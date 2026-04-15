サナースフェスト（高度選別見学会・テレハンドラー試乗会）のご案内 5月22日(金) 千葉県

株式会社サナース

欧州の先進的な産業用機械の提案・輸入販売・サービスを提供している株式会社サナース（本社：東京都品川区南大井、代表取締役社長：中川 大実、以下「当社」）は、2026年5月22日（金） 千葉県富津市のサナース ソーティングラボ（以下SSL）にて「サナースフェスト（高度選別見学会・テレハンドラー試乗会）」を開催いたします。

本年は2回目の開催となります。昨年はSSL開設初年度ながら、多くのお客様にご来場いただきました。本年も高度選別の重要な4つのプロセスである「４Sコンセプト」を実現した当社のテストセンター SSL を、デモンストレーションを通じてじっくりご覧いただけます。また昨年より取り扱いを開始した、フランス MANITOU（マニトウ）社のテレハンドラーを会場に用意しており、試乗していただくことが可能です。

サナースフェストは、5月20日（水）～5月22日（金）に東京ビッグサイトで開催されるNEW環境展に合わせて開催いたします。当社も出展いたしますが、サナースフェストではNEW環境展と同じタイミングで、展示会場ではお見せできない多数の機械を、より実際の現場に近い状態で一度にご確認いただけます。

当日は品川より送迎バスも用意しております。

また、SSLに設置している透過X線センサー搭載のコンビネーションソーター KSSのメーカーであるドイツ STEINERT(シュタイナート)社から担当者が来日します。当日は、海外事例等について質問いただくことも可能です。

試乗会を実施するテレハンドラーとは建設業・港湾荷役・林業・産廃処理など多くの業界で注目が高まっている作業機械で、欧州や豪州では現場に欠かせない機械として普及しています。伸縮式ブームの先端に様々なアタッチメントを取り付けて、荷物の運搬・揚重・高所作業など、1台で幅広い用途に対応可能です。

小型テレハンドラーMT625および中型テレハンドラーMT930をご用意しました。

開催概要

サナース ソーティング ラボ(SSL)とMANITOUテレハンドラー

日時：2026年5月22(金)

場所：サナース ソーティング ラボ(千葉県富津市新富79-1 )

午前の部 10:00 ~ 12:30 （送迎バス 8:30品川発）

午後の部 12:40 ~ 15:20 （送迎バス 11:30品川発）

※お車でのご来場も歓迎いたします。

予約制 : お申し込みフォーム(https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=68QBf9M9Aki95SV5n4_FgQ-z1T_pV3BIpiW0ZuWZnIpUMVowU1QzVUJXNFlVUjNZTldVVkI2RzRTTC4u)

お電話、メールでのお申し込みも承っています。

TEL： 03-6410-8623 メール ： info@sun-earth.jp

お申し込みフォームへ

サナース ソーティング ラボ SSLのご紹介

サナース ソーティング ラボ(SSL)(https://www.sun-earth.jp/about-us/ssl/)は金属スクラップ、ASR(自動車破砕残渣)、産業廃棄物、焼却灰などの選別機のデモ・テスト施設です。ドイツを中心とした欧州の優れた選別機メーカーの各種高性能選別機をご用意しております。サナースが推奨する４Sコンセプトを実現した設備です。

【サナース ４Sコンセプトとは】

Stream Management ラインに流す量を確実に定量に保ち、後段機器の安定稼働を図る

Screening 適切な粒度（大きさ）に選別し大きさを合わせることで、後段機器の能力を最大化する

Segregation 軽/重 磁性、２D/３D などの判定を行い物性ごとに選別し、高度選別精度を上げる

Sorting センサーを駆使した高度選別。高品質の再生資源を生産する

テレハンドラーのご紹介

MANITOU(マニトウ）社は、フランス発のテレハンドラーを中心とした産業機械メーカーです。 建設・農業・産業分野向けに、高い走破性と作業効率を備えた機械を 世界中で展開しています。 小型テレハンドラーMT625および中型テレハンドラーMT930をご用意しました。

＞MANITOUテレハンドラー(https://www.sun-earth.jp/products/telehandlers)

2026 NEW環境展 出展情報

日程 2026年5月20日（水）～ 2026年5月22日（金）

会場 東京ビッグサイト 東1・2・3・7・8ホール及び東1・2・3ホール屋外実演会場

時間 午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）

主催 日報ビジネス株式会社

株式会社サナース 出展ブース : 東７ホール ブース番号 D710

会社概要

会社名 ：株式会社サナース （https://www.sun-earth.jp/）

所在地 ：〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目26番2号 大森ベルポートB館3階

設立 ：2010年3月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 中川 大実

事業内容：産業廃棄物処理機器・林業機械・マテハン機等の輸入販売