【京都産業大学】卒業生70名超と内定者が後輩の就職活動を全面サポート！「就活祭2026」および合同企業セミナーを開催
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、内定を獲得した4年次生の有志団体（学生就職アドバイザー）※と卒業生が協力して企画した「就活祭2026」を、2月7日（土）に神山ホールで開催しました。OB・OG訪問会や模擬面接、自己分析講座など多彩なプログラムを実施し、当日は800名を超える学生が就職活動への理解を深めました。あわせて2月10日（火）〜12日（木）には193社が来場する本学主催の合同企業セミナーも実施しました。
「就活祭」は、今年で24回目を迎える京都産業大学の恒例進路・就職支援イベントです。進路が決定した4年次生が中心となって運営し、内定者としての経験を生かして、自己分析の方法や模擬面接、業界理解のポイントなどを後輩に向けて丁寧にアドバイスしました。
当日は、全国の優良企業や官公庁で活躍する70名以上の卒業生が来場し、OB・OG訪問会も実施しました。参加学生は、働き方や職場環境、就職活動の経験談などを直接聞くことができ、具体的なキャリアのイメージを深める時間となりました。また、身だしなみ講座、業界トレンド紹介、公務員志望者向け筆記模試、就活失敗談の共有など、多面的に就職活動をサポートするプログラムも充実していました。参加した学生からは、「内定者の実体験を直接聞くことができ、モチベーションの向上に繋がった」「卒業生との対話が貴重だった」などの声が寄せられ、高い満足度がうかがえました。
2月10日（火）〜12日（木）に開催した合同企業セミナーでは193社が来場し、学生は企業担当者と直接交流することで、志望業界の理解を深めるとともに、これまで知らなかった企業や業界への関心を広げ、自身の進路の選択肢を広げる機会となりました。
今後も進路・就職支援センターでは、学生の主体的な就職活動を継続的に支援していきます。
※学生就職アドバイザーとは、就職活動を終えて進路が決定した4年次生が、後輩の就職活動を支援する有志団体です。今年度は50名が所属し、自身の経験をもとに相談対応や情報提供を行っています。
2025年 創立60周年 Be Innovative. 京都産業大学
【2026年４月、新しい学びが誕生します。】
■文化学部
文化構想学科・文化観光学科・京都文化学科へ再編
■アントレプレナーシップ学環 新設
＜関連リンク＞
・京都産業大学 進路・就職支援プログラム
https://www.kyoto-su.ac.jp/career/shinro_center.html
・就活祭 過去の活動報告
https://www.kyoto-su.ac.jp/career/past.html
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
