、よく泣き、よく叫ぶ！ 3Dモデルで踊ったり騒いだりしているVTuberです。

『龍が如く』にすっかり惚れ込み、毎作大号泣！ 喜怒哀楽フルスロットル、感情ダダ漏れで配信中です。

「『龍が如く』に出会えて良かった！」を少しでも多くの皆様と共有できますように。

＜武本眞叶の趣味チャンネル(https://youtube.com/@manato_solo?si=BsP52nCWbkBWaET6)＞

『龍が如く』や様々な作品の声真似やものまねをメインに活動中！ 『龍が如く』の実況ではボイスのない部分にキャラクターの声真似で声を当てたりコスプレしてものまねしたりキャラっぽい声で歌ったり声の低さをフル活用！

名前だけでも覚えて貰えたら嬉しいです！

▼『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクトとは

『龍が如く』シリーズのゲームプレイ動画を配信する「動画配信者」のサポートを行う支援プロジェクトです。『龍が如く』タイトルの魅力や楽しさを独自の視点・方法で伝える動画を、ご自身のYouTubeチャンネルから投稿いただきます。

▼課題を達成し、グレードランク「ゴールド」を目指せ！

プロジェクトに参加いただいたゲーム配信者には「グレードランク」が設定されます。

グレードランクは、「ブロンズ」「シルバー」「ゴールド」の3段階が用意されており、本プロジェクト終了までの間、活動内容の審査及び昇格／降格認定が行われます。

最高ランク「ゴールド」を維持し、かつプロジェクト期間満了時にランク「ゴールド」を維持した回数の「上位3名」にランクインしたゲーム配信者には、今後開発される「龍が如くスタジオ」作品へのゲーム出演権（+エンドクレジット掲載）」が贈呈されます。

※出演作品はお選びいただけません。

※出演の際の役柄や登場の演出などはご指定いただけません。予めご了承ください。

『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト応募方法

応募条件

・登録者5,000人以上のYouTube配信者の方

・応募期間の月内で、最低2回以上『龍が如く』に関する動画配信、または動画投稿を行っている方

・下記(1)(2)のいずれか1つを達成している方

(1)応募期間の月内で、YouTubeで「動画」または「配信」でアップされた動画の再生合計回数が最低3,000回を上回っている

(2)応募期間の月内で、YouTubeで「YouTube Shorts」動画でアップされた『龍が如く』動画の平均再生回数が5,000回を上回っている

締め切り

第3期募集期間 2026年4月17日（金）から5月10日（日）23:59まで

応募方法

『龍が如く』シリーズ“ゲーム配信者”応援プロジェクト 特設サイト内の応募フォームへ必要事項を記入

合否連絡

2026年6月19日（金） 第3回審査発表

以降の流れ（予定）

■2026年6月19日（金） 第4期募集

■2026年8月予定 第4回審査発表／第5期募集 ※最終募集予定

以降、プロジェクト終了後最終グレード確定

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。

▼「スペシャルアンバサダー」はksonさんとドグマ風見さん！

ksonさん

ドグマ風見さん

ksonさんコメント

僭越ながらスペシャルアンバサダーに任命していただきました！

シリーズを愛するファンでありプレイヤーとして、このプロジェクトを通して更なる“龍が如く愛”を広めていきたいです！

ドグマ風見さんコメント

今回、アンバサダーという大役を務めさせていただく事になりました。

『龍が如く』に出演させて頂いたきっかけも“公認ストリーマー”でした。

この“ゲーム配信者”応援プロジェクトも大変に夢がある企画だと感じておりますので、皆さんと一緒に『龍が如く』の魅力を発信させていただき、共に盛り上げて行きましょう！

やりてぇ奴だけかかって来い！（お願いします！）

(C)SEGA

■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式Xアカウント：https://x.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。