株式会社スタジオアリス ポケモン３０周年を記念した新作衣装&背景を２０２６年４月１７日より導入！

株式会社 スタジオアリス

株式会社スタジオアリス（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：牧野俊介）は、お子さま向け商品として人気の「ポケモン和装」に、ポケモン３０周年を記念した新作衣装＆専用クロマキー背景を新たに導入、２０２６年４月１７日（金）より対象店舗にて撮影を開始いたします。

ポケモン和装撮影は、「ポケモンの進化」を「お子さまの成長」になぞらえ、「健やかに、大きく、元気に成長してほしい」という願いを込めた、スタジオアリスの特別なメニューです。

今回導入する新作衣装と背景は、ポケモン３０周年のお祝いとして、『ポケットモンスター 赤・緑』を遊んだ親御様世代からお子さままで、世代を超えて一緒に楽しんでいただけるデザインです。ハレの日に相応しい、伝統古典柄とポケモンの世界観が融合した特別な撮影を是非お楽しみください。

■新作「ポケモン和装」について

新作「ポケモン和装」では、お子さまの成長に合わせて、1歳のファーストバースデーから七五三までご着用いただける特別な新作和装をご用意しました。

・２６PK-０１（８０cm）

１歳のファーストバースデーを祝い、今後のお子さまの成長を願う意味を込め、ポケモンファンから根強い人気のあるイーブイとイーブイの進化形をデザインとして配置することで、進化する＝成長するを表現しました。

また、従来の被布の形にとらわれず、イーブイを表したフード付き被布に。背面には、イーブイの特徴である大きな尻尾をとりつけ、より一層着ぐるみ要素を取りこみました。

・２６PK-０２（１００cm）

世代を超えて引き継がれるパートナーポケモンの世界観を表現し、背面は『ポケットモンスター 赤・緑』のパートナーポケモンの進化形「フシギバナ・リザードン・カメックス」のシルエットで唯一無二の１着に。お子様だけでなく、親世代も一緒に楽しんで頂けるデザインです。ハレの日に相応しい伝統古典柄とポケモンの属性を表す水・草・炎のデザインを上手く融合させました。羽織紐には５歳とお揃いの「モンスターボール羽織紐」を初導入。

・２６PK-０３（１１０cm）

背面の「ミュウツー・ミライドン、コライドン」をメインに、歴代の伝説ポケモンが集合。『ポケットモンスター 赤・緑』から３０年の歴史を１着で表現いたしました。１００cm同様お子様だけでなく、親世代も一緒に楽しんで頂けるデザインです。モンスターボールで使用している七色は「多幸・健やかな成長」の意味があり、ハレの日にふさわしい１着に。羽織紐には３歳とお揃いの「モンスターボール羽織紐」を初導入。

■新作「ポケモン専用クロマキー背景」について

ポケモン３０周年を記念した新作「ポケモン和装」の導入に合わせ、和装を着用したお子さま専用の特別なクロマキー背景を新たにご用意いたしました。世代を超えて引き継がれるポケモンの歴史と、スタジオアリスでしか体験できない特別な和の空間で、ご家族皆様での記念撮影をさらに盛り上げます。

・全身撮影用『冒険のパートナー』

『ポケットモンスター 赤・緑』のパートナーポケモンの進化形ポケモン３体（フシギバナ・リザードン・カメックス）と、伝説のミュウ、そしてピカチュウを、日本画のような和テイストで描いた、ポケモン和装でしか撮影できない特別な背景です。ご兄弟での撮影にもご使用いただけます。

・半身撮影用『始まりの3匹』（３種）

「ポケモンの進化」を「お子様の成長」になぞらえ、「健やかに、大きく、元気に成長してほしい」という願いを込めた背景です。フシギバナ、リザードン、カメックスの３つの絵柄から、お子さま自身に好きな色やポケモンを選んでいただける選択制を採用しており、親御様世代も一緒に楽しんでいただけます。

・一つ身専用『陽だまりのキズナ』

イーブイの進化形ポケモン８種をメインデザインとした特別な背景です。「ポケモンの進化＝お子様の成長」を表現し、お子さまとポケモンたちが日本の伝統的な風景の中で元気に過ごす姿を描いています。撮影スタイルに合わせて、イス座りバージョンと地べた座りバージョンをご用意しています。

・兄弟撮影専用背景

１歳一つ身衣装に合わせたパステルな色味を基調とし、イーブイの進化形ポケモンのシルエットや和柄アイコン、モンスターボールをちりばめたやさしい風合いの背景です。イーブイの帽子を外した状態での撮影もお楽しみいただけます。

※対象店舗等は公式HPでご確認ください。

スタジオアリスでは、今回追加された新作デザインの他にも、お子さまのハレの日を彩るスタジオアリスでしか着用・撮影できない特別なフォトメニューをご用意しております。ご家族皆様でポケモンの世界をお楽しみください。

■ポケモン３０周年について(www.pokemon.co.jp/30th/)

ポケモンは、１９９６年２月２７日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから３０周年を迎えました。ぜひ、ポケモン３０周年をお楽しみください。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

■株式会社スタジオアリス(www.studio-alice.co.jp)

スタジオアリスは「こども専門写真館」を中心に、全国４７都道府県で４０７店舗、写真スタジオを多角的に展開しています。お子さまの笑顔を引き出すスタッフの育成、商品・衣装の開発、日本最大級のラボの設置、撮影メニューの提供など、お宮参りから成人式撮影まで笑顔の記念写真を残していただくための総合的なサービスを提供しています。今後も、グループ一丸となり、写真を通じて家族の大切な思い出づくりをお手伝いしてまいります。