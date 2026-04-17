アスリートが母の日に感謝を伝える、ピンクカラーの磁気ネックレスを着用。

「コラントッテSPORTS PROマグチタンネックレス SG160」の特別モデル”ローズピンク“で試合に挑む

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、磁気ネックレスの人気モデル「コラントッテSPORTS PRO マグチタンネックレス SG160」より、母の日に向けた特別モデル“ローズピンク”（価格：30,800円／税込）を発売いたします。

本モデルは、母の日に感謝の気持ちを表現するピンクカラーを取り入れた特別仕様となっており、2026年5月10日（日）に開催されるNPBマザーズデーにおいて、多くのプロ野球選手が試合中に着用予定です。選手たちが感謝の想いを込めてプレーする姿にも、ぜひご注目ください。

また、本商品は4月20日（月）より、公式オンラインストア（公式楽天市場店・公式Yahoo店・公式Amazon店など除く）および直営店（※アウトレット店は除く）にて数量限定で販売いたします。あわせて、本商品が当たるXキャンペーンの実施も予定しております。

【販売開始日】 2026年4月20日（月）

【直営店】https://www.colantotte.jp/store

【公式オンラインストア】https://www.colantotte.jp/

【特設ページ】https://www.colantotte.jp/special/limited2026

【ローズピンク】発売記念Xキャンペーン

コラントッテSPORTS PROマグチタンネックレス SG160【LIMITED2026】“ローズピンク”（47cm）を3名様にプレゼント。発送は5月中旬を予定しております。

＜参加方法＞

コラントッテ公式Xアカウント @Colan_Totte をフォロー

対象ポストを「いいね♡」とリポストで、参加。

＜期間＞

2026年4月17日（金）～4月30日（木）

＜当選者数＞

3名様

【ローズピンク】

■コラントッテSPORTS PRO マグチタンネックレス SG160

コラントッテSPORTS史上最高の磁石スペックを誇るスポーツ磁気ネックレス。プロスポーツトレーナーによるアドバイスをもとに、首左右の胸鎖乳突筋（耳の下あたりから鎖骨を斜めにつなぐ筋肉）と斜角筋（首の左右それぞれの前外側に付く３つの筋肉）付近に磁石を3個ずつと首後ろ部分に磁石8個を独自のN極S極交互配列で配置し、血行を改善し筋肉のコリを緩和します。すべての金属パーツには高機能素材である純チタンを採用。純チタンは軽い・強い・錆びにくいという特長をもちスポーツ時に最適な高機能素材です。ループは4㎜径のシリコンに肌触りのよい特殊コーティングを施す事で、シリコン特有のほこり汚れを防止するので清潔で快適さを保ちながらスポーツに打ち込めます。

商品名の「SG」は「STAY GOLD」の略で「いつまでも輝き続けよう」という思いを込めました。

コラントッテSPORTS PRO マグチタンネックレス SG160 【LIMITED2026】ローズピンク トップ部分裏面 磁石配置図

ジョイント部分 ジョイント部分

【製品詳細ページ】

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテのメカニズム





コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・ 管理医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

コラントッテ独自のN極S極交互配列は磁力を広範囲に影響させることで高い効果が得られます。この独自製法を日本だけではなくドイツ・フランス・イギリスでも展開しています。また、2011年には欧州安全基準企画CEマークを取得しており、コラントッテ商品はヨーロッパ（EU）地域においては、CEマーキングのクラスⅠ医療機器として販売されています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

上場市場：東京証券取引所東証グロース市場 （証券コード:7792）

URL：https://colantotte.co.jp/