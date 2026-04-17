世界最速といわれるGTカーレース『SUPER GT 2026 第2戦 富士スピードウェイ』5月3日(日）14時30分よりニコニコで生中継

株式会社ドワンゴ



株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、5月3日（日）より開催される国内最大級のモータースポーツイベント「SUPER GT 2026シリーズ」第2戦 富士スピードウェイ（予選・決勝）を、スポーツテレビ局を運営する株式会社ジェイ・スポーツと協力して生中継します。

※SUPER GT 第3戦セパン大会（マレーシア）延期に伴い、2026年シリーズの大会数は、全7戦に変更となります。(https://supergt.net/news_race_report/2026%e5%b9%b4super-gt%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%ae%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e6%95%b0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6)

ニコニコでの生配信は、ネット配信視聴チケット制で、1戦ごとのチケットのほか、3種類の通し券から選んで購入できます。前売券・当日券のどちらでも予選と決勝の両レースを楽しめます。チケットは、4月17日（金）15時より、ドワンゴチケット（https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea）にて販売します。

さらに、「SUPER GT」をより楽しめる、ジェイ・スポーツ制作の情報番組「GTV 2026 ～SUPER GT トークバラエティ～#2」を5月２日（土）22時より無料配信します。

★放送概要＆ネット配信視聴チケット情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1307_1_f7f1285d4ae66008c32b9fda967b1595.jpg?v=202604170651 ]

※視聴ページは、4月17日（金）15時より公開いたします。

※放送日時が変更、雨天により中止になる場合があります。

※本番組は日本国内でのみ視聴できます。海外からの視聴はできません。

＜無料放送＞

「GTV 2026 ～SUPER GT トークバラエティ～ ＃２」

・放送日時：2026年5月2日（土）22時～

・視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350270340

※次回以降の放送予定は、ニコニコインフォ（https://blog.nicovideo.jp/niconews/）でお知らせします。

■ネット配信視聴チケット券種＆価格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1307_2_a35b5c61b715fd1c78dea27baeaaf4d1.jpg?v=202604170651 ]

※当日券は、予選レース日の当日0時から販売します。

※通し券は各最終大会の予選レース日の当日0時から販売します。

ネットチケット購入 :https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea

■ネット配信視聴チケット購入ページ

・チケット購入ページ：https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea

ネットチケット購入 :https://dwango-ticket.jp/project/0RVgGbhjea

┃イベント概要

・イベント名：AUTOBACS SUPER GT

・公式サイト：https://supergt.net/