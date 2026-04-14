マネーフォワード、株主優待制度を新設

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、投資家層の拡充および当社グループが提供するサービスへの理解深化を目的とした株主優待制度を新設します。株主優待制度では、100株以上を半年以上継続保有されている株主さまを対象に、当社グループが提供するお金の見える化サービス『マネーフォワード ME』プレミアムサービスクーポンなどを提供します。

■株主優待制度新設の背景

当社は「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを掲げ、すべての人の「お金の課題」を解決することを目指しています。このたび、日頃からの株主の皆さまの支援に感謝するとともに、個人投資家層の拡充を図る目的で株主優待制度を新設しました。金銭的な還元にとどまらず、家計や資産の見える化を支援する当社グループのサービスを実際にご利用いただくことで、当社の提供価値を体験いただきたいと考えています。

当社は本制度を通じて、個人投資家の皆さまに中長期的な視点で当社を応援していただく関係性の構築を目指すとともに、サービス利用を通じて株主の皆さまの人生がより豊かになる循環を創出してまいります。

■株主優待制度概要

株主優待は2026年5月31日を最初の基準日とし、原則として100株（1単元）以上を半年以上継続保有※1されている株主さまを対象とします。以後毎年5月末日および11月末日現在の株主名簿に記載の株主さまを対象となります。なお例外として、初回基準日である2026年5月末については、半年以上継続保有を問わず、500株以上を保有する株主さまに対して「お金のEXPO」の優待のみを提供いたします。

2026年11月末の基準日以降は、100株（1単元）以上を半年以上継続保有※1されている株主さまを対象に、保有株式数に応じた下記株主優待を提供いたします。さらに、2026年中に『マネーフォワード ME』のサービス内において、株主さま限定の「特別バッジ」を提供予定※2です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8962/table/1617_1_a693e534e1f4eb959bd281fe1a45d0d2.jpg?v=202604140951 ]

※1：2回連続で同一株主番号にて株主名簿に記載されていること。また、継続保有の判定においても、同一株主番号で2回連続して株主名簿に記載されていることを条件とします。証券会社の貸株サービスをご利用されている場合や、期中に売買を行い株主番号が変更となった場合は、継続保有の対象外となりますのでご留意ください。

※2：バッジ機能は、100株以上を保有いただいていることが条件となります。また、『マネーフォワード ME』アプリ版のみの機能となります。本機能の具体的な内容については、ご提供開始時に『マネーフォワード ME』内でご案内予定です。

※3：半年分（6ヶ月分）のクーポンとなります。その他、株主優待の詳細につきましては、今後対象の株主さまにご連絡します。

※4：半年分（6ヶ月分）のクーポンとなります。

＜優待の贈呈時期＞

年2回、基準日から約2ヶ月後に優待を贈呈します。ただし、「お金のEXPO」優待については、年1回、5月末日を基準日とする株主さまに対してのみ贈呈します。

・5月末日を基準日とする株主さま：7月頃に郵送予定

・11月末日を基準日とする株主さま：翌年2月上旬頃に発送する「定時株主総会招集通知」に同封予定

＜『マネーフォワード ME』株主さま限定の「特別バッジ」について＞

現在『マネーフォワード ME』では、家計管理や資産形成におけるユーザーの皆さまのさまざまなアクションや達成の証として「バッジ機能」を提供しています。この度の株主優待制度の新設に伴い、『マネーフォワード ME』内にて、株主の皆さま限定で付与される「特別バッジ」の開発を進めています。アプリでのユーザー体験を向上させるとともに、株主の皆さまが日々のサービス利用を通じて当社グループとの繋がりをより身近に感じられる新たな体験として提供してまいります。

＜「お金のEXPO」優待について＞

1.人気講演の先行お申し込み

毎年満席となる人気の講演を、1講演あたり2席まで一般公開に先駆けて優先的にご予約※5いただけます。

2.会場優先入場

株主さま専用の「特別レーン」よりスムーズにご入場いただけます。ご同伴者1名さままでご利用可能です。

3.株主さま専用のお土産

ご来場の記念としてお土産をお渡しします。

※5：応募者多数の場合は抽選となる場合がございます。

■お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』について

『マネーフォワード ME』は、誰でも簡単に続けられるお金の見える化サービスです。ご利用中の銀行や証券会社の口座・クレジットカードなどを自動でまとめ、家計簿を自動作成します。家計や資産を一元管理し、自分のお金の流れや資産の現状を把握することで、お金の不安をなくすための第一歩をサポートします。

・サービスURL：https://moneyforward.com/me

■「お金のEXPO」について

「お金のEXPO」は、マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードホーム株式会社が主催する、国内最大規模のお金のリアルイベントです。家計改善から資産形成といった幅広いトピックスについて、各分野の専門家や著名人、インフルエンサーをゲストにお迎えした様々なコンテンツを通して、1日しっかり学んで一生役立つ情報を提供します。なお、2026年は11月に東京都内で開催予定です。

■『マネーフォワード クラウド確定申告』について

『マネーフォワード クラウド確定申告』は、個人事業主のための確定申告作業をラクにするクラウド型確定申告ソフトです。青色申告や白色申告に対応。確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書など確定申告必要書類の自動作成が可能です。

・WEB版：https://biz.moneyforward.com/tax_return/

・アプリ版：https://app.adjust.com/5zeu7dr

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。