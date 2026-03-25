毎年人気のさっぱりとした味わいと爽やかな香りがひと口で広がる、“季節の変わりそば”『紫蘇そば』を４月１４日（火）から販売開始

毎年人気のさっぱりとした味わいと爽やかな香りがひと口で広がる、“季節の変わりそば”『紫蘇そば』を４月１４日（火）から販売開始