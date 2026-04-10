【Re:EDIT（リエディ）】ブランド誕生11周年を記念し、モデル・佐田真由美さんとのスペシャルタイアップが実現

株式会社ネオグラフィック

株式会社ネオグラフィック（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：工藤 正樹）が展開する30代～40代女性向けファッションブランド「Re:EDIT（リエディ）」は、ブランド創設11周年を記念して、女優佐田真由美さんにRe:EDITの最新アイテムを着用いただきました。

Re:EDIT 11th Anniversary

皆様の温かい笑顔と日々の装いに寄り添いながら、ネオグラフィックは創業20年、Re:EDITは誕生から11年という大切な節目を迎えることができました。

一緒に歩んでくださったすべての皆様へ、あふれるほどの感謝と愛を込めて。

Re:EDITはこれからも「私らしく、しなやかに生きる」大人の女性たちと共に歩んでまいります。

今年のスペシャルミューズには、自然体な美しさが魅力の佐田真由美さんをお迎えしました。

纏うだけで少し自信が持てる。日常がもっとドラマティックになる。

たくさんの感謝を込めて、Re:EDITが提案する「大人の余裕とエレガンス」をお届けします。

特設ページはこちら :https://reedit.jp/pages/tieup-satamayumi?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410pr特設ページはこちら :https://reedit.jp/pages/tieup-satamayumi?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=20260410pr

佐田真由美（Mayumi Sada）

3歳からモデル活動を開始。

10代では雑誌『ViVi』でカリスマ的人気を博し、ファッションリーダーとして同世代の女性から圧倒的な支持を得る。

その後、女優として映画やドラマにも出演。

二児の母でもあり、2017年にはベストマザー賞（文化部門）を受賞。

SNSで発信される、ファッションから料理まで多岐にわたるライフスタイルが、幅広い年齢層の女性から共感を集めている。

Instagram：https://www.instagram.com/sadamayumi