レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本アクアフェード市場は、持続可能な養殖業の拡大、先進的な飼料配合技術、水産物消費の増加傾向を背景に、2033年までに660万トンへ急増すると予測される
日本アクアフェード市場は、水産物消費の増加、食習慣の変化、養殖技術の急速な進歩を背景に、大きな変革期を迎えている。市場規模は2024年に360万トンに達し、2033年までに660万トンに拡大すると予測されており、この分野は日本の持続可能な水産物生産と水産生物向け高品質栄養ソリューションへの転換を反映している。水産飼料は免疫力向上、成長効率改善、最適な栄養吸収の確保において基盤的役割を果たすため、水産養殖生態系における重要性はますます高まっている。
栄養最適化された飼料の需要の増加
日本アクアフェード製剤は、種固有の栄養要件を満たすことを目的としたタンパク質、ビタミン、ミネラル、機能性添加物のブレンドを組み込んだ、ますます洗練されてきています。 水産養殖が魚、甲殻類および軟体動物を含むために拡大すると同時に、良質のaquafeedは従来の手製の供給と比較されたとき優秀な一貫性、消化性および性能 この精度に基づくアプローチは、食品の安全性、持続可能性、および高級魚介類の生産に強い重点を置いている日本と一致しています。
原動力としての魚介類の消費
アクアフィードの主な需要の触媒は、日本の魚介類に対する永続的な文化的親和性と、その健康上の利点に対する意識の高まりです。 日本の消費者は、世界で最も高い一人当たりの魚介類消費率の1つを維持しています-一人当たり46kg、世界平均の20.5kgをはるかに上回っています。 政府主導のイニシアチブは、この傾向を強化しており、"ファストフィッシュ"キャンペーン、学校給食のコラボレーション、認定された持続可能なシーフードの促進などのプログラムが国の食事パターンを形成しています。 これらの調整された努力は、国内の水産物生産を拡大し、それによって養殖農場からの一貫した生産を支援するために高品質の水産物への依存を増
原材料価格の変動による市場圧力
堅調な需要にもかかわらず、水産飼料業界は、魚粉や魚油などの原材料価格の変動に起因する重大な課題に直面しています。 気候変動、サプライチェーンの混乱、地政学的緊張により、飼料コストは一年以内に20％から30％上昇し、生産者に負担をかけ、小規模な水産養殖事業の収益性 日本の研究コミュニティは、価格の不安定性を緩和するために、大豆ベースの成分、家禽の副産物、再生魚処理廃棄物などの代替タンパク質を積極的に しかし、飼料コストの持続的な上昇は、製造業者に圧力をかけ続け、持続可能で耐候性のある原材料の探索を強化しています。
技術革新は生産を再形成します
日本は、水産養殖と水産飼料生産に技術を統合する最前線に立っています。 AI駆動の飼料最適化、種のパフォーマンスを向上させるためのゲノム編集、再循環養殖システム（RAS）の採用により、運用効率が再定義されています。 飼料添加物、特にアミノ酸の進歩により、個々の種や成長段階に合わせたより正確な栄養供給が可能になっています。 オフショア養殖、ブロックチェーンベースのトレーサビリティ、IoT対応モニタリング、代替油やタンパク質などの追加の革新は、日本を持続可能な水産養殖イノベーションのリーダーとして位置付けており、アクアフィード市場内で大きな成長機会を生み出しています。
主要企業のリスト：
● NIPPON SUISAN KAISHA, LTD. （Nissui）
