神戸女学院大学が一般選抜〈前期A日程〉において成績優秀者に対する給与奨学金制度を導入 ― 国立大学と同程度の納付金で就学が可能に
神戸女学院大学（兵庫県西宮市）では、「入学試験成績優秀者給与奨学金制度」を設けている。これは、一般選抜〈前期A日程〉において上位の成績で合格し、同大に入学した者を対象とするもので、原則4年間、入学金および授業料の半額を給付する。
神戸女学院大学では、同大の掲げる3つの教育理念「キリスト教主義」「国際理解の精神」「リベラルアーツ教育」のもとで優秀な学生を育てることを目的とした給与奨学金制度を設けている。
同制度は、一般選抜〈前期A日程〉において上位の成績で合格し入学した者を対象として、入学金および授業料の半額を給付するもの。これにより、国立大学と同程度の納付金で就学することが可能になっている。
また「高等教育の就学支援新制度」による給付奨学金と併用することができ、手続きを完了すれば受給資格を持ったまま他大学にもチャレンジできる。
◆神戸女学院大学入学試験成績優秀者給与奨学金
【対 象】
（各学部共通）一般選抜〈前期A日程〉において、上位の成績で合格し入学した者
※本制度の適用判断には、「英語資格みなし得点利用」によるみなし得点は利用しません。本学個別適性検査学力試験「英語」の点数を利用します。
【給与金額】 入学金および授業料の半額
【給与期間】 標準修業年限（原則4年）
【受給者への通知方法】
受給候補者となった合格者に対し、合格発表時に入学手続書類とは別に本制度の適用通知書を送付します。
【給与の実施方法】
入学手続き案内に指定された通りの入学金および納付金を本学に振り込むとともに、指定された書類を所定の期日までに提出することにより、手続きを完了します。
受給候補者が入学した後、入学金および授業料の半額相当額を支給します。
※最終的な入学意思の有無に関わらず、手続きをすることができます。当該受給候補者が入学したことをもって、給与適用を決定します。
【備 考】
1．候補者が他の入試制度により他学科・専攻・専修に合格し、他学科等に入学手続き先を変更した場合は本制度の対象から外れます。
2．教育充実費、実験実習料、その他納付金は、給与金額には含まれません。
3．奨学金の継続時に、学業・学生生活に問題があると認められた時には適用を取り消すことがあります。
4．本制度は、「高等教育の就学支援新制度」による給付奨学金と併用可能です。
5．詳細は、本制度の適用通知書にてご確認ください。
《参 考》
・2025年度入試 給与候補者数：90名（合格者の約8％）／適用者（入学者）数：20名（全学部、学校推薦型選抜（公募制）＜A日程＞（※）と一般選抜＜A日程＞両日程の合計）
（※）2026年度入試は公募制推薦入学試験＜A日程＞として実施
●奨学金・記念賞（神戸女学院大学 公式サイト）
https://www.kobe-c.ac.jp/campuslife/scholarship/
●入試情報（神戸女学院大学 受験生応援サイト）
https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/info/
（関連記事）
・神戸女学院大学国際学部が2026年度入学生を対象とした2つの奨学金制度を設置 ―「グローバル人材育成奨学金制度」と「留学サポート制度」（2025.12.01）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-58147.html
・神戸女学院150周年記念共通テストスカラシップ制度 ― 最大4年間の授業料＋教育充実費が半額に（2025.12.11）
https://www.u-presscenter.jp/article/post-58239.html
▼本件に関する問い合わせ先
神戸女学院大学 入学センター・広報室
三枝（さえぐさ）、竹内（たけうち）
住所：〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山4-1
TEL：0798-51-8585
FAX：0798-51-8583
メール：koho@mail.kobe-c.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
