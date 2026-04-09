ホテルアルティア鳥羽 8月1日「鳥羽オーシャンリゾート」へリブランド オールインクルーシブホテルへ進化

ホテルアルティア鳥羽（所在地：三重県鳥羽市、支配人：濱田智也、以下当ホテル）は、2026年8月1日（土）（予定）に「鳥羽オーシャンリゾート」にリブランドし、オールインクルーシブホテルへ生まれ変わります。全室オーシャンビューの景観を活かしながら、館内で滞在が完結する体験価値を提供いたします。

なお、2026年5月7日（木）をもって改装工事に伴う一時休館を予定しており、34年の歴史への感謝を込め、休館前の2026年4月1日（水）から4月30日（木）までの期間限定で特別宿泊プラン「ありがとうプラン」をご提供しています。





■館内完結型オールインクルーシブホテルへ進化し、リブランドオープン

1992年の開業以来、当ホテルは地中海をモチーフとした外観と鳥羽の海を望むロケーションを備え、多くのお客様にご利用いただいてまいりました。小高い丘の上に位置する立地から望む海景やゆとりある客室空間とともに、長年親しまれてきました。これらの資産を継承しながら、全室オーシャンビューの景観を活かし、滞在価値そのものを刷新いたします。

新たな施設では、地域文化や自然を活かした体験を取り入れ、「泊まる以上の価値」を創出するとともに、飲食やラウンジサービス、館内アクティビティを含むオールインクルーシブスタイルへ転換します。天候に左右されず館内で滞在が完結する、自由度の高いリゾート体験を提供いたします。

■伊勢志摩の魅力を凝縮した『ありがとうプラン』で感謝を形に

34年にわたり支えていただいたお客様への感謝の気持ちを形に、1ヶ月間限定で特別宿泊プランをご用意いたしました。全室オーシャンビューの客室で過ごす特別な時間とともに、当ホテルならではの魅力を凝縮した滞在をご提供いたします。客室にはスパークリングワインをご用意し、鳥羽の海景を眺めながら特別な時間をお楽しみいただけます。ご夕食は和食会席3種または洋食フルコース2種類から選択でき、伊勢海老や黒毛和牛、伊勢湾産天然真鯛など伊勢志摩の食材をご堪能いただけます。

【4月限定】伊勢志摩の魅力を凝縮した『ありがとうプラン』概要

【期間】2026年4月1日（水）～ 4月30日（木）

【料金】1泊2食付き 13,870円～（消費税込）

【ご予約・お問い合わせ】

公式サイトhttps://iconia.co.jp/hotel-izumigo-hotel-altia-toba-mie









■支配人：濱田智也よりメッセージ

当ホテルは34年にわたり、多くのお客様に支えられてまいりました。一時休館前の期間において、これまでの感謝の想いを込めた「ありがとうプラン」をご用意しております。スタッフ一同、これまで以上のおもてなしでお迎えするとともに、新たに誕生する施設においても、より価値ある滞在体験を提供できるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

―「ホテルアルティア鳥羽」概要 -





ホテルアルティア鳥羽は、三重県鳥羽市・安楽島町の高台に位置するリゾートホテルです。地中海を思わせる南欧風の外観と、全室オーシャンビューの客室が特徴で、鳥羽の海を望む開放的なロケーションを活かした滞在体験を提供しています。伊勢志摩の海の幸を取り入れた料理や、ゆとりある客室空間により、幅広い層に支持されてきました。観光拠点としても利便性が高く、伊勢神宮や鳥羽水族館など周辺観光とあわせた滞在もお楽しみいただけます。

■名称：ホテルアルティア鳥羽

■住所：三重県鳥羽市安楽島町1061-9

■TEL：0599-25-7711

■客室数：72室

■チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00

■レストラン：館内レストラン（和食・洋食コース）

■付帯施設：温泉大浴場、露天風呂、売店 ほか

■アクセス：近鉄・JR「鳥羽駅」より車で約10分

■公式サイト：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-hotel-altia-toba-mie

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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