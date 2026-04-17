チャオ・ルースー(趙露思)＆ウィリアム・チャン(陳偉霆)主演「私の完璧な結婚」（原題：許我耀眼）本日より第１話先行配信開始！本放送は4/23(木)スタート！CSホームドラマチャンネル

「私の完璧な結婚」

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

CSホームドラマチャンネルで4月23日(木)より日本初放送！

▶第１話先行配信

＜実施期間＞

2026年4月17日(金)正午～2026年5月12日(火)正午

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pNcd5rxN9TQ ]「私の完璧な結婚」詳細情報はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/19062★第1話先行配信はホームページでもご覧いただけます。(C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd私の完璧な結婚

CSホームドラマチャンネルで4/23(木)より日本初放送！毎週(火水木)午後7:00～

2024年/中国/全32話/原題：許我耀眼

[演出]チェン・チャン

[脚本]イエ・ヤン

[出演]チャオ・ルースー、ウィリアム・チャン、ワン・ペン、タン・シャオティエン、グワン・ズージン、アリス・チョン

ドラマアワード圧巻の15冠！2025年中国ドラマ界を席巻した大ヒット作！

「紅き真珠の詩」チャオ・ルースー＆「斛珠＜コクジュ＞夫人～真珠の涙～」ウィリアム・チャン豪華共演！！

どこまで隠しきれるのか、それぞれに秘密を抱えた夫婦がたどり着く先にあるものは…

嘘と野心から始まる、最も熱い愛の駆け引き！

配信開始初日の熱度値がいきなり27,000を超え、わずか数日で30,000を突破。テンセント史上最速級の記録を樹立した。本編再生数は19.67億回を超えテンセントの年間1位を獲得、さらに本作だけで4,300万人もの新規加入者を獲得するなど、中国全土で社会現象級のブームを巻き起こした話題作。主演は、「星漢燦爛」「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」「紅き真珠の詩」など数々のヒット作で不動の人気を確立したチャオ・ルースーと、「斛珠＜コクジュ＞夫人～真珠の涙～」などで圧倒的存在感を誇る実力派俳優ウィリアム・チャン。これまで、スイートで可憐な甘いヒロイン像で愛されてきたチャオ・ルースーが、本作ではそのイメージを脱ぎ捨てる。欲望と野心を前面に出し、嘘と計算を武器に運命を切り開く野心的な女性・許妍（シュー・イエン）を熱演し、新境地を切り開いた。

【あらすじ】

貧しい家庭環境に生まれ、両親から十分な愛情を受けられず祖母に育てられた許妍（シュー・イエン／チャオ・ルースー扮）は、仕事を通じて大企業グループの御曹司の沈皓明（シェン・ハオミン／ウィリアム・チャン扮）と出会う。身分の違う彼と結婚するため、ニセの両親を用意し生い立ちを偽り、ついに完璧な夫と華やかな生活を手にいれる。誰もが羨む夫婦だったが、実は沈皓明にも隠された秘密があった。この“完璧な結婚”の行き着く先は…。

「私の完璧な結婚」詳細情報はこちら :https://www.homedrama-ch.com/series/19062★第1話先行配信はホームページでもご覧いただけます。そのほかの「華流ドラマ」ラインナップ :https://www.homedrama-ch.com/special/faryu_matome

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

録画に最適！本編ノーカット・ノーCM！



ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４

IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５

【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）