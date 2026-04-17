【2026年最新】myfans・CandFansはなぜ伸びている？X（旧Twitter）運用との関係と収益化構造を整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347279/images/bodyimage1】
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年時点におけるmyfans・CandFansといったファンクラブ型サービスの成長背景と、X（旧Twitter）運用との関係性について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「myfans 稼ぎ方」「CandFans 収益」「X 集客 ファンクラブ」「Twitter 収益化 導線」などの検索が増加しており、SNS単体ではなく“組み合わせ”による収益化に関心が集まっています。
■ 背景
myfansやCandFansのようなファンクラブ型サービスは、フォロワーをそのまま収益に転換できる構造を持っている点が特徴です。一方で、「登録しても稼げない」「人が集まらない」といった相談も多く、単にサービスを始めるだけでは収益化が難しい実態も見られます。ここで重要になるのがX（旧Twitter）を中心とした集客導線です。
■ 実態整理
2026年時点において、myfans・CandFansで収益が出ているケースの多くは、X（旧Twitter）運用を起点としています。Xは拡散性が非常に高く、リポストや引用ポストによって短期間で認知を広げやすい特徴があります。また、投稿の頻度を高く保ちやすく、ユーザーとの距離感が近いため、ファンクラブへの誘導導線として強い媒体です。「X → 固定ポスト → プロフィール → 外部リンク → myfans」という流れが設計されているかどうかが、収益に直結しています。
特にXでは、日常投稿・テキスト投稿・短文コンテンツを積み重ねることでフォロワーとの接触回数を増やすことができるため、ファン化の速度が早いという特徴があります。この点はインスタと比較しても強みであり、myfansへの誘導効率を高める要因となっています。
■ SEO・検索動向から見た変化
検索キーワードの傾向を見ると、「myfans 稼げない」「candfans 集客」「Twitter フォロワー 増やし方」「X 収益化 方法」など、運用そのものに関するワードが増加しています。これは、単にサービスを知る段階から、「どうやって収益化するか」を考える段階へユーザーが移行していることを示しています。
現在は、どのサービスを使うかよりも、「どのSNSを起点にどう導線設計するか」が重要視されるフェーズに入っています。
■ 考察
myfansやCandFansで収益化するために重要なのは、「Xアカウントの設計」と「導線の一貫性」です。Xはゼロからでも伸ばしやすい反面、投稿の継続やコンテンツ設計を誤るとフォロワーは増えても収益に繋がらないケースが多く見られます。
そのため最近では、すでにフォロワー基盤や運用方針が確立されているXアカウントを活用し、そこからmyfansへ誘導する形が現実的な選択肢として広がっています。特にジャンルが明確で、フォロワーとの関係性が構築されているアカウントは、引き継ぎ後も収益化しやすい傾向があります。
■ まとめ
2026年時点におけるmyfans・CandFansの伸びの本質は、プラットフォーム単体ではなく、X（旧Twitter）を起点とした導線設計にあります。拡散力を活かして認知を広げ、プロフィール・固定投稿を通じて外部サービスへ誘導できるかどうかが収益の分岐点となっています。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、X（旧Twitter）やインスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。myfansやCandFansへの導線として活用できるアカウントも多数掲載されており、ゼロから構築するのではなく、すでに基盤の整ったアカウントを活用するという選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、2026年時点におけるmyfans・CandFansといったファンクラブ型サービスの成長背景と、X（旧Twitter）運用との関係性について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「myfans 稼ぎ方」「CandFans 収益」「X 集客 ファンクラブ」「Twitter 収益化 導線」などの検索が増加しており、SNS単体ではなく“組み合わせ”による収益化に関心が集まっています。
■ 背景
myfansやCandFansのようなファンクラブ型サービスは、フォロワーをそのまま収益に転換できる構造を持っている点が特徴です。一方で、「登録しても稼げない」「人が集まらない」といった相談も多く、単にサービスを始めるだけでは収益化が難しい実態も見られます。ここで重要になるのがX（旧Twitter）を中心とした集客導線です。
■ 実態整理
2026年時点において、myfans・CandFansで収益が出ているケースの多くは、X（旧Twitter）運用を起点としています。Xは拡散性が非常に高く、リポストや引用ポストによって短期間で認知を広げやすい特徴があります。また、投稿の頻度を高く保ちやすく、ユーザーとの距離感が近いため、ファンクラブへの誘導導線として強い媒体です。「X → 固定ポスト → プロフィール → 外部リンク → myfans」という流れが設計されているかどうかが、収益に直結しています。
特にXでは、日常投稿・テキスト投稿・短文コンテンツを積み重ねることでフォロワーとの接触回数を増やすことができるため、ファン化の速度が早いという特徴があります。この点はインスタと比較しても強みであり、myfansへの誘導効率を高める要因となっています。
■ SEO・検索動向から見た変化
検索キーワードの傾向を見ると、「myfans 稼げない」「candfans 集客」「Twitter フォロワー 増やし方」「X 収益化 方法」など、運用そのものに関するワードが増加しています。これは、単にサービスを知る段階から、「どうやって収益化するか」を考える段階へユーザーが移行していることを示しています。
現在は、どのサービスを使うかよりも、「どのSNSを起点にどう導線設計するか」が重要視されるフェーズに入っています。
■ 考察
myfansやCandFansで収益化するために重要なのは、「Xアカウントの設計」と「導線の一貫性」です。Xはゼロからでも伸ばしやすい反面、投稿の継続やコンテンツ設計を誤るとフォロワーは増えても収益に繋がらないケースが多く見られます。
そのため最近では、すでにフォロワー基盤や運用方針が確立されているXアカウントを活用し、そこからmyfansへ誘導する形が現実的な選択肢として広がっています。特にジャンルが明確で、フォロワーとの関係性が構築されているアカウントは、引き継ぎ後も収益化しやすい傾向があります。
■ まとめ
2026年時点におけるmyfans・CandFansの伸びの本質は、プラットフォーム単体ではなく、X（旧Twitter）を起点とした導線設計にあります。拡散力を活かして認知を広げ、プロフィール・固定投稿を通じて外部サービスへ誘導できるかどうかが収益の分岐点となっています。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、X（旧Twitter）やインスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。myfansやCandFansへの導線として活用できるアカウントも多数掲載されており、ゼロから構築するのではなく、すでに基盤の整ったアカウントを活用するという選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
プレスリリース詳細へ