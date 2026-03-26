ヴァイオリニスト・石田泰尚率いる「石田組」

音楽都市こおりやま に、いよいよ４月５日(日)初参上！！

当日ご来場者様の中から抽選5名様に 組員全員のサインが入った石田組Tシャツをプレゼント！

郡山市イメージキャラクター がくとくんとおんぷちゃんも参戦！

クラシック音楽の枠を超えた、圧巻のライブパフォーマンスで注目を集める弦楽合奏団「石田組」。

いよいよ来週４月５日（日）、音楽都市こおりやまに初上陸！





郡山市イメージキャラクター がくとくん と おんぷちゃん



神奈川フィルハーモニー管弦楽団および京都市交響楽団でコンサートマスターを務めるヴァイオリニスト・石田泰尚（いしだ やすなお）が、2014年に企画・結成した「石田組」は、公演ごとに全国からトッププレイヤーを招集して編成される、一期一会の弦楽合奏団です。ジャンルの壁を越えた大胆な選曲と、真剣勝負の熱量あふれる演奏で、クラシックファンはもちろん、幅広い音楽ファンから高い支持を得ています。

今回初上陸となる郡山公演では、公演当日に音楽のまち“楽都”郡山市のイメージキャラクター、がくとくんとおんぷちゃんが応援に駆けつけてくれることが決定しました！

さらに、開催を記念して、当日ご来場いただいたお客様の中から抽選で５名様に組員全員のサインが入ったTシャツをプレゼントする特別企画も開催します。どうぞお楽しみに！

「石田組」は2024年11月には日本武道館公演を開催し、満員となる8,300人を動員。その後も勢いは衰えず、2025年にはアルバム『石田組 結成10周年記念2024・春』が第39回日本ゴールドディスク大賞 インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。2026年は10月11日の大阪城ホール公演を含めて、全国44会場、総動員数8万人超という過去最大規模で全国ツアーを開催中。

ぜひ、この機会に石田組の“弦の真剣勝負”を、会場で体感してください！





＜公演概要＞

石田組 コンサートツアー2026 郡山公演

日時：4月5日（日）15:00開演

会場：けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール

【出演】

ソロ・ヴァイオリン：石田泰尚

1st ヴァイオリン：佐久間聡一、林周雅

2nd ヴァイオリン：直江智沙子、山本翔平、桜田悟

ヴィオラ：叶澤尚子、萩谷金太郎、古屋聡見

チェロ：西谷牧人、奥泉貴圭、大宮理人

コントラバス：米長幸一

【演奏予定曲目】

グリーグ：ホルベルク組曲op.40

ホルスト：セントポール組曲op.29-2

ファリャ(松岡あさひ編曲)：火祭りの踊り

バルトーク(ウィルナー編曲)：ルーマニア民俗舞曲

E.バーンスタイン(近藤和明編曲)：荒野の七人

モリコーネ(近藤和明編曲)：ニュー・シネマ・パラダイス

レッド・ツェッペリン(近藤和明編曲)：移民の歌

レッド・ツェッペリン(松岡あさひ編曲)：天国への階段

ディープ・パープル(近藤和明編曲)：紫の炎

【チケット料金（税込・全席指定）】

S席：6,900円、A席：5,900円、B席：4,900円、U25学生当日引換券：2,900円

【チケット販売先】

けんしん郡山文化センター／うすい百貨店

ローソンチケット [Lコード：22790] https://l-tike.com/classic/mevent/?mid=731500

イープラス https://eplus.jp/sf/word/0000073586

チケットぴあ https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2548736&rlsCd=001&lotRlsCd=

※未就学児入場不可

※お一人様6枚まで購入可能

※チケットはお一人様1枚必要

※出演者、プログラム変更によるチケットの払い戻しは行いません。

※開演に遅れますと劇場内にご入場いただけない時間帯がございます。

※学生当日引換券ー対象年齢25歳以下。当日、開場時間より会場にて座席指定券と引換え。学生証をご提示いただきます。座席はお選びいただけません。

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

※車椅子でご来場のお客様は、S席のチケットをご購入のうえ、お手数ですが公演前にキョードー東北までご連絡ください。

※ご不明な点があれば、こちらのよくある質問（https://www.kyodo-tohoku.com/faq/）をご覧ください。

※チケット購入に関する詳細は、チケット購入方法（https://www.kyodo-tohoku.com/ticket_guide/）をご確認ください。

公式HP：https://ishida-gumi.jp

お問い合わせ先：キョードー東北 022-217-7788 平日:13:00～16:00 / 土:10:00～12:00（日祝は休み）

＜最新リリース情報＞





石田組 2025・冬 [SHM-CD]

特典DVD付：2024年11月10日に行われた日本武道館公演の舞台裏映像などをたっぷり収録。

大阪城ホール公演(2026/10/11)、最速先行予約（抽選）の応募券封入

発売日：2025年12月24日

価格：5,000円（税込）

品番：UCCS-1420

詳細→https://www.universal-music.co.jp/ishida-gumi/





＜石田組＞

ヴァイオリニスト⽯⽥泰尚の呼びかけにより 2014 年に結成された弦楽合奏団。プログラムによって様々な編成で演奏するスタイルをとっており、メンバーは石田が信頼を置いている首都圏の第一線で活躍するオーケストラメンバーを中心に公演ごとに組員が招集される。クラシックから映画⾳楽、ロック・ナンバーまでジャンルを超えた名曲が毎回違うメンバーにより熱演される⽯⽥組のコンサートは、まさに⼀期⼀会の⾳楽との出会いを味わうことができると全国各地で⼤⼈気。2023 年 8 ⽉のサントリーホール公演は追加公演含む 1 ⽇ 2 公演が即完。さらに追加された公演も完売し 2 ⽇間でのべ 6000⼈超という、クラシックでは異例の動員数を記録。結成10周年イヤーの2024 年 11 ⽉ 10 ⽇に念願の⽇本武道館公演にて 8300 ⼈の満員の観客を熱狂させた。2025年12月にはニューアルバム『石田組2025・冬』をリリース。2026年10月11日に大阪城ホール公演を行う。

＜石田泰尚（いしだ・やすなお）プロフィール＞

神奈川県出身。国立音楽大学を首席で卒業、同時に矢田部賞受賞。新星日本交響楽団コンサートマスターを経て、2001年神奈川フィルハーモニー管弦楽団ソロ・コンサートマスターに就任。以来“神奈川フィルの顔”となり現在は首席ソロ・コンサートマスターとしてその重責を担っている。これまでに神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞を受賞。2020年4月より京都市交響楽団特別客演コンサートマスター(2025年4月よりソロコンサートマスター)を兼任。2025年4月より横浜みなとみらいホール「プロデューサー in レジデンス」第3代プロデューサーに就任。使用楽器は 1690 年製 G.Tononi、 1726 年製 M.Goffriller。