小顔矯正専門サロン「MIRAI小顔」(運営：株式会社MIRAI小顔、本社：東京都)は、2026年4月に心斎橋店が3周年を迎えるにあたり、日頃のご愛顧への感謝を込めて、大阪3店舗(心斎橋店・天王寺店・天満橋店)において「3周年感謝キャンペーン」を実施します。通常20,900円(90分)の施術が、新規のお客様限定・おひとり様1回に限り1,000円で体験いただけます。各店舗先着33名様限定・2026年4月30日までの期間限定です。





首肩こり筋膜リリース付き究極小顔矯正





【3周年記念 特別価格】

通常 20,900円 → 初回体験 1,000円(90分)

90分の全力施術を、約19,900円お得に体験。

※新規・おひとり様1回限り／各店舗先着33名様限定／2026年4月30日まで









■ 心斎橋3周年によせて

2023年4月に開業したMIRAI小顔 心斎橋店は、「本当に変わる小顔矯正」を求める関西の方々に支えられ、2026年4月に3周年を迎えます。コルギ・韓国マシン・ハーブピーリングが集積する心斎橋という激戦エリアで、「素材×機器×手技」の三重アプローチが多くのお客様に選ばれ続けてきました。

3周年を機に、心斎橋店だけでなく天王寺・天満橋の大阪3店舗で、これまで支えてくださったお客様への感謝と、まだMIRAI小顔を知らない方への最大限のご招待として、今回の特別キャンペーンを実施します。









■ キャンペーン概要

キャンペーン名： MIRAI小顔 心斎橋3周年 大阪感謝キャンペーン

期間 ： 2026年3月下旬～4月30日(各店舗先着33名様に達し次第終了)

対象店舗 ： 心斎橋店・天王寺店・天満橋店(大阪3店舗)

特別価格 ： 通常20,900円 → 初回1,000円(90分施術)

条件 ： 新規のお客様限定・おひとり様1回限り・各店舗先着33名様

内容 ： 小顔矯正＋美肌ケアの90分フルコース

予約方法 ： 各店舗の予約リンクより(下記参照)









■ 各店舗 キャンペーン予約リンク

心斎橋店： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000637192

天満橋店： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000677676

天王寺店： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000706530

※先着33名様に達し次第、受付を終了いたします。お早めにご予約ください。









■ MIRAI小顔が大阪で選ばれ続ける3つの理由

【(1) 顔の深部筋に届く「特許波形」の電気刺激】

MIRAI小顔が使用する医療機器には、特許を取得した特殊波形が搭載されています。通常の電気刺激では届かない顔の深部筋に直接アプローチし、筋肉が「小顔の位置」を記憶することでリバウンドしにくい状態をつくります。首・肩・頭皮にも使用可能で、体の不調と顔のたるみを同時にケアできます。

【(2) 真皮まで届く「薬針クリーム」による美肌ケア】

韓国特許を取得した極微細ハーブ結晶(薬針)が、コラーゲン・ペプチド・エラスチン・ヒアルロン酸・ポリカサライドの5成分を真皮層へ直接届けます。スキンケアでは届かない「肌の内側から変わる」実感を1回から体感いただけます。

【(3) 専門歴14年のセラピストによる骨格矯正×機器×手技の「三重アプローチ」】

オールハンドの骨格矯正・医療分野の技術をベースにした美顔器・薬針クリームを組み合わせた独自アプローチが、1回から実感できる変化と継続による定着を両立。コルギや韓国マシン・ハーブピーリング単独では変わらなかった方にこそ体感いただきたい施術です。









■ 対象店舗一覧

心斎橋店：大阪府大阪市中央区 ／ 地下鉄 心斎橋駅 徒歩圏内

予約： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000637192

天王寺店：大阪府大阪市天王寺区 ／ JR・地下鉄 天王寺駅 徒歩圏内

予約： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000706530

天満橋店：大阪府大阪市中央区 ／ 地下鉄 天満橋駅 徒歩圏内

予約： http://b.hpr.jp/kr/hp/H000677676









■ MIRAI小顔について

MIRAI小顔は、東京発・全国20店舗を展開する小顔矯正専門サロンです。「素材×機器×手技」の三重アプローチを軸に、リバウンドしない小顔と肌の内側から変わる美肌ケアを同時に提供しています。専門歴14年以上のセラピストが在籍し、一人ひとりの骨格・筋肉の状態に合わせたオーダーメイドの施術を行っています。東京・大阪・名古屋・広島・札幌・岡山など全国主要都市に展開中。









※本リリースに掲載の情報は発表時点のものです。内容は予告なく変更となる場合があります。