スタイリッシュなスケルトンデザインの本体にRyzen 7とRTX 5060を搭載 アプライドオリジナルモデル「Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-5554JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、スタイリッシュなスケルトンデザインの本体に「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 50シリーズ Laptop GPU」を搭載したゲーミングノートPC「Cyborg」シリーズよりの15.6インチ・144Hzディスプレイ、Ryzen 7、RTX 5060を搭載したアプライドオリジナルモデル「Cyborg-A15-AI-B2HWFKG-5554JP」を2026年4月18日（土）より順次販売開始いたします。

「Cyborg」シリーズは、高速駆動の滑らか表示ディスプレイと高い冷却性能を併せ持つゲーミングノートPCで、ゲームプレイはもちろん、クリエイティブ用途や日常利用まで幅広く対応する万能モデルです。

初心者から中級者のゲーマー、学生・社会人まで「性能 × デザイン × コストパフォーマンス」を求めるユーザーに最適な一台です。

【Cyborg A15 AI B2HWの主な特徴】

●RTX 50 シリーズ搭載で最新ゲームも快適に楽しめるAIゲーミングノートPC

「Cyborg A15 AI B2HW シリーズ」は、筐体の一部にスケルトン素材を採用した近未来的なデザインを特長としています。15.6インチのフルHD（1,920×1,080）・144Hzディスプレイを搭載し、FPS・アクションゲームなど動きの速いゲームでも滑らかな映像を楽しめます。約2.2kgの堅牢なボディは持ち運びにも対応し、ゲーミングから日常用途まで幅広く活躍します。

CPU には「AMD Ryzen(TM) 7 260」を採用し、ゲームプレイ、配信、動画編集など負荷の高い作業も快適にこなせます。GPUには「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU」を搭載し、DLSS とレイトレーシングにより美麗な映像表現と高フレームレートを実現。メインストリームゲーミングノートPCとして高いコストパフォーマンスを誇ります。

USB3.2 Gen1 Type-C（映像出力/USB PD 対応）、USB3.2 Gen1 Type-A、HDMI(TM)、さらに1Gbps 有線LAN を搭載。オンラインゲームで重要な安定した通信環境を確保でき、変換アダプタ不要で周辺機器の接続もスムーズです。

・Cyborg A15 AI B2HW シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Cyborg-A15-B2HWX

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

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