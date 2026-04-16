「MileagePlus JCBプラチナカード」の募集を4月16日（木）より開始

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、2026年4月16日（木）より、「MileagePlus JCBプラチナカード」の募集を開始します。

（「MileagePlus JCBプラチナカード」 券面デザイン）

「MileagePlus JCBプラチナカード」募集開始の背景について

JCBはユナイテッド航空と1982年より提携を開始し、「MileagePlus JCBカード」の発行以来、長年にわたり多くのお客様にご利用いただいております。

お客様にとってこれまで以上に“上質”かつ“プレミアム”なサービス・体験を届けるという想いのもと、この度「MileagePlus JCBカード」のラインナップに新たにプラチナ券種を追加、募集開始いたします。

本カードは、プラチナ限定のボーナスマイルや、ユナイテッド航空のラウンジ・ユナイテッドクラブをご利用いただけるパスの進呈（年4枚）など、JCBのプレミアムサービスに、ユナイテッド航空独自の特典を融合した、最上位のカードであり、より快適で価値のあるサービスをご提供いたします。

これまでクラシック、一般、ゴールドの3券種を展開しておりましたが、プラチナが追加となることで、幅広いニーズに応えた全4ラインナップよりご選択いただけることになりました。

JCBは、「MileagePlus JCBカード」がお客様に選ばれ喜ばれるカードとなるよう、これからもユナイテッド航空との強固なパートナーシップのもと、さまざまなサービスを提供してまいります。

「MileagePlus JCB プラチナカード」について

■申し込み受付開始

2026年4月16日（木）10:00 （予定）

■主な特典・サービス概要（抜粋）

■新規入会キャンペーン

プラチナの誕生を記念し、最大20万マイル（※）＋オリジナルグッズを贈呈する新規入会キャンペーンを実施します。

（※獲得マイル数はショッピングマイルや各ボーナスマイルの総マイル数です。

詳細はホームページをご確認ください。https://www.jcb.co.jp/promotion/unitedair-platinum/(https://urldefense.com/v3/__https:/www.jcb.co.jp/promotion/unitedair-platinum/?18469272402100&tk_id=cojp_kkot_unitedair_platinum_1__;!!HYthtcT8!c_g7kV5NsOrmOwoprBWvcf20EysMcMeipvfM9BCQSFqRcQ7NJSjL5KfCuJoyypkqtFV14u4capKtIV10zubQxVDxbA%24)）

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1387-0fb0ef0d7853bca81c9746282b162d6c.pdf