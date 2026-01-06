旅行特化の福利厚生サービス「リゾートワークス」と沖縄レンタカー「アルスタレンタカー」が提携開始
リゾートワークス(運営：株式会社リゾートワークス)およびアルスタレンタカー(運営：O-NAZ株式会社)は、企業向け福利厚生サービス「リゾートワークス」において、アルスタレンタカー那覇空港店・アルスタレンタカー宮古島店のレンタカーサービスをアルスタレンタカーHP掲載の通常価格より平均50％の割引率で提供開始することを発表しました。
本提携は、リゾートワークスにとって初のレンタカーとの提携サービスとなり、2025年12月1日よりサービス提供を開始いたしました。
■ 提携背景と目的
企業福利厚生として、リゾート施設が注目される一方、リゾート地における移動手段の確保は、旅の満足度に大きく影響します。
特に沖縄県では、レンタカーの利用が一般的であり、利用者・旅行者にとって価格面・利便性の両方が重要な課題となっていました。
本提携によりリゾートワークス会員は、アルスタレンタカーを会員限定の特別価格で利用可能となり、より快適で自由度の高い旅が実現します。
■ リゾートワークスについて
リゾートワークスは、企業の福利厚生としてリゾート宿泊施設を会員限定価格で利用できる法人向けサービスです。全国のリゾートホテルや旅館、離島リゾートなど、幅広い宿泊施設と提携しており、社員がプライベートでも業務利用でも自由に利用できる点が特長です。また、予約はオンラインで完結し、企業側は月額制で導入できるため、運用負担が少なく、コスト効率の高い福利厚生として導入企業が年々増加しています。
■ アルスタレンタカー取扱車両ラインナップ
バン(Carica)
コンパクトカー(Havana)
コンパクトカー(ライズ)
SUV(エクリプスクロス)
1BOX(デリカD5：定員7人)
軽自動車(デリカミニ)
※価格は季節・在庫状況により変動します。また、価格は全て免責補償＆NOC補償込みとなっております。
詳しくは専用LPにて案内しております。
詳細はこちら
LP： https://rw.as-rentacar-fc.com/
■ 企業概要
【リゾートワークス】
企業向け福利厚生としてリゾート施設利用を提供するサブスクサービス。
公式サイト： https://resortworx.jp/
【アルスタレンタカー(運営：O-NAZ株式会社)】
那覇空港店と宮古島店との2拠点で展開するレンタカーサービス。空港送迎、法人利用対応など、利便性を追求したサービスを提供。
公式サイト：(那覇空港店) https://as-rentacar.jp/
(宮古島店) https://as-miyakojima-rentacar.jp/
■ お問い合わせ
【リゾートワークス】
企業 ：株式会社リゾートワークス
担当 ：今野 結香莉
Email： info_pr@resortworx.jp
【アルスタレンタカー／O-NAZ株式会社】
◆O-NAZ株式会社
◆アルスタレンタカー那覇空港店
所在地： 沖縄県豊見城市豊崎1-411 ライフスタイルセンターTOMITON1F
担当 ： 黒木 秀彦
Email ： tomishiro@as-rentacar.jp
◆アルスタレンタカー宮古島店
担当 ： 上原 翼
Email ： as-miyakojima-rentacar@o-naz.com