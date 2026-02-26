NEXYZ.（ネクシーズ）が七十七銀行と業務提携

写真拡大 (全4枚)

カーボンニュートラルの実現に向け地域密着型の脱炭素支援

株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、株式会社七十七銀行（本店：宮城県仙台市 代表取締役頭取 小林英文 証券コード：8341）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。







この度の提携で、宮城県内での提携金融機関は3社となりました。

七十七銀行は、取引先が抱える多種多様な経営課題の解決を支援するため、最良なソリューションを提供しています。その一環として、同行が取引先に対して「ネクシーズZERO」を紹介することで、設備導入の観点から経営支援を行います。

引き続き、県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、宮城県のさらなる発展に寄与してまいります。

▼株式会社NEXYZ.

事　 業：エンベデッド・ファイナンス事業

サービス：「ネクシーズZERO」

　　　　　企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）

・LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。

・154社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社40拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。

・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。

▼事業所概要

事業所名：株式会社NEXYZ.東北　仙台本社

所在地：宮城県仙台市青葉区中央1-6-35　東京建物仙台ビル18F

営業拠点一覧はこちら

https://www.nexyz.jp/offices/







本件に関するお問合わせ先

株式会社NEXYZ.Group

グループ広報・IR（担当：嶋田）

TEL：03-6415-1178

MOBILE：090-7135-5085

Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp

関連リンク

「ネクシーズZERO」サービスサイト

https://service.nexyz-zero.jp/

「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト

https://www.nexyz.jp/