DJIカメラの映像をその場で1本にまとめる『はじめてのDJI Mimo編集ワークショップ』を4月25日（土）に虎ノ門で開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンや映像制作機器を取り扱う株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2026年4月25日（土）にDJI認定ストア 東京虎ノ門で「はじめてのDJI Mimo編集ワークショップ」を開催いたします。

セキドオンラインストアまたはDJI認定ストア 東京虎ノ門で対象製品をご購入いただいたお客様を対象に、初期設定から撮影、DJI Mimoアプリを使った編集までをサポートします。購入後につまずきやすい初期設定や撮影の基本、編集の流れを、少人数制で順を追ってご案内します。DJIカメラを購入したものの使いこなせていない方や、撮影から編集までを一通り身につけたい方におすすめのワークショップです。インストラクターが順を追ってレクチャーするため、初めての方も参加しやすい内容です。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制／各回先着10名）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191241869

［メディア関係者の皆さまへ｜動画編集ワークショップの取材が可能です］

当日は、DJI Mimoを使った編集デモの撮影や、担当者へのインタビューが可能です。ご取材・記事化をご希望の方は、媒体名、撮影希望内容、インタビュー希望内容をお問い合わせフォームよりお知らせください。

購入者限定の設定・撮影・編集サポートイベント in DJI認定ストア 東京虎ノ門

本ワークショップは、セキドオンラインストアまたはDJI認定ストア 東京虎ノ門で対象製品をご購入いただいた方のうち、撮影した映像の編集方法が分からない方や、動画制作に興味はあるものの難しそうだと感じている方に向けた購入者限定イベントです。DJI Mimoアプリを使い、撮影した映像をその場で1本の動画にまとめるまでの流れを、少人数制で案内します。

当日は、アプリのダウンロードと初期設定、製品紹介、撮影テクニック講座、実機を使った撮影体験、編集体験を一連の流れで実施します。撮るだけで終わらせず、映像を1本の動画としてまとめるための基礎を半日で学べる内容です。動画編集が初めての方でも、会場スタッフが操作をサポートするため、安心して参加できます。ゴールデンウィークの外出や旅行、日常の記録をVlogとして残したい方に適した内容です。

はじめてのMimo編集ワークショップ in 虎ノ門 開催概要

開催日： 2026年 4月25日（土）

時間 ： 午前の部 11時00分～13時30分（受付：10時50分～）

午後の部 15時00分～17時30分（受付：14時50分～）

会場 ： DJI認定ストア 東京虎ノ門

〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35番5号 荒川ビル

対象者： セキドオンラインストアまたはDJI認定ストア東京虎ノ門で対象製品をご購入いただいた方

・動画制作に興味がある方

・カメラやスマートフォンジンバルで撮影した動画を、手軽に編集したい方

※セキド以外で購入した製品は対象外です。

対象製品： DJI Osmo Pocket 3

DJI Osmo Action 6

DJI Osmo Action 5 Pro

DJI Osmo Action 4

DJI Osmo 360

DJI Osmo Nano

DJI Osmo Mobile 8

DJI Osmo Mobile 7

DJI Osmo Mobile 7P

定員 ： 各回先着10名

参加費： 無料

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前登録制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191241869

参加をご希望の方は、お早めにお申込ください。

ドローン・カメラ製品の無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、ドローンやカメラ製品の活用方法をより多くの方に知っていただくため、無料セミナーやイベントを定期的に開催しています。製品の使い方や撮影、業務活用のヒントを学べる内容を、オンラインや全国各地でご案内しています。ご興味のあるテーマがございましたら、ぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?pid=188076327

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。

これまでに1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催し、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836

FAX：03-5843-7837

受付時間：平日11:00～17:00