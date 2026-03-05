【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】が2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「EEAT」をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343304/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「EEAT」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
今回の動画では、
「SEOをやるとLLMO・AIO対策にもなる施策」として
EEAT（E-E-A-T）の強化について解説します。
Googleの検索品質評価ガイドラインで重要視される
E-E-A-T（Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness）は、
SEOだけでなく、生成AI時代の
LLMO（Large Language Model Optimization）や
AIO（AI Optimization）にも直結する重要な評価軸です。
AIは単なるキーワードではなく、
「この会社は何の専門家か？」
「実績はあるか？」
「第三者から評価されているか？」
「信頼できる情報源か？」
という エンティティ評価で判断しています。
つまり
EEATを強化すること = AIに推薦されるエンティティになること
SEO対策を正しく行えば、
自然と LLMO / AIO対策にもなる理由を解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
====================================
0:00 オープニング
0:45 EEATの強化施策
1:34 Experience（経験）を強化する方法
1:52 Expertise（専門性）を強化する方法
2:19 Authoritativeness（権威性）を強化する方法
2:27 Trustworthiness（信頼性）を強化する方法
3:24 EEATがどのようにLLMOやAIOにつながるのか
4:55まとめ
====================================
【関連動画】
■構造化データ
● 「構造化データ」SEOをやるとLLMO/AIOになる施策【2026年SEO最新版】
■エンティティSEO
● 「エンティティSEO」SEOをやるとLLMO/AIOになる施策【2026年SEO最新版】
■2026SEOはこうなる
● 【SEOの現在と未来】2026SEOはこうなる
━━━━━━━━━━━━━━━━
???? 無料プレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━
????「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
????「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
━━━━━━━━━━━━━━━━
???? 無料SEO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
東京SEOメーカーでは、毎月5社様限定で
エンティティ設計・構造設計診断を実施しています。
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
/ @tokyoseomaker
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室のご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。最近では、AIO,LLMO対策の研究とサポートも開始しており、SEO書籍5冊、海外SEO書籍1冊、LLMO書籍1冊の刊行実績がございます。
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年最新SEOをやるとLLMO/AIOにもなる施策「EEAT」をYouTubeチャンネルにて公開しました。
今回の動画では、
「SEOをやるとLLMO・AIO対策にもなる施策」として
EEAT（E-E-A-T）の強化について解説します。
Googleの検索品質評価ガイドラインで重要視される
E-E-A-T（Experience / Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness）は、
SEOだけでなく、生成AI時代の
LLMO（Large Language Model Optimization）や
AIO（AI Optimization）にも直結する重要な評価軸です。
AIは単なるキーワードではなく、
「この会社は何の専門家か？」
「実績はあるか？」
「第三者から評価されているか？」
「信頼できる情報源か？」
という エンティティ評価で判断しています。
つまり
EEATを強化すること = AIに推薦されるエンティティになること
SEO対策を正しく行えば、
自然と LLMO / AIO対策にもなる理由を解説しています。
ぜひ最後までご覧ください。
▼目次
====================================
0:00 オープニング
0:45 EEATの強化施策
1:34 Experience（経験）を強化する方法
1:52 Expertise（専門性）を強化する方法
2:19 Authoritativeness（権威性）を強化する方法
2:27 Trustworthiness（信頼性）を強化する方法
3:24 EEATがどのようにLLMOやAIOにつながるのか
4:55まとめ
====================================
【関連動画】
■構造化データ
● 「構造化データ」SEOをやるとLLMO/AIOになる施策【2026年SEO最新版】
■エンティティSEO
● 「エンティティSEO」SEOをやるとLLMO/AIOになる施策【2026年SEO最新版】
■2026SEOはこうなる
● 【SEOの現在と未来】2026SEOはこうなる
━━━━━━━━━━━━━━━━
???? 無料プレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━
????「海外SEO成功メソッド」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-kaigaiseo/
????「2026LLMOはこうする」書籍無料プレゼント
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
━━━━━━━━━━━━━━━━
???? 無料SEO診断
https://www.switchitmaker2.com/seo-free-diagnosis/
東京SEOメーカーでは、毎月5社様限定で
エンティティ設計・構造設計診断を実施しています。
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
/ @tokyoseomaker
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
■東京SEOメーカーAIO戦略室のご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。最近では、AIO,LLMO対策の研究とサポートも開始しており、SEO書籍5冊、海外SEO書籍1冊、LLMO書籍1冊の刊行実績がございます。