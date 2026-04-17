韓国発ブランド「Matin Kim」、原宿に東京フラッグシップストアをグランドオープン

株式会社 MUSINSA JAPAN

韓国を代表するブランドインキュベーター「HAGO HAUS（ハゴハウス）」の投資ブランドである、「Matin Kim（マーティンキム）」は、2026年4月26日（日）、東京・原宿に東京フラッグシップストアをグランドオープンいたします。

Matin Kimは、2024年11月に韓国のファッションプラットフォームであるMUSINSA（ムシンサ）と日本における総代理店契約を締結後、2025年4月に東京・渋谷のミヤシタパークへ日本初の常設店舗をオープンし、2025年には延べ18万人以上のお客様にご来店いただくなど、高い支持を集めています。その後、名古屋PARCOへの出店などを通じて、日本におけるオフライン展開を拡大してきました。「もっと身近な場所でMatin Kimに出会いたい」というお客様からの温かいご声援を力に、今回の東京フラッグシップストアのオープンを迎えることとなりました。

今回の東京フラッグシップストアは、これまでの商業施設内への入店型から進化した、ブランド初の単独出店となります。Matin Kimのブランドアイデンティティと世界観をより明確に表現する拠点として展開されます。

店舗は2フロア・約59坪規模で構成され、Matin Kim特有の自由で感覚的なムードを空間全体に反映しています。店内では、2026年春夏（SS）シーズンの最新コレクションに加え、フラッグシップストア限定アイテムを展開します。また、体験型イベントなどを通じて、ご来店のお客様により深いブランド体験をお届けします。

■ 店舗概要

■ オープン記念｜ご購入金額別スペシャルノベルティプレゼント

- 店舗名：Matin Kim 東京フラッグシップストア- オープン日：2026年4月26日（日）- 所在地：東京都渋谷区神宮前4丁目26－30- 営業時間：12:00～20:00- 売場面積：約59坪（2フロア構成）

オープンを記念し、店頭でのお買い上げ金額に応じて特別なノベルティを先着でプレゼントいたします。

MESH POUCH IN MIXCOMB + MIRROR SETMATIN STRING BAG IN BLACK

- 25,000円以上ご購入 - MESH POUCH IN MIX- 20,000円以上ご購入 - COMB + MIRROR SET IN BLACK / SILVER（カラーランダム）- 15,000円以上ご購入 - MATIN STRING BAG IN BLACK

※各アイテムとも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ フラッグシップストア限定アイテム

東京フラッグシップストアでしか手に入らない限定アイテムを販売いたします。

HALF SHIRRING RIBBON DENIM BAG IN BLUEHALF SHIRRING RIBBON DENIM BAG IN LIGHT BLUE

■ オープンSNSイベント

- HALF SHIRRING RIBBON DENIM BAG IN BLUE - \19,734（税込）- HALF SHIRRING RIBBON DENIM BAG IN LIGHT BLUE - \19,734（税込）- カスタムキーリング制作体験 : アルファベットビーズとお好みのチャームを組み合わせて、世界にひとつだけのオリジナルキーリングをその場で制作いただけます。

Matin Kim公式Instagramをフォロー後、ティザー投稿をリストーリーしコメントを残していただいた方の中から抽選でMatin Kimロゴ入りオリジナル傘をプレゼントいたします。

■ Matin Kimについて

韓国を代表するブランドインキュベーター「HAGO HAUS（ハゴハウス）」の投資ブランドであるMatin Kim（マーティンキム）は、国内外に計70店舗以上を展開し、グローバルな拡大を続けています。自由でラフなムードを特徴とし、日常のさまざまなシーンに自然と溶け込むファッションカルチャーを提案します。

■ MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。2024年11月からマーティンキムとの総代理店契約を締結し、日本地域での流通を専任で担当しています。ファッション‧コミュニティ‧コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。





