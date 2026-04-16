Polaris.AI、日本最大の競技プログラミングサイトAtCoderにて「Polaris.AI プログラミングコンテスト 2026」を開催

Polaris.AI株式会社

東大発AIスタートアップPolaris.AI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳永 優也）は、日本最大の競技プログラミングサイトAtCoderにて「Polaris.AI プログラミングコンテスト2026（AtCoder Beginner Contest 457）」を、2026年5月9日（土）に開催いたします。

参加者の中から条件を満たす方へ抽選で100名にAmazonギフトカード3,000円分を進呈するほか、希望者を募り、40名程度の方を懇親会へ招待いたします。

■コンテスト開催の背景と目的

Polaris.AIでは、製造業や官公庁など社会インフラを支える領域で、基盤モデル・RAG・AI Agent・数理最適化・アルゴリズム・Physical AIなどを組み合わせたAI開発プロジェクトが数多く進行しています。課題特定からモデル開発、本番環境へのデプロイ・運用まで一気通貫で取り組むため、常に新しい知見と高度な実装力が求められます。

一方で、課題に対する最適解が必ずしもAIとは限りません。 ときにはシンプルなアルゴリズムの実装やシステム高速化によって課題を解決するケースもあり、アルゴリズムやデータ構造の知識が大いに活きる場面があります。

当社が重視するのは「適切な課題を最適な技術で解決する」ことであり、AI/非AIを問わずベストな解法を追求できるエンジニアを求めています。

AtCoderで培われる高速な実装力、抽象的問題を素早く捉える力、計算量を意識した最適化思考は、少数精鋭チームで要件定義からモデル開発、フロントエンド実装まで幅広い役割を担う当社の開発環境において、極めて重要な素養です。

本コンテストを通じて、競技プログラミングに精通した皆様に当社の技術的挑戦をお伝えし、AI革命時代を共に牽引する仲間との出会いを創出することを目指します。

■コンテスト概要

コンテスト名：Polaris.AI プログラミングコンテスト2026（AtCoder Beginner Contest 457）

開催日時：2026年5月9日（土）21:00～22:40

コンテスト時間：100分

レーティング更新対象： 0 - 1999

コンテストページ：https://atcoder.jp/contests/abc457

参加特典

条件を満たす方へ抽選で100名にAmazonギフトカード3,000円分を進呈します。

※参加特典の条件

少なくとも1問以上正解していること / 参加登録情報にすべての項目を記載し、プライバシーポリシーに同意していること / 日本国内に在住していること / 未成年の参加者は、賞品の受け取りについて保護者の同意が必要です

懇親会開催

コンテストに参加された方を懇親会に招待いたします。

日時：2026/6/2(火)19時開始予定

対象：参加登録情報に懇親会参加希望と回答された方のうち抽選で40名程度

会場： 虎ノ門ヒルズ駅周辺（※交通費の支給はございません）

ルール

- コンテスト中に問題に正解すると点数を獲得できます。- 順位は総合得点で決定します。- 同点の場合は提出時間の早い人が上の順位になります。- 誤答を提出するたびにペナルティが加算されます。このコンテストのペナルティは5分です。- このコンテストは full-feedback 形式のコンテストです。コンテスト中に提出された結果だけで順位が決定します。

※詳細はコンテストページをご覧ください。

■代表メッセージ

Polaris.AI代表の徳永です。AtCoder Beginner Contest 429に引き続き、2回目の企業コン開催ができることをとても嬉しく思います。

弊社はAIという名前がついていますが、「何でもAI」ではなく、アルゴリズムで解けるものはアルゴリズム、数理最適化で解けるものは数理最適化、AIが適切なものにはAI、そしてそれらの組み合わせが必要な場合は組み合わせて使う、という思想を大切にしています。

製造業のコア業務や官公庁など、難易度が高く社会的インパクトの大きい課題を正しく分解し、適切な技術で解くことが私たちのこだわりです。

また、競プロerの持つ問題分解力・実装力・数理的センスは、AI技術のキャッチアップにおいても非常に強力な土台になると感じています。海外ではDevinを開発するCognition Labsのように、競プロerが中心となってAIソリューションを牽引している事例もあります。日本でも同様の動きを作っていきたいと考えており、その仲間を探しています。

■ Polaris.AIについて

Polaris.AI株式会社は、東京大学のAI研究開発企業です。「AI時代の羅針盤になる」というビジョンのもと、製造業・官公庁を中心にMission CriticalなAIの社会実装を推進しています。

機械学習・アルゴリズム・システム開発・セキュリティ・製造業ドメインなど多彩な専門性を持つメンバーが集結し、課題特定から技術選定・開発・本番展開まで100件超のプロジェクトを一気通貫で手がけてきました。最先端のAI技術とビジネス知見をもとに、単にAIソリューションを提供するだけでなく、企業の本質的な課題解決と新たな価値創造を実現しています。

所在地 ：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー13階

代表者 ：徳永 優也

事業内容 ：オーダーメイドAI開発・AI研究・AIコンサルティング

URL ：https://polarisai.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Polaris.AI株式会社

メール：biz@polarisai.co.jp

お問い合わせ用リンク：https://polarisai.co.jp/contact