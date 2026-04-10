『製造工程ごとの“わずかな寸法ズレ・歪み”を見逃し、手戻り多発…その原因、特定できていますか？』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/ametek-20260421/M1D
■不具合の原因が分からない…“工程ごとの変化が見えていない”現場の実態
製造現場では、各工程で生じるわずかな寸法ズレや歪みが蓄積し、最終的に不具合として表面化するケースが少なくありません。
しかし、工程ごとの変化がデータとして記録されていないため、「どの工程で問題が発生したのか分からない」という状況に陥りがちです。
結果として原因特定に時間がかかり、手戻りや再作業によるコスト増加を招いています。
■なぜ見えないのか？属人化した検査が原因特定を難しくする
こうした「原因が分からない」状態の背景には、経験や勘に依存した属人的な検査体制があります。
判断基準が個人に依存しているため、工程ごとの微細な変化が定量的に蓄積されず、結果として不具合の発生箇所を正確に追えません。
さらに、技術継承が進まないことで、品質のばらつきや見逃しといったリスクも年々高まっています。
■3Dスキャナーで実現する“工程ごとの変化の見える化”
本セミナーでは、3Dスキャナーを活用し、製造物の形状を高精度にデータ化することで、各工程における変化を可視化する手法をご紹介します。
工程ごとに測定・記録を行うことで、不具合の発生箇所を迅速に特定し、手戻りの未然防止を実現します。
さらに、測定データの蓄積により、品質の標準化やトレーサビリティの確保、将来的なAI活用まで見据えた“データドリブンな品質管理”への転換を支援します。
■主催・共催
アメテック株式会社 ファロー・クレアフォーム事業部
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/ametek-20260421/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]