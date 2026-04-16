マンズワイン『ソラリス』が国際式典の公式ワインに採用

マンズワイン株式会社ポルトガルでの叙任式（2023年5月）

マンズワイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：島崎 大）は、2026年5月20日（水）に浅草ビューホテルにて開催される「ワイン騎士団 葡萄の騎士 叙任式（Japan Wine Discovery Tour 2026）」において、当社の『ソラリス』が公式ランチワインとして採用されることをお知らせいたします。

本イベントは、国際ワイン騎士団（F.I.C.B.）日本支部「葡萄の騎士の会」が主催し、世界7カ国のワイン騎士団のリーダーが一堂に会する、日本初の国際的な式典です。ワイン文化の発展に寄与した人物に「葡萄の騎士」の称号を授与する伝統ある叙任式が執り行われます。

当日の公式ランチでは、提供されるすべてのワインがマンズワイン『ソラリス』で構成され、世界各国から来日するワイン騎士団の重鎮や専門家に向けて、日本ワインの品質と可能性を発信いたします。また、当社による技術解説を通じて、日本のテロワールの魅力と醸造技術の高さを体感いただく機会となります。

本取り組みを通じて、マンズワインは日本ワインのさらなる認知向上と価値創出に貢献してまいります。

イベント概要

名 称： ワイン騎士団 葡萄の騎士 叙任式（Japan Wine Discovery Tour 2026）

日 時： 2026年5月20日（水）11:30～（叙任式）、終了後公式ランチ

会 場： 浅草ビューホテル（東京都台東区浅草3-17-1）

主 催： 葡萄の騎士の会「Japan Wine Discovery Tour 2026」実行委員会

特別協賛：マンズワイン株式会社

後 援： 国税庁、山梨県、山梨県ワイン酒造組合、長野県、信州ワインバレー構想推進協議会（順不同）

※本リリースは、主催者発表の内容をもとに、当社に関連する情報を中心に構成しております。

本件に関するお問い合わせ先

葡萄の騎士の会「Japan Wine Discovery Tour 2026」実行委員会

担当：坂間 明彦 akihiko.sakama@gamil.com 090-7258-5619

参考サイト

葡萄の騎士の会(https://www.japan-wine-knights.org/)

国際ワイン騎士団（F.I.C.B.）(https://winebrotherhoods.org/)

会社概要

会社名：マンズワイン株式会社

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1

設立：1962年

代表者：代表取締役社長 島崎 大

Webサイト： https://mannswines.com/

■勝沼ワイナリー

〒409-1306 山梨県甲州市勝沼町山400

TEL : 0553-44-2285

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