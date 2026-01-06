リゾートワークス(運営：株式会社リゾートワークス)およびアルスタレンタカー(運営：O-NAZ株式会社)は、企業向け福利厚生サービス「リゾートワークス」において、アルスタレンタカー那覇空港店・アルスタレンタカー宮古島店のレンタカーサービスをアルスタレンタカーHP掲載の通常価格より平均50％の割引率で提供開始することを発表しました。

本提携は、リゾートワークスにとって初のレンタカーとの提携サービスとなり、2025年12月1日よりサービス提供を開始いたしました。









■ 提携背景と目的

企業福利厚生として、リゾート施設が注目される一方、リゾート地における移動手段の確保は、旅の満足度に大きく影響します。

特に沖縄県では、レンタカーの利用が一般的であり、利用者・旅行者にとって価格面・利便性の両方が重要な課題となっていました。

本提携によりリゾートワークス会員は、アルスタレンタカーを会員限定の特別価格で利用可能となり、より快適で自由度の高い旅が実現します。









■ リゾートワークスについて

リゾートワークスは、企業の福利厚生としてリゾート宿泊施設を会員限定価格で利用できる法人向けサービスです。全国のリゾートホテルや旅館、離島リゾートなど、幅広い宿泊施設と提携しており、社員がプライベートでも業務利用でも自由に利用できる点が特長です。また、予約はオンラインで完結し、企業側は月額制で導入できるため、運用負担が少なく、コスト効率の高い福利厚生として導入企業が年々増加しています。









■ アルスタレンタカー取扱車両ラインナップ





バン(Carica)





コンパクトカー(Havana)





コンパクトカー(ライズ)





SUV(エクリプスクロス)





1BOX(デリカD5：定員7人)





軽自動車(デリカミニ)





※価格は季節・在庫状況により変動します。また、価格は全て免責補償＆NOC補償込みとなっております。

詳しくは専用LPにて案内しております。

詳細はこちら

LP： https://rw.as-rentacar-fc.com/









■ 企業概要

【リゾートワークス】

企業向け福利厚生としてリゾート施設利用を提供するサブスクサービス。

公式サイト： https://resortworx.jp/





【アルスタレンタカー(運営：O-NAZ株式会社)】

那覇空港店と宮古島店との2拠点で展開するレンタカーサービス。空港送迎、法人利用対応など、利便性を追求したサービスを提供。

公式サイト：(那覇空港店) https://as-rentacar.jp/

(宮古島店) https://as-miyakojima-rentacar.jp/









■ お問い合わせ

【リゾートワークス】

企業 ：株式会社リゾートワークス

担当 ：今野 結香莉

Email： info_pr@resortworx.jp





【アルスタレンタカー／O-NAZ株式会社】

◆O-NAZ株式会社

所在地： 沖縄県那覇市安里381-1 ZORKS沖縄





◆アルスタレンタカー那覇空港店

所在地： 沖縄県豊見城市豊崎1-411 ライフスタイルセンターTOMITON1F

担当 ： 黒木 秀彦

Email ： tomishiro@as-rentacar.jp





◆アルスタレンタカー宮古島店

所在地： 沖縄県宮古島市平良西里972-4

担当 ： 上原 翼

Email ： as-miyakojima-rentacar@o-naz.com