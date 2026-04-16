【福島県郡山市】「第62代ミスうねめ」募集開始！郡山うねめまつりの魅力を全国へ。

「第62代ミスうねめ」募集概要

郡山商工会議所華やかな時代衣装に身を包み、まつりを盛り上げます！

◆ミスうねめについて

【名 称】

第62代ミスうねめ（春姫）

【活動内容】

・郡山うねめまつりのPR活動（テレビ出演等）

・郡山うねめまつりへの参加

・奈良采女祭への参加

・イベント、行事等への参加など（1人15回程度）

【活動期間】

約1年間（審査会～翌年のうねめまつりまで）

◆募集について

【応募資格】

１.郡山市内またはこおりやま広域圏に在住・通勤・通学する18歳以上の方（ただし高校生は除く）

２.8月6日～8日に行われる「第62回郡山うねめまつり」全日程に必ず参加できる方

３.各種研修（マナー研修など）、踊り練習会、表敬訪問などまつり当日に向けた行事に参加できる方

※6月中旬～7月末まで約1カ月半の間に5～6回

４.活動期間（1年）はミスうねめ派遣事業に協力し、かつ家族及び職場（学校）からの承諾を得られる方

【採用人数】

若干名

【副 賞】

・賞状、トロフィー

・商品券10万円相当、その他協賛各社からの豪華賞品多数！！

・公式衣装一式（制服・時代衣装等）の貸与

※さらに、応募者全員に「参加賞」をご用意しています！

【応募方法】

申込書を郵送 or WEB応募

※申込書ダウンロード https://www.ko-cci.or.jp/event/uneme/assets/application2026.pdf

※WEB応募フォーム https://www.ko-cci.or.jp/contact/2026uneme/

【応募締切】

令和8年5月15日（金）必着

【審査会】

令和8年6月6日（土）

【応募・問合せ先】

郡山うねめまつり実行委員会

住 所 福島県郡山市清水台1-3-8

担当部 郡山商工会議所 開発事業部

電 話 024-921-2610

メール uneme62@entre.gr.jp

活動内容の紹介

踊り流しの様子１.うねめまつりへの参加

開催前は、テレビ出演などを通じてうねめまつりの魅力を全国へPR。まつり本番は、華やかな時代衣装に身を包んで「ミスうねめパレード」や「踊り流し」などに参加します。”踊りなんてできるかな？”と不安な方も大丈夫！事前に練習会があるので、未経験でも安心してチャレンジできます。一生モノの夏の思い出を作ろう！

２.奈良采女祭への参加

郡山市と奈良市は「うねめ伝説」が縁で結ばれた姉妹都市。ミスうねめの代表者は、中秋の名月に奈良市で開催される「采女祭」に参加します。時代衣装に身を包み、古都の情緒あふれる風景の中で過ごす時間は、まるでタイムトラベルをしたような特別なひととき。ミスうねめならではの貴重なチャンスです！

奈良采女祭の様子ビールまつりの様子３.各種イベントへの参加

お祭り以外にも、市内外で開催されるイベント等に参加します。夏は「ビールまつり」で乾杯を盛り上げたり、冬は「ビッグツリーページェント」の点灯式に参加したり…。 活動を通じて、今まで知らなかった郡山の素敵なスポットやグルメに詳しくなれるのも魅力のひとつ。「郡山がもっと好きになる」そんな特別な1年が待っています！

第61代ミスうねめのみなさん先輩ミスも応援しています！

＼第61代ミスうねめが疑問や不安に答えます／

Q.仕事と活動を両立できるか不安です...

A.スケジュール調整が可能なのでご安心を。活動を通じて自信がつき、仕事にも活かせると感じています！

Q.恥ずかしさもあり応募する勇気がでません...

A.研修や活動を通じて少しずつ解消されました。自分の成長や就職活動にも役立つので、ぜひ挑戦してみてください！

Q.踊りが難しそうで不安です...

A.踊りの練習会やその他研修会もあるので心配ありません。たくさんの人と関わり郡山の魅力を知ることができて楽しいですよ！

豪華副賞を多数ご用意！応募するだけでメリットたくさん！

1. 応募者全員に記念品プレゼント！

審査会に参加いただいた方全員に「記念品」をご用意しています。お友達を誘って気軽に参加してくださいね！

2. プロから学ぶ！オフィスメイク・マナー講座 【参加費無料】

審査会前には、応募者全員が無料で参加できる「研修会」を開催。就職活動や普段の生活にも役立つ一生モノのスキルが身に付きます！

3. ミスに選出された方には、さらに豪華な副賞を贈呈！

見事「第62代ミスうねめ」に選ばれた方には、10万円相当の商品券や協賛各社からの豪華賞品を多数贈呈します！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xd0O6RYN8yY ]

郡山うねめまつりの歴史

昭和40年に安積郡9カ町村が郡山と合併し、市民が一体となれるまつりをおこしたいという気運が高まり、郷土の伝説である采女物語を主題とした『うねめまつり』がつくられました。

一方、奈良市でも采女物語が残されており、毎年仲秋の名月の晩には『采女祭』が猿沢の池で行われています。これが縁で郡山市と奈良市は昭和46年、姉妹都市を締結し、毎年8月には奈良市から親善使節団が郡山市を訪れ、また仲秋の名月には郡山市から親善使節団が奈良市を訪問、両市の交流を深めています。

踊り練習会

うねめまつりPR

ミスうねめパレード

各種イベントへ参加

【問い合わせ先】

郡山うねめまつり実行委員会

住 所 福島県郡山市清水台1-3-8

担当部 郡山商工会議所 開発事業部

電 話 024-921-2610

メール uneme62@entre.gr.jp

サイト https://www.ko-cci.or.jp/event/uneme/