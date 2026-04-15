幼少期に憧れた気持ちを思い出す、サンリオキャラクターズデザインのミニチュアサイズのキッズサンダルが、2026年4月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機に登場！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニキッズサンダル」(全5種／1回400円・税込)を2026年4月下旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売いたします。

■「サンリオキャラクターズ ミニキッズサンダル」(全5種)について

立体のお花が付いたキッズサンダルを、ミニチュア化したアイテムがカプセルトイ自販機に登場します。

中敷きがサンリオキャラクターズデザインで、各キャラクターによってボディの色が異なる本アイテムは、「ハローキティ」「リトルツインスターズ」「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」の全5種がラインアップ。パンプスのような造形やラメ入りのクリア素材、表面の凸凹とした花柄が、幼少期にキラキラと輝くサンダルに憧れていた気持ちを思い起こさせます。

付属のハンガーと一緒にお手持ちのミニチュアアイテムと並べて飾ったり、ボールチェーンを付けてポーチやバッグに付けたりするのもおすすめです。

■商品詳細ハローキティリトルツインスターズマイメロディシナモロールクロミハンガーとボールチェーン付き

商品名 ：サンリオキャラクターズ ミニキッズサンダル(全5種)

発売日 ：2026年4月下旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約45mm

素 材 ：PVC・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670358

■「ベネリック カプセルトイ」公式情報

カプセルを開ける瞬間、それは「お客さま」と「楽しい・おもしろい」が出会う時。

カプセルひとつひとつにたくさんの思いを込めて、お客さまとの出会いを大切に。

そんなモノづくりをしています。

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