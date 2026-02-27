あひるのまーは、2ndアルバム『織り紙で彩る物語』のリリースを実現するため、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」でプロジェクトを立ち上げました。目標金額30万円に向け、4月のニューアルバムリリース予定日に向けた製作を進めています。

背景：発達特性のある子どもたちとの関わりから生まれた楽曲

あひるのまーは愛媛県を中心に、TikTokでのライブ配信やリアルライブを通じて音楽活動を継続してきました。前作リリースから5年が経過する間、実務現場での経験を積みながら音楽制作を続けてきました。特に発達特性を持つ子どもたちとの関わりに注力し、その独創的で色彩豊かな感性に触発された楽曲制作に取り組んできました。このプロジェクトのリード曲「織り紙」は、子どもたちとの関わりの中で生まれた代表作となります。親の発達支援活動の現場では、個性を尊重し多様性を認める環境づくりが重視されており、本楽曲はそうした現場の想いを音楽で表現する取り組みとなっています。現在のクラウドファンディングは、35,000円の支援を6名から受け、目標金額の約12%の達成状況となっており、募集終了まで約32日を残しています。プロジェクトはAll-in方式を採用しており、目標未達の場合でもリターン配送の実行が約束されています。

特長：多様性と包摂性を音楽で表現

今回のアルバムに収録される6曲は、既存のライブやSNS配信で親しまれている楽曲を、プロレベルのレコーディングとアレンジで生まれ変わらせるものです。磨き上げられた新しい音響表現が提供されます。リード曲「織り紙」は、発達特性を持つ子どもたちの色彩豊かで独創的な感性に触発された楽曲です。「みんな違っていい。そのままで美しいんだ」というメッセージを込めており、社会的包摂性と多様性を音楽で表現する取り組みとなっています。子どもたち一人ひとりの個性が尊重される社会の実現を目指す価値観が反映されています。プロジェクトのスケジュールは、3月からレコーディング開始、4月のニューアルバムリリース、5月からのリターン配送という段階を踏んで進行します。支援金の使途は、リターン仕入れ費、レコーディング費、プレス費に充てられ、目標超過分は運営費に回される予定です。リターン内容は1,000円の応援プランから10,000円の限定プランまで幅広く用意されており、アルバム本体に加えて直筆サイン、歌詞ブックレットへの名前記載、感謝動画、スタジオライブ体験などが選択肢として提供されています。特にスタジオライブプランは松山市内限定で、2曲までのリクエスト対応が可能となっています。支援層は既存ファンから新規層まで広がりを見せており、多様なニーズに応える充実したリターン構成により、さらなる支援者拡大が期待されています。

概要

プロジェクト名：2ndアルバム『織り紙で彩る物語』をリリースしたい。目標金額：300,000円現在の支援状況：35,000円（支援者6名）募集期限：残り約32日アルバムリリース予定日：4月リターン配送予定時期：5月～リターン選択肢：1,000円～10,000円の7プラン対応可能地域：松山市内（スタジオライブプランのみ）参考URL：https://campfire.jp/projects/detail/織り紙で彩る物語---