Dreame、ブランド初のスマートロック「Dreame Sakura Lock Vision Pro」を新発売。工事不要で後付け可能、AI指紋認証で超高速ロック解除、2Kカメラ、安全通知機能を搭載

Dreame Technology Japan株式会社

Dreame Technology は2026年4月10日（金）、ブランド初のスマートロック「Dreame Sakura Lock Vision Pro（ドリーミー サクラロック ビジョン プロ）」を発表し、販売を開始しました。既存の玄関ドアに工事不要で後付け設置できる本製品は、2K高解像度カメラ、赤外線ナイトビジョン、AI指紋認証、Wi-Fi直接接続機能を備え、住宅の防犯性と利便性の両立を図っています。ドアへの大がかりな工事が難しい賃貸住宅でも導入しやすい仕様であり、現代の日本の住環境に高度なセキュリティを提供します。

発売を記念した期間限定特別価格として、メーカー希望小売価格34,980円（税込）のところ、2026年4月30日（木）まで、約23％OFFの26,982円（税込）でご提供します。

「Dreame Sakura Lock Vision Pro」は、2Kビジョン、超高速ロック解除、シームレスな接続性、スマートホーム統合を特長とするプレミアム・スマートドアロックです。家庭や家族に、より直感的かつ安全に自宅を守る新しい方法を提供します。

日本の家庭のニーズに配慮して設計された本製品は、信頼性、鮮明さ、そして使いやすさを重視しています。2Kビジョンカメラは、鮮明で詳細な映像を撮影し、暗い環境でも訪問者をはっきりと識別できます。スマート検出は、不必要なアラートを減らしながら必要な通知を届けるのに役立ちます。Dreame公式のスマートホームアプリとのシームレスな接続により、自動夜間施錠から音声操作によるアクセスまで、日常のルーティンに組み込みやすくなります。

■製品の主な特長

1．2K高解像度カメラと赤外線ナイトビジョンを搭載

本製品は2K高解像度カメラを搭載し、来訪者や玄関前の状況を細部まで確認できます。赤外線ナイトビジョン機能により、夜間でも玄関周辺の映像記録が可能です。2Kビジョンモニタリングにより、昼夜を問わず訪問者を明確に検知します。

人物の滞在を自動検知すると録画を開始し、外出時の見守りにも対応します。また、3日間の無料クラウド循環保存に対応しており、必要に応じて有料プランも利用できます。

2．クイック15分インストールー工事不要の後付け設置

既存の玄関ドアに穴あけ不要で設置でき、取り付け目安時間は約15分です。で、工事不要の後付けに対応します。調整式アダプターにより、多様なサムターン形状に対応します。賃貸住宅や民泊施設などでも導入しやすい仕様です。95％以上の主流ロックタイプに対応しており、多くの場合、鍵交換も不要。

３．ご希望の方法でロック解除。オートロックで閉め忘れにも対応

解錠方法は、指紋認証、パスコード（暗証番号）、Bluetooth、リモコン、アプリによる遠隔操作、音声操作（Alexa／Google Home）に対応しています。外出先からアプリで施錠状態の確認や通知の受信も可能です。ドアが完全に閉まったことを検知するとオートロック機能が働き、鍵の閉め忘れを防ぎます。また、「SafeGuard安全システム」により、ドアの閉め忘れ、暗証番号の連続誤入力、非常警報、キーパッドの電池残量低下（25％未満）、本体の電池残量低下（10％未満）などを通知し、日常の防犯対策を支援します。

4．超高速ロック解除ーAI指紋認証により、スムーズな解錠を実現

AI学習型の指紋認証機能を採用し、認識率は最大99.9％、解錠速度は約0.5秒としています。使用を重ねることで指紋データを学習し、認識精度の向上を図ります。あわせて、高速解錠アルゴリズム「TurboForce」と高トルクモーターを組み合わせることで、日常利用における快適な操作性を追求しました。

※認識率・解錠速度は使用環境により異なる場合があります。

5．Wi-Fiダイレクト接続に対応

Wi-Fi DirectLinkで自宅のWi-Fi直接接続できるため、専用の中継機器を新たに用意することなく利用を開始できます。

■製品概要

■企業Dreame Technologyについて

- 製品名：Dreame Sakura Lock Vision Pro（ドリーミー サクラロックビジョンプロ）- 発売日：2026年4月10日（金）- メーカー希望小売価格：34,980円（税込）⇒ 期間限定特別価格：26,982円（税込）（※2026年4月30日（木）23:59 まで）- 公式オンライン販売（メーカー直販）Dreame公式Amazonショップ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLZKKT52- 防犯対策助成制度について防犯対策を目的とした機器導入にあたっては、自治体が実施する助成制度の対象となる場合があります。カメラ設置や鍵交換などに関する費用の一部が補助されるケースもありますが、制度の有無、対象条件、申請期間は自治体によって異なります。詳細は各自治体の公式情報をご確認ください。

Dreame Technologyは、デジタルモーター、流体力学、SLAMアルゴリズムなどの先端技術を核に、ロボット掃除機、水拭き掃除機、スティック型コードレス掃除機、ドライヤーなどのスマート家電を展開しています。2017年の創業以来、「夢を駆動する、次世代テクノロジー」を掲げ、世界100以上の国と地域で事業を拡大しています。

社員の7割以上が研究開発に従事し、年間売上の約7％を研究開発に投資。出願済特許は累計約10,000件（2025年6月時点）に達しています。

これからもDreameは、テクノロジーで日常をより快適に、より楽しく。小さな不便を解消し、毎日の暮らしに寄り添うスマート家電を届けてまいります。

■公式サイト・公式ストア・SNS

公式日本語サイト：https://www.dreametech.jp/

公式LINE：https://lin.ee/dHVByPZ

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dreamejapan

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreametech_japanAmazon

公式ストア：https://amzn.to/4fMv9l6

Dreame楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dreame-shop/

Dreame公式ヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dreame/

【Dreameアフターサービス】

●窓口：Dreameサポートセンター

●電話番号：050-5050-8170（フリーダイヤル）

●受付時間：9:00～18:00(年中無休)

●メール：support.jp@dreame.tech ※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。