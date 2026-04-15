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実践女子大学 2026年度志願者数が過去最多の14,290人 2年連続の女子大全国１位
実践女子大学（東京都日野市、学長：難波雅紀）の2026年度一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜における志願者数が、14,290人（前年度比123.9％、2,756人増）と2年連続で過去最多となりました。外部調査（※）では、2年連続で女子大学志願者数全国1位となったほか、女子大学、共学を含めた私立大学志願者数ランキングでも全国56位にランクイン。結果として、多くの受験生に本学に興味を持っていただき、受験していただく機会につながったものと受け止めています。また、総志願者数だけでなく、実志願者数もこの2年間で6割以上増加しており、本学を進学先の一つとして具体的に検討いただく方が増えてきている状況がうかがえます。
※大学通信調べ。4/7現在集計分（主要な私立大学約100校を調査、一般選抜・共通テスト利用選抜のみのデータ ※2部・夜間主コース等を含む）
■2026年度入試結果のポイント
• 志願者数が過去最多を更新： 一般選抜・共通テスト利用選抜の合計が14,290人（前年度より2,756人増加）。
• 2年連続の志願者数増： 2025年度に続き、多くの受験生に志願してもらいました。
• 女子大学志願者数 全国1位（2年連続）： 主要私立大学約100校の外部調査において、女子大トップという結果となりました。
• 実志願者数も増加： 総志願者数（併願を含む延べ人数）だけでなく、実志願者数も拡大。
■志願者数増加の背景
「進化する大学」としての学びの改革と2031年４月をめどに渋谷キャンパスに集約
本学は2024年度の「国際学部」「人間社会学部 社会デザイン学科」新設を皮切りに、2025年度「環境デザイン学部」、2026年度「食科学部」と、社会ニーズに合わせた学部改組による改革を３年連続で行っています。さらに、2031年4月をめどに全学部・学科を渋谷キャンパスへ集約することを発表。こうした改革の積み重ねが、一人一人の受験生や保護者の皆さまに共感いただき、進学先として選んでもらえたと受け止めています。
実践的な教育カリキュラムと高い就職実績
「社会連携」と「グローバル化」を柱とした教育により、社会で即戦力となる力を育成。その結果、2025年3月卒業生の就職率は98.4％という高い水準となっています。
・ 社会連携プログラム： ＜企業・組織との連携実績＞219件（2025年度実績）／924件（過去累計実績）、＜中高含む年間参加者数＞8,319人（2025年度延べ人数）
・ グローバル教育： ＜海外協定校・提携校＞24ヵ国・地域、69大学・学校 ※2026年3月時点
受験生に寄り添った「入試改革」の浸透
2025年度入試から、早期の合格発表や併願検定料割引制度の導入、英語外部試験利用方式の拡大など、受験生のニーズをくみとった入試改革を行いました。
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
経営企画部広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
メール：koho-ml@jissen.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■2026年度入試結果のポイント
• 志願者数が過去最多を更新： 一般選抜・共通テスト利用選抜の合計が14,290人（前年度より2,756人増加）。
• 2年連続の志願者数増： 2025年度に続き、多くの受験生に志願してもらいました。
• 女子大学志願者数 全国1位（2年連続）： 主要私立大学約100校の外部調査において、女子大トップという結果となりました。
• 実志願者数も増加： 総志願者数（併願を含む延べ人数）だけでなく、実志願者数も拡大。
■志願者数増加の背景
「進化する大学」としての学びの改革と2031年４月をめどに渋谷キャンパスに集約
本学は2024年度の「国際学部」「人間社会学部 社会デザイン学科」新設を皮切りに、2025年度「環境デザイン学部」、2026年度「食科学部」と、社会ニーズに合わせた学部改組による改革を３年連続で行っています。さらに、2031年4月をめどに全学部・学科を渋谷キャンパスへ集約することを発表。こうした改革の積み重ねが、一人一人の受験生や保護者の皆さまに共感いただき、進学先として選んでもらえたと受け止めています。
実践的な教育カリキュラムと高い就職実績
「社会連携」と「グローバル化」を柱とした教育により、社会で即戦力となる力を育成。その結果、2025年3月卒業生の就職率は98.4％という高い水準となっています。
・ 社会連携プログラム： ＜企業・組織との連携実績＞219件（2025年度実績）／924件（過去累計実績）、＜中高含む年間参加者数＞8,319人（2025年度延べ人数）
・ グローバル教育： ＜海外協定校・提携校＞24ヵ国・地域、69大学・学校 ※2026年3月時点
受験生に寄り添った「入試改革」の浸透
2025年度入試から、早期の合格発表や併願検定料割引制度の導入、英語外部試験利用方式の拡大など、受験生のニーズをくみとった入試改革を行いました。
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
経営企画部広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
メール：koho-ml@jissen.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/