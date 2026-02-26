こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NEXYZ.（ネクシーズ）が七十七銀行と業務提携
カーボンニュートラルの実現に向け地域密着型の脱炭素支援
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、株式会社七十七銀行（本店：宮城県仙台市 代表取締役頭取 小林英文 証券コード：8341）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。
この度の提携で、宮城県内での提携金融機関は3社となりました。
七十七銀行は、取引先が抱える多種多様な経営課題の解決を支援するため、最良なソリューションを提供しています。その一環として、同行が取引先に対して「ネクシーズZERO」を紹介することで、設備導入の観点から経営支援を行います。
引き続き、県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、宮城県のさらなる発展に寄与してまいります。
▼株式会社NEXYZ.
事 業：エンベデッド・ファイナンス事業
サービス：「ネクシーズZERO」
企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）
・LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。
・154社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社40拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。
・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。
▼事業所概要
事業所名：株式会社NEXYZ.東北 仙台本社
所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル18F
営業拠点一覧はこちら
https://www.nexyz.jp/offices/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
「ネクシーズZERO」サービスサイト
https://service.nexyz-zero.jp/
「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト
https://www.nexyz.jp/
