一般社団法人菰野町観光協会（三重県三重郡菰野町、会長：奥井 益夫）は、鈴鹿山脈の魅力を発信し、観光誘客を促進する新名物開発プロジェクトとして、登山レジャーの補給食やお土産に最適な『頂きあんどーなつ』を菰野町内の老舗和菓子店「岩嶋屋」から2026年3月6日（金）より販売を開始いたします。発売に先立ち、2月19日（木）にはメディア・関係者向けの試食会を、3月5日(木)には尾高山にて菰野町の登山イベントTHE HIKEとのコラボイベントを実施いたします。





開発の背景：なぜ「鈴鹿山脈」なのか

三重県菰野町には湯の山温泉や御在所ロープウエイといった有数の観光地がありますが、各スポットの点在が課題となっていました。そこで、2024年10月より「地域活性化起業人」を招き、町全体の観光テーマを再考。その結果、すべての観光資源の象徴である「鈴鹿山脈」を軸としたテーマ設定を行い地域活性化を推進しています。その第一弾として、「鈴鹿山脈を身近に感じ、エネルギーをチャージしてほしい」という想いから、登山のお供に最適な『頂きあんどーなつ』を開発いたしました。

商品コンセプト：自分だけの「頂き」を目指す人を応援

「山に登る目的が人それぞれであるように、仕事や人生の目標（頂き）も人それぞれ。どんな『頂き』を目指す人も、頑張ればお腹がすく。」 そんな普遍的なメッセージを込め、三重県の魅力を詰め込んだお土産を目指しました。本商品は、プロジェクトに賛同いただいた地元事業者との共同開発により誕生。鈴鹿山脈をきっかけに、菰野町・三重県を訪れるきっかけを創出します。

今後の展望

今後は「頂きあんどーなつ」を皮切りに、鈴鹿山脈をテーマにした新たな商品展開や周遊イベントを計画しています。地域の事業者様と連携し、三重県全体を盛り上げるという大きな「頂き」を目指してまいります。

販売概要

発売開始日： 2026年3月6日（金）

販売場所：道の駅菰野 ふるさと館、日の出屋製菓、カモシカ商店（オンラインショップ）

取材のご案内（イベント詳細）

完成記念メディア試食会

県内有名インフルエンサーや町関係者を招き、商品のこだわりを解説します。

日時： 2026年2月19日（木）13:30～

場所： 道の駅菰野

内容： 商品説明、試食、フォトセッション

販売開始PRイベント

「THE HIKE鈴鹿セブンマウンテンズ in 尾高山」に合わせ、山を愛する皆様へ商品をお届けします。

日時： 2026年3月5日（木）09:00～

場所： 尾高山(菰野町杉谷) 集合：三重県民の森 大駐車場

内容： 参加者へ『頂きあんどーなつ』及びオリジナル巾着の配布＆先行販売