「J:COM MOBILE」で「らくらくスマートフォン Lite」を4月16日（木）より発売開始 シニア向けに配慮した操作性と安心機能を備えた新モデルをラインアップ

JCOM株式会社

JCOM株式会社（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩木 陽一）は、モバイルサービス「J:COM MOBILE」の新端末として、FCNT合同会社が展開するシニア向けスマートフォン「らくらくスマートフォン Lite」（以下、本端末）の取り扱いを2026年4月16日（木）より開始します。

＜端末イメージ＞

スマートフォン（以下、スマホ）は日常生活のさまざまな場面で必要とされる一方で、デジタル機器の利用に不安を感じるシニア層から、操作の難しさなどの声も聞かれます。

J:COMでは、端末購入時の初期設定の無料サポートや、各地でのスマホ教室の開催などのサポート体制を通じて、シニア層を含む幅広い世代が安心してスマホを利用できる環境づくりに取り組んできました。また、2026年2月にもシニア向け機種を発売し、多くのお客さまから好評をいただいています。このたび、シンプルな操作性と安心機能が特長である本端末を新たに取り扱うことで、シニア向けモデルのラインアップをさらに拡充します。

J:COMはこれからも、誰もが安心して利用しやすいモバイルサービスの提供に取り組んでまいります。

【らくらくスマートフォン Liteの特長】

大画面と専用UIによる、視認性と操作性を重視したホーム画面

使いたい機能が一目でわかる約6.1インチの大画面で、らくらく標準ホームとシンプルホームの2種類から選択できます。画面の視認性を重視し、文字やアイコンの大きさやフォントにも配慮。手元の視認が難しくなってきた方でも操作しやすい設計です。また、周囲の明るさに応じてコントラストを自動調整する機能により、屋外など明るい環境でも画面の見やすさを確保します。

安心を支える機能設計

・文字入力をサポートする「Super ATOK ULTIAS for らくらく」を搭載。

フリック操作で入力できる「らくらくフリック入力」と、すべての文字を2タッチで入力できる「らくらく2タッチ入力」に対応しています。たとえば「せ」は、「さ」をタップし、表示された「さ行」から選択して入力します。

・耐衝撃※1、防水・防塵※2に対応し、丸洗いやアルコール除菌も可能です。

・電池の負担を抑えながら充電する機能により、長く安心して使い続けられます。

スマホで日常的に健康状態を把握できる機能を搭載

センサーに指を置くだけで、スマホ単体で自律神経の状態を計測できます。自律神経のバランスおよびパワーを数値化・可視化し、日々の状態を分かりやすく確認することが可能です。体重測定のように日常的に利用することで、日々の健康管理をサポートします。

参考

■主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7676/table/1878_1_d5809559df5e8c36092682db92edf588.jpg?v=202604160551 ]

※1 米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目に準拠した試験を実施。

※2 防水性能IPX5／8、防塵性能IP6Xに対応。

●「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

●「らくらくスマートフォン」は、FCNT合同会社の登録商標です。

●Google、Android、Google Play,YouTube、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。

●その他記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。

■端末価格

一括52,800円、24回払い2,200円／月、48回払い1,100円／月 （税込）

本端末については下記ホームページにも詳しく掲載しております。

https://www.jcom.co.jp/service/mobile/device/rakuraku-lite/

「らくらくスマートフォン Lite」は「J:COM BUSINESS MOBILE」でも取り扱います

料金など詳しくはホームページよりお問い合わせください。

https://business.jcom.co.jp/smb/mobile/

※J:COMの法人向け事業ブランド「J:COM BUSINESS」についてはこちら

https://business.jcom.co.jp/